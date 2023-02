CR vyjmenoval nejhorší auta posledních let, která by si jejich majitele už znovu nekoupili před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Co nakonec řekne o autě v celé komplexnosti jeho hodnocení víc, než když majitel řekne, zda by si stejný vůz za své peníze koupil znovu? U těchto modelů největší procento vlastníků říká, že by to neudělali ani náhodou. A Němci mezi nimi mají vskutku četné zastoupení.

Nezisková organizace Consumer Reports je postrachem amerických obchodníků již od roku 1936, kdy byla založena jakožto zdroj nezávislých informací, jenž pomohou zákazníkům při rozhodování o koupi skoro jakéhokoli zboží. Výjimkou nejsou ani automobily, přičemž organizace skrze příslušný magazín pravidelně vydává své tipy, stejně jako varování. My si dnes posvítíme na druhou zmíněnou kategorii, zabývat se tedy budeme hned 10 vozy, které lze bez okolků označit za to nejhorší, s čím majitelé v posledních letech přišli do styku.

Neznamená to pochopitelně, že by daná auta byla absolutně neakceptovatelné, ostatně i to nejhorší z nich by si 38 procent zákazníků znovu koupilo. Na druhou stranu fakt, že mu dvě třetiny majitelů dávají palec dolů (a i u nejlepších mezi nejhoršími je to skoro polovina kupců), mnohé naznačuje.

Abychom nechodili zbytečně okolo horké kaše, rovnou zmíníme, že letošní nejhorší desítku tvoří Kie Forte a Seltos, Nissany Altima a Kicks, Volkswageny Taos a Atlas Cross Sport, Mercedesy GLA a GLB, Infiniti QX50 a Jeep Compass. Podrobné hodnocení přitom najdete níže, pro nás jsou podstatné hlavně tři vozy. Kromě zástupců Mercedesu a Jeepu totiž oficiálně zbylou sedmičku v Evropě nekoupíte, byť Kie mají blízko k Hyundai ix25 a i30 a VW Taos je obdobou Škody Karoq, a tedy i Seatu Ateca.

Zmíněný Compass by si znovu koupilo jen 46 procent zákazníků, tedy méně než polovina. Ještě hůře jsou na tom ovšem německé modely, neboť Mercedes GLA je spojen se 46procentním pozitivním hodnocením a GLB dokonce jen s 39procentním. Horší je tak už jen VW Altas Cross Sport, a to o pouhé procento. Stojí za tím značná vrozená nespolehlivost, dokonce i modelový rok 2023, tedy verze nabízené pár měsíců, byl již spojen se čtyřmi svolávacími akcemi.

Consumer Reports toto hodnocení zakládá na odezvě klientely, jinak ale auta podrobuje také vlastním testům. Když Atlas Cross Sport vyzkoušel, pěl chválu na vzhled i cenu, SUV totiž ve Státech startuje na 34 460 dolarech (cca 748 tisíc Kč). Na 4,97metrový vůz to opravdu není zlé, zvláště když jeho nejmenší jednotkou je dvoulitrový čtyřválec s turbem. Nicméně zážitek z řízení není dle CR pohlcující, kromě toho ovšem Volkswagen zaostává také v kvalitě interiéru.

Třícípým hvězdám pro změnu škodí vyšší cena, stejně jako skutečnost, že velké množství majitelů GLA i GLB hlásí mnohé problémy již během prvního roku vlastnictví. Zmiňována jsou rovněž poměrně složitá multimédia, na samotnou kvalitu ovšem již míří chvála. Zajímavé pak je, že jakožto vhodnější alternativa jsou doporučovány modely Lexusu, a sice UX a NX. Obě totiž za méně nabízí více, ať již uvnitř, nebo na silnici.

10 nejhorších aut pro rok 2023 dle Consumer Reports, které by nejvíce jejich majitelů znovu nekoupilo

1. VW Atlas Cross Sport (jen 38 % majitelů by si stejný vůz koupilo znovu)

2. Mercedes-Benz GLB (39 % by koupilo znovu)

3. Infiniti QX50 (40 % by koupilo znovu)

4. Mercedes-Benz GLA (45 % by koupilo znovu)

5. Jeep Compass (46 % by koupilo znovu)

6. Kia Seltos (48 % by koupilo znovu)

7. VW Taos (48 % by koupilo znovu)

8. Nissan Kicks (49 % by koupilo znovu)

9. Nissan Altima (51 % by koupilo znovu)

10. Kia Forte (51 % by koupilo znovu)

VW Atlas Cross Sport je aktuálně jedničkou tohoto žebříčku. Je uspokojivý tak málo, že ho znovu nechtějí skoro dvě třetiny lidí, které si jej koupily. Foto: Volkswagen







U nás si z nejhorší desítky oficiálně můžete koupit jen Jeep Compass a Mercedesy GLA a GLB, individuálním dovozem se ale do Česka dostává většina zmíněných aut, včetně „vítězného” VW. Foto: Jeep/Mercedes-Benz

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec

