CR změřil dojezd elektromobilů na dálnici. I za ideálních podmínek a nízké stálé rychlosti je to slabota před 4 hodinami | Petr Prokopec

Kdo probůh jezdí permanentně 112 km/h po dálnici na tempomat bez jediného zrychlení či zpomalení, navíc jen za krásného počasí a optimálních teplot? Ani za takových podmínek ale výsledky elektrických aut nejsou v případě dojezdu přesvědčivé.

„Dojezd je důležitý hlavně ve chvíli, kdy jste daleko od domova a spolehlivých dobíjecích stanic. Pokud vám na dálnici dojde elektřina, potřebujete odtahovku, což je nepohodlné i drahé.“ To jsou slova, která Alex Knizek, šéf testů nových aut, spojil s výsledky, jakých americký nezávislý magazín Consumer Reports (CR) dosáhl u 22 elektromobilů při ověřování jejich reálného dojezdu. Ten byl u Mercedesu EQE o 72 mil (116 km) delší, než je deklarováno agenturou EPA. V případě Fordu F-150 Lightning je ale pro změnu výsledek o 50 mil (80 km) horší.

Než začnete hlavně nad výsledky třícípé hvězdy jásat, je třeba objasnit, jakým způsobem měření dojezdu probíhalo. Je to samo o sobě absurdní. CR totiž přiznává, že s pádem teplot může dojezd na jedno nabití spadnout až o čtvrtinu níže než za optimálního počasí. Testy jsou proto organizovány pouze v létě, a to za situace, kdy se venkovní teploty pohybují mezi 21 a 32 stupni Celsia. Aby toho pak nebylo málo, musí být nebe prakticky bez mráčku a auta jsou před tím ustájena v garáži, kde je nastavena teplota na 22 stupňů Celsia. To nemá s realitou mnoho společného.

A to pořád není vše. Při jízdě je totiž volen režim Eco a nastaven tempomat na 70 mph (112 km/h), který musí zůstat pořád zapnutý. Pokud tedy během cesty po předem vytyčené trase dojde na nějaké nepředvídatelné zásadní zpomalení, je test opakován. Tím je sice zajištěno, že podmínky jsou u všech aut stejné, jenže co má tohle společného se skutečným používáním auta? Vůbec nic, výsledky odpovídají pásmu, ve kterém se budete pohybovat pár dní v roce během pár desítek kilometrů jízdy, víc nic.

Proč se o tom tedy vůbec zmiňujeme? Protože ani za tak ideálních podmínek není reálný dojezd elektromobilů oslnivý. Nejdál se zvládl dostat Mercedes-Benz EQS 580 4Matic, jenž má na kontě 380 mil (611 km), tedy o 40 mil (64 km) více, než je uváděno. To je ovšem na auto za 4,2 milionu korun pořád slabota, dále se totiž na jedno natankování zvládne dostat i desetkrát levnější Škoda Fabia. Navíc je třeba podotknout, že ani magazínem CR dosažený dojezd za tak velkorysých podmínek nedosahuje úrovně, s jakou je vůz spojován v Evropě. Dle metodiky WLTP má zvládat 683 km.

Za skutečnou tragédii lze ovšem považovat Lexus RZ 450e, jenž by dle evropského normovaného cyklu měl na jeden zátah zvládnout na 18palcových kolech 440 km. Agentura EPA pak uvádí dojezd 220 mil (354 km), realitou je však jen 202 mil (325 km). S autem startujícím na 1 715 000 Kč se tak ani nedostanete z Prahy do Brna a zase zpátky, což je vážně tristní. Pokud tedy Lexus opravdu počítá s tím, že během pár let přesedne plně na elektřinu, pak to Japonci při těchto výsledcích mohou rovnou zabalit.

Lze už jen dodat, že přes metu 650 km, což je dojezd, s jakým za oněch optimálních podmínek nebude mít problém pomalu jakýkoli spalovací vůz bez špetky snahy, se nezvládá dostat ani jeden elektromobil. Dokonce ani Tesla Model S Long Range, ačkoli to automobilka tvrdí. Dle CR je však realitou jen 366 mil, tedy 589 km. Něco takového vám pak sice stačí na to, abyste se odkudkoli z Česka dostali třeba do německého Legolandu, ovšem jen v létě poté, co vytáhnete auto z chladné garáže a pojedete celou cestu 112 km/h na tempomat. Šťastnou cestu, další výsledky najdete níže.

Magazín CR možná i nechtěně vykreslil, proč většina lidí bateriový pohon odmítá. Ani za optimálních podmínek a naprosto nerealistickém způsobu jízdy nemůžete počítat s takovým dojezdem, jakého mnohem levnější spalovací auta dosahují kdykoli. Grafika: Consumer Reports, tiskové materiály



Opravdovým fiaskem je dojezd japonského luxusního SUV, u nějž namísto udávaných 440 km je třeba počítat s 325 km. A v zimě možná pouze s polovinou. Za 1,7 milionu korun skvělý obchod. Foto: Lexus

Zdroj: Consumer Reports

