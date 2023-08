CR jmenoval největší držáky mezi auty, nejsnáze ujedou přes 320 tisíc km bez výměny drahých dílů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Leckdo by mohl čekat, že to budou primárně drahá a kvalitně postavené auta, realita je ale jiná. Často jde o velmi dostupné či jednoduché modely. A i když většinu z nich v Česku nekoupíte, pár statečných se najde.

Nedávno jsme vám pro zajímavost ukázali přehled aut, u nichž lze v USA počítat s nejmenší ztrátou hodnoty za 5 let vlastnictví. Vítězství Porsche 911 nepřekvapilo, druhé místo Kie Rio ale bylo šokem. Stejně jako museli fanoušci elektromobility skousnout fakt, že v onom žebříčku chybí jakýkoli vůz s elektrickým pohonem. Něco takového automobilky nutně netěší, když některé z nich o bateriových autech mluvily jako o takových, která po pár letech provozu div neprodáte se ziskem.

Další facku elektrickým vozům lobby nově zasadil nezávislý americký magazín Consumer Reports. Ten pro změnu přišel se seznamem tuctu aut, u kterých můžete nejpravděpodobněji počítat s tím, že najedou 200 tisíc mil (321 800 km) bez velkých oprav. Pokud elektromobily mají svým provozem vykompenzovat vysokou emisní zátěž danou náročnou výrobou, pak je třeba, aby s takovou porcí byly spojovány standardně. Jenže jak asi tušíte, ani v tomto žebříčku se žádný vůz s čistě bateriovým pohonem nenachází.

Ještě než se dostaneme k jednotlivým vozům, je třeba nahlédnout do zákulisí. Stěžejním kritériem byl procentuální poměr aut s vysokými nájezdy, jejichž majitelé v průběhu posledních 12 měsíců nenahlásili jediný významný technický problém. To pochopitelně neznamená, že se vítězný nemůže porouchat dříve, než dosáhne zmíněného nájezdu, je to u něj ale zkrátka nejméně pravděpodobné, celá dvanáctka vozů by si s vysokými nájezdy měla poradit nejsnáze.

Finální podoba žebříčku přitom odpovídá skutečnostem, na které jsme si v automobilové branži již zvykli. Tedy že největší držáky najdete v showroomech japonských automobilek. Letošní sestava je hlavně v režii Toyoty a Hondy, kdy první má na kontě hned sedm „účastníků zájezdu“, zatímco druhá čtyři. Tím posledním spolehlivým je pak Ford F-150. Jde ale pochopitelně o jeho spalovací verzi, ta elektrická se zatím prodává příliš krátce.

Lze rovněž zmínit, že elektrifikací lze počítat také u Japonců, zejména Toyota má v přehledu mnohé vozy, které prodává s hybridním ústrojím. Ovšem prakticky každá anketa vám potvrdí, že tyto verze jsou dokonce ještě spolehlivější než čistě spalovací. Na druhou stranu, elektrické SUV značky s poněkud krkolomným názvem bZ4X je spíše spojováno s problémy - loni pak dokonce kvůli riziku upadnutí kola za jízdy došlo jak na svolávací akci, tak na dočasné zastavení výroby.

Na bateriový pohon nechceme plivat při každé možné příležitosti, ale už kvůli tomu, že politici jej chtějí vnutit každému, je třeba mýty s nimi spojované uvádět na pravou mez. Současné elektromobily tedy opravdu nejsou levné, naopak díky obrovskému propadu hodnoty představují daleko horší koupi než spalovací auta. A protože většina z nich toho nezvládá příliš mnoho najet, jsou pro životní prostředí horší i z hlediska ekologického.

Znovu lze dodat, že jistě existují výjimky, a to ve všech možných případech. Ostatně o Tesle Model S s nájezdem přes 1,8 milionu kilometrů jsme mluvili nedávno. Jenže Hansjörg von Gemmingen na takovou porci potřeboval 13 hnacích ústrojí a 3 pakety baterií. Takový dieselový Mercedes třídy E je schopen daný nájezd zvládnout s originálním motorem.

12 aut, která nejsnáze zvládnou najet přes 320 tisíc km

12. Honda Pilot

11. Honda Civic

10. Toyota Tacoma

9. Toyota 4Runner

8. Toyota Highlander

7. Toyota Corolla

6. Ford F-150

5. Toyota Sienna

4. Toyota Prius

3. Honda CR-V

2. Honda Accord

1. Toyota Camry

Toyoty Corolla a Camry jsou jedněmi z mála aut z tohoto seznamu, která v přibližně stejné podobné koupíte i u nás. V případě Camry máte dokonce úplně největší pravděpodobnost, že se s nájezdem dostanete za hranici 320 tisíc kilometrů bez nutnosti výměny drahých komponentů. Foto: Toyota

