Dacia vyzývá majitele tisíců aut, aby s nimi raději přestali jezdit, za jízdy jim může upadnout kolo včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Auto může za jízdy potkat kdejaká patálie, upadnutí kola ale jistě patří mezi ty nejméně příjemné. Část vyrobených Dacií Jogger může stihnout přesně takový problém, rychlá návštěva v servisu tak bude velmi žádoucí.

Před několika málo lety rodinné Kie dosloužily originální brzdové kotouče, načež bylo třeba sáhnout po nových. Protože jsem tehdy potřeboval řešit trochu jiné věci, nechal jsem kombík ve spřáteleném servisu. Když mi pak technik zavolal, že je vše hotovo, neprodleně jsem vyrazil na venkov. Cestou se ovšem zepředu ozýval podivný zvuk, který naznačoval, že servisní zásah neproběhl tak, jak by měl. To se potvrdilo po zaparkování vozu, neboť technik zapomněl patřičně utáhnout jeden z brzdových třmenů. Z toho se následně postupně vyklepaly hned dva šrouby a já měl vlastně velkou kliku, že nedošlo na daleko větší pohromu.

Nezmiňuji to proto, abyste mně litovali, ale z toho důvodu, že lidé zkrátka chybují. Stávat by se to nemělo, jenže znáte to - můžete mít třeba potíže v domácnosti a rázem jste myšlenkami jinde. A jakkoli máte některé kroky zautomatizované, ona nepozornost vede třeba k tomu, že na momentovém klíči nastavíte o trochu jinou sílu, než je potřeba k utažení toho kterého šroubu. Na ten pak následně působí různé síly dle toho, kterak se auto vlivem jízdy i po zcela hladkém povrchu otřásá. Postupně tak dojde k jejich povolení, což s bezpečností logicky nemá pranic společného.

Na nějaké podobné pochybení přitom došlo u Dacie, neboť rumunská automobilka momentálně svolává do servisů 5 659 kusů modelu Jogger po celém světě, jak informuje německá KBA (kód akce 0EKB). Důvodem jsou špatně utažené šrouby čepů kol na zadní nápravě, které mohou vést až k upadnutí ráfku, a to klidně i během jízdy. Horší by sice bylo, kdyby na něco takového došlo vpředu, neboť v té chvíli byste jen stěží mohli bezpečně zajet ke krajnici, ovšem i stávající pochybení může vést k havárii s fatálními následky. Majitelé aut vyrobených mezi březnem a říjnem loňského roku by tedy neměli váhat ani minutu, automobilka doporučuje raději s dotčenými auty nejezdit a přistavit je do servisu.

Dacia uvádí, že dané šrouby vám budou techniky vyměněny a správně utaženy bezplatně, celá operace pak zabere zhruba 35 minut. Na žádnou nehodu dle tvrzení Dacie zatím dojít nemělo, čím déle ale majitelé budou s inkriminovanými auty jezdit, tím více riziko narůstá, pochopitelně. Kolik je pak postižených kousků u nás, bohužel nevíme, v Německu by ale mělo jít o 1 032 vozů.

Pokud vlastníte Jogger vyrobený mezi březnem a říjnem loňského roku, raději s ním přestaňte jezdit a svěřte jej servisu, může u něj dojít na uvolnění zadního kola. Foto: Dacia

Zdroje: KBA (kód akce 0EKB), Dacia

