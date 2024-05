Cybertruck působí jako šmejd šitý horkou jehlou. Majiteli selhal po ujetí 56 km, rozborka ukázala pravdu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to auto za 2,5 milionu korun, už proto by člověk očekávat kvalitu a patřičnou péči Tesly. Spoleh není na nic z toho, vůz vám zástupci značky klidně předají špinavý a za pár hodin si ho klidně vezmou zpět. Rozborka mechanika ukázala, že problémů je víc.

O elektrickém pick-upu se Elon Musk vůbec poprvé zmiňoval již v roce 2012. O dvě léta později zdůrazňoval, že půjde o konkurenci Fordu F-150. Na premiéru konceptu si ovšem fanoušci značky museli počkat až do listopadu 2019. Musk tehdy oznámil, že produkční verze dorazí k zákazníkům do dvou let, byl to však jen další z jeho slibů, které se nikdy neproměnily v realitu. Místo toho sériový Cybertruck dorazil až v závěru loňského roku. Zatím se z něj však mnoho lidí těšit nemůže, úvodní Foundation Series je totiž omezena na pouhých tisíc kusů.

I tak malá produkce, na které by si Tesla mohla snadno dát záležet, je však evidentně zdrojem mnoha bolehlavů. Ukazuje se, že elektrický pick-up je šit ještě více horkou jehlou než předchozí modely značky. S ohledem na jeho zdlouhavý příchod je to překvapivé, na druhou stranu se však Tesla v průběhu let stala symbolem nekvality. Vlastně tak ani nejsme šokováni, že jeden z majitelů musel volat odtahovku pouhých 56 kilometrů poté, co vůz převzal, jak si sám postěžoval na fóru majitelů. A neudiví vlastně ani reakce značky, která v prvé chvíli zcela odmítala jakoukoli odpovědnost, přestože šlo jednoznačně o následek výrobní chyby.

Co přesně se tedy stalo? Majitel s přezdívkou Cybeast si svůj vůz po dlouhém čekání převzal v Pensacole na Floridě. Již samotný akt předání neodpovídal tomu, že za vůz zaplatil více než 2,5 milionu korun. „Řekli mi, že auto stojí někde venku a že jim mám dát vědět, pokud mám nějaké otázky. Auto bylo zvenčí špinavé a na pár zádrhelů došlo také uvnitř. Baterie byla dobitá na 47 procent. Ještě nikdy jsem si přitom nepřebíral nové auto, aniž by nemělo plnou nádrž benzinu. Co je to k čertu s tebou, Teslo?“ ptá se zjevně naštvaný Cybeast.

Skutečné problémy nicméně nastaly až poté. S ohledem na stav baterií totiž první cesta směřovala k Superchargeru. Jeden takový našel novopečený majitel v Destinu, po zasunutí dobíjecího portu se ovšem začaly dít věci - ze zádi vozu začala vytékat chladicí kapalina. Nešlo ovšem o drobné odkapávání, nýbrž o velmi silný proud. První reakcí automobilky nicméně bylo, že únik chladicí kapaliny není kryt zárukou. To je přinejmenším troufalé, Tesla ale nakonec couvla: „Po pár vhodně zvolených slovech mi tak řekli, že pošlou odtahovku,“ říká majitel.

Nyní je Cybertruck již zpátky ze servisu, kde došlo na jeho opravu i umytí. Je však třeba se ptát, co se stane příště. Další exemplář elektrického pick-upu si totiž před pár dny převzal i známý youtuber Tyler Hoover. Ten měl ovšem problémy s ostřikováním čelního okna, a proto zamířil ke svému mechanikovi. Po odstrojení přední části se přitom ukázalo, že příslušná tekutina nemíří až tak na samotné sklo, jakožto spíše do útrob čelního zavazadelníku, kde mimo jiné zanechává skvrny na tlumících materiálech. Dle Tesly je takto vše v pořádku a není se čeho bát, což je stejně nesmyslné jako hloupé.

Taková reakce jen naznačuje, že ani automobilka zjevně netuší, co vše je špatně a jak vznikající problémy řešit. Protože si nicméně během uplynulých let zvykla, že k zákazníkům se může chovat jako ke kusu hadru, a ti ji přesto vše odpustí, daná arogance ji neopustila. Poměry na trhu se nicméně změnily a auta Tesly se dávno dostala i ke kritičtěji smýšlejícím, „normálním” zákazníkům.

Zpět ale ke kontrole pick-upu. Ukázalo se totiž, že gigantický přední stěrač nemá k dispozici žádnou odvodní drážku, kterou by odtékala voda či bahno. Protože má přitom Tesla problémy s kvalitou, může se daný problém potkat se špatně nalepeným těsněním. V důsledku toho ovšem dovnitř může zatékat voda. A i kdyby se nakonec nedostala k bateriím, může odstartovat korozi. Té si v prvé chvíli nikdo nevšimne, neboť vše je skryté za plasty. Ty však zjevně nejsou příliš pevné, třeba klipsy držící filtr kabiny prasknou ihned, kdy se jich mechanik dotkne.

Jakmile odstartuje koroze, čekají majitele drahé opravy, neboť Tesla při výrobě pick-upu použila své gigantické lisy. V důsledku toho však Cybertruck tvoří obrovské kusy ocele, jenž bude třeba řezat a vařit. Pomalu se tak zdá, že Musk jen nakreslil základní tvar vozu a následně technikům přikázal, aby do jeho útrob napěchovali vše potřebné. Protože ale šéf automobilky není velký fanoušek testování, hlavně v reálném prostředí, vlastně nebyla šance zjistit, že mnohé věci fungují pouze na papíře, ovšem ne ve skutečnosti.

Když si uvědomíme, o kolikátý problematický exemplář jde, přičemž Tesla dosud nevyrobila ani oněch úvodních tisíc kusů, máme tu opravdu dost potíží. Kdyby šlo o Model 3, který ve Státech startuje hluboko pod milionem korun, člověk by něco takového ještě mohl omluvit snahou o snížení nákladů a koncových cen. Jenže u auta za více než 2,5 milionu korun vyráběném pomalu po kusech ani takové ospravedlnění nepřipadá v úvahu.

