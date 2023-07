Co vám zůstane v rukou z cen dnes nových elektromobilů za čtyři roky? Platit budete násobně víc za podstatně míň před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ač jde o největší problém elektrických aut, zůstává do značné míry stále přehlížený. Nejde tu jen o to, že tyto vozy jsou drahé a nepraktické, jejich skutečnou cenu poznáte až optikou dlouhodobé ztráty hodnoty. Nové odhady expertů na tuto oblast nadále nevěští nic dobrého.

Je to troufalé tvrzení, ale máme pocit, že svět by byl o poznání lepším místem, kdyby větší část lidí disponovala ekonomickým vzděláním nebo alespoň hlubším povědomím o fungování ekonomických procesů. Je to velmi racionální obor a lidé v něm kovaní se spíše nenechají utáhnout na vařenou nudli všemožných planých slibů. Konkrétních projevů může být spousta, jedním z těch podstatných je ale správné vnímaní skutečných nákladů vlastnictví určité věci.

Většina lidí tento aspekt vnímá příliš přímočaře - něco jsem zaplatil, to byla cena, ty peníze už nemám, takže tolik mě to stálo. To je extrémně úzký a z podstaty nesprávný pohled, který zanedbává mj. to, co jsem musel takové koupi obětovat (někteří jsou schopni jet 20 kilometrů autem pro benzin levnější o korunu) nebo co za hodnotu jsem takto získal (mnozí nemají potíž koupit si raději o 20 procent levnější věc, která jim vydrží rok, místo té dražší, která jim vydrží dva). Především ale v případě věcí trvalejší hodnoty ignoruje to, že ona věc se nestává momentem koupě bezcennou.

V případě aut je to velmi markantní a pořizovací cena je prakticky zanedbatelný faktor. Pro skutečné náklady vlastnictví vozu je v podstatě irelevantní, neboť roli hraje jenom rozdíl mezi nákupní a pozdější prodejní cenou a jeho rozložení v čase. Je dražší Ferrari, když ho koupíte za 5 milionů a po 4 letech ho prodáte za 4,5 milionu, nebo je dražší BMW, které koupíte za 1,5 milionu a po 4 letech ho prodáte za 750 tisíc? Je to hypotetická situace, dává ale vodítko k tomu, co je skutečnou cenou auta.

Proto jsou klíčové zůstatkové hodnoty aut, které sice nikdo nemůže předem znát (viz předchozí divoké roky, na koupi auta jste mohli nominálně i vydělat), dají se ale velmi kvalifikovaně odhadovat. Jednou z firem, která se na toto soustředí - a na našich stránkách je pravidelně citována i díky svým předchozím přesným odhadům - je německá Bähr & Fess Forecasts, která s koncem června dala dohromady svůj tradiční odhad zůstatkové hodnoty současných aut za 4 roky. A v podstatě varuje před koupí naprosté většiny elektrických aut.

Důvod? Masivní ztráta hodnoty nesrovnatelná s většinou ostatních vozů na trhu. Důvody jsou dva a uhádli byste je oba - relativně vysoká pořizovací cena a relativně rychlá ztráta hodnoty. Dohromady se tyto dva faktory starají o extrémní „provary” v nominální rovině, které dělají z elektrických aut vskutku drahý špás.

Bähr & Fess vidí v podstatě jedinou výjimku, a tou je Tesla Model Y. Důvod ale netkví ani tak v tom, že by se vymykala výše zmíněné matematice (ostatně Tesly jsou vozy, které za poslední rok či dva ztratily na cenách nejvíce), je to především dílo momentálních okolností. Tesla má problém s nadvýrobou, svá auta výrazně zlevnila a Bähr & Fess očekává, že tento stav nebude pro Teslu dlouhodobě únosný. Současní kupci Modelu Y tak mohou profitovat z toho, že ceny jsou nízko a porostou. Pesto čtyřleté vlastnictví této Tesly nebude úplně levný špás - majitele má stát 17 124 Eur, tedy asi 408 tisíc Kč.

Na poměry elektromobilů to ale málo je, třeba o mnoho menší Smart ForTwo EQ má majitele za stejnou dobu přijít na 13 629 Eur, tedy asi 325 tisíc Kč, i když jeho užitná hodnota je zlomková. Ještě větší katastrofou je ještě levnější Dacia Spring, která za 4 roky ztratí 13 998 Eur ze své ceny, tedy asi 334 tisíc Kč. Celá nestojí o moc víc a tento náklad vyloženě bije do očí vedle očekávaných nákladů vlastnictví Dacie Sandero, která přijde za stejnou dobu pouze o 5 585 Eur, tedy asi 133 tisíc Kč ze své hodnoty. Je to přitom větší a použitelnější auto, v případě Springu tak budete platit násobně víc za podstatně míň.

Proč jsou zůstatkové hodnoty elektrických vozidel nadále takovým zklamáním, vysvětluje sám Dieter Fess: „Elektrické modely, které mají relativně malý dojezd nebo výrazně vylepšené nástupce, svou zůstatkovou hodnotu výrazně ztrácí. A s postupujícím technickým vývojem toho budeme svědky i v budoucnu. Elektromobily mají sice vyšší absolutní zůstatkové hodnoty, protože jsou stále mnohem dražší na pořízení než spalovací motory, poklesy jsou ale relativně i absolutně vysoké. Dříve prodaným vozům nepomáhá prudké snížení cen Tesel, které vytváří silný cenový tlak z ojetin, do budoucna očekáváme, že se o něco podobného postarají Číňané. Ti nabídnou další levnější alternativy, což by ve střednědobém horizontu mohlo vést k dalšímu razantnímu snížení zůstatkových cen elektromobilů,“ říká jeden ze zakladatelů firmy.

Elektromobily zkrátka zůstávají ekonomickou sebevraždou prvního řádu, co tedy koupit? Ideálně cokoli, co je na trhu pořád žádáno, z nabídky ale pod tlakem iracionálních faktorů mizí. Dieter Fess by se nebál ani dieselů, u větších aut rozhodně ne: „Diesel bude i nadále hrát důležitou roli ve vyšších segmentech, protože plug-in hybridy i přes lokální daňová zvýhodnění nedosahují úrovně komfortu a hospodárnosti naftových motorů,” říká. Zaměřit se jinak dá na exoty i relativně normální, vesměs levná auta.

Sázkou na jistotu se zdá být Audi TT Coupé, které si má udržet po čtyřech letech přes 60 procent hodnoty, velmi dobře si vedou i jiná do budoucna odepsaná auta jako Porsche Macan či spalovací Mercedesy a Audi - všechny tyto značky chtějí více a více vnucovat elektřinu. Fessovými dalšími žhavými tipy jsou Audi Q7 45 TDI, Mercedes S 350d, Audi A6 35 TDI, Toyota Land Cruiser, SsangYong Rexton a Hyundai Santa Fe, vše s diesely.

Pokud ale nemáte miliony na nový vůz, jsou jasnou volbou Dacie. Jsou levné a na ceně mají i relativně tratit málo, takže modely Sandero, Jogger a Duster jsou špičkami svých segmentů z hlediska očekávané ztráty hodnoty. Horkým zbožím mají pak být zejména varianty na LPG, které slibují i nejnižší provozní náklady, které potenciální druzí majitelé ocení. A koneckonců je oceníte i vy.

Volba je ale pochopitelně na vás, vše zmíněné jsou jen vodítka. Nakonec proč nevzít Dacii Spring s maximálkou nižší než u Škody 120 s vyhlídkou zaplacení 334 tisíc Kč, když za rychlejší a větší Dacii Sandero dáte během stejných 4 let jen 133 tisíc Kč. Přece nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci, ne?

Auta jako Škoda Enyaq jsou horkými tipy pouze pro ty, kteří trpí suicidálními tendencemi v oblasti svých osobních financí. Ztráty hodnoty elektromobilů budou podle expertů nadále vysoké, aniž byste se dočkali jakékoli podstatné hodnoty navíc, to spíše naopak. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Bähr & Fess Forecasts

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.