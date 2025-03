CR vybral auta, která nejčastěji zvládají najet přes 300 tisíc km bez ztráty květinky. Toyotami se jejich výčet jen hemží před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Schopnost aut dlouhodobě věrně sloužit svým majitelům lze vyhodnocovat lecjak, objektivně vzato ale nejvíc poví to, jak často vůbec dosáhnou vysokých nájezdů. Toto jsou auta, která to podle dat Consumer Reports zvládají úplně nejčastěji.

Existuje tisíc a jeden způsob, jak vyhodnocovat spolehlivost a dlouhodobou odolnost aut. Máme tu různé průzkumy mezi majiteli, v Evropě jsou oblíbená data týkající se míry úspěšného absolvování STK, své k věci občas říkají pojišťovny... Takto bychom mohli pokračovat dlouho. Pravda, k tisíci a jednomu způsobu nám jich chybí ještě 998, ale dostali bychom se k tomu.

Žádná metrika pochopitelně není dokonalá, pokud bychom ale měli hledat tu „nejméně vadnou”, pak je to zřejmě ta, o kterou se opřeme dnes. Jde o vůbec schopnost konkrétních typů aut resp. jejich podílu na celkovém zkoumaném počtu vozů dostat se s nájezdem za určitou, pochopitelně patřičně vysokou metu kilometrového nájezdu. Ani to není neprůstřelné, pořád ale platí, že pokud je nějaké auto typicky schopné najíždět vysoké kilometry, zvládá to lépe či ekonomicky únosněji než jiné vozy.

Pochopitelně neplatí, že by minulá spolehlivost toho kterého auta byla zárukou jeho budoucí spolehlivosti právě ve vašich rukou, tady je to na akciové burze. Nějakou míru pravděpodobnosti, že s ním budete vysoké nájezdy bez ztráty květinky zvládat i vy, to ale znamená podobně jako předchozí stabilita vývoje ceny určitých akcií. A tak se právě tímto směrem vydali kolegové z Consumer Reports a dali dohromady seznam 12 aut, u kterých můžete nejpravděpodobněji počítat s tím, že najedou 200 tisíc mil (321 800 km) bez velkých potíží. A ač nechceme kazit zápletku, asi vás nepřekvapí, že Toyotami a Japonci vůbec se to v něm jen hemží.

Ještě než se dostaneme k jednotlivým vozům, nahlédneme o něco více do zákulisí. Klíčovým kritériem pro výběr byl procentuální poměr aut s vysokými nájezdy, kterého majitelé v průběhu posledních 12 měsíců dosáhli a současně nenahlásili jediný významný technický problém. To pochopitelně neznamená, že se vítězný nemůže porouchat dříve, než dosáhne zmíněného nájezdu, jak už ale padlo, je to u něj zkrátka nejméně pravděpodobné.

Podoba žebříčku odpovídá tomu, na co jsme v automobilové branži zvyklí, akorát je posunutá do amerických reálií. Největší držáky tedy najdete v showroomech japonských značek s tím, že k i u nás dostupným modelům se přidávají některé americké speciality, typicky pick-upy. K těm ostatně patří i jediné neamerické vozy v žebříčku.

Projděte si jej sami níže, detaily případně najdete na webu CR. Pro základní přehled ale postačí vědět, že pokud si s novým či ojetým autem autem plánujete opravdu dlouhý život, stěží vyberete lépe než u Toyoty či Hondy. Platilo to už léta a zjevně to platí dál.

Auta, která nejčastěji zvládají najet přes 320 tisíc km bez velkých oprav

12. Toyota Tundra

11. Toyota Sienna

10. Toyota RAV4

9. Chevrolet Silverado/GMC Sierra

8. Ford F-150

7. Toyota Tacoma

6. Toyota Highlander

5. Toyota Corolla

4. Toyota Prius

3. Honda Accord

2. Honda CR-V

1. Toyota Camry

Toyoty RAV4, Corolla a Camry patří mezi auta z tohoto seznamu, která v přibližně stejné podobné koupíte i u nás (fotky je zachycují v generacích, ve kterých už takový nájezd řada z nich zdolala). V případě Camry máte dokonce úplně největší pravděpodobnost, že se s nájezdem dostanete za hranici 320 tisíc kilometrů bez nutnosti výměny drahých komponentů. Foto: Toyota

Zdroj: Consumer Reports

Petr Miler

