Další den, další zdevastovaný zákazník Ferrari. Tento koupí italského hřebce prodělal 2,8 milionu Kč za ujetých 507 km

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Jedno je jisté, ten hasicí přístroj uvnitř nebylo nutné použít na horoucí zájem kupců. Právě naopak, doslova nikdo nebyl ochoten dát za vůz ani minimální částku požadovanou prodávajícím. Nakonec se ale jeden ze zájemců smiloval a majiteli dal o 650 tisíc víc, než původně plánoval.

Chcete přijít o spoustu peněz? Rychle? Pak si kupte Ferrari. A situace na tomto poli se změnila tak rychle, že si toho ještě ani „umělá inteligence” nevšimla. Strojové učení strýčka Googla vám k hledání článků na toto téma vyhodí bokem poučku: „Obecně platí, že nová auta, včetně vozů Ferrari, ztrácejí hodnotu po opuštění autosalonu. Nicméně ztráta hodnoty u Ferrari je obvykle nižší ve srovnání s běžnými automobily, a to díky prestiži značky a omezené produkci.”

Aktuálně to rozhodně neplatí.

Jistě, rozličné limitované speciality na tom budou jinak, prakticky cokoli z běžné produkce značky, zejména pak hybridní modely, momentálně aspirují spíš na pozici krále ztráty hodnoty. Kontroverzní technika, kontroverzní design, vysoké ceny a nejasné makroekonomické vyhlídky omezují poptávku po moderních Ferrari velmi citelně, jak si už dřív správně všiml Doug DeMuro. A vzhledem k jeho dosahu zřejmě dál zrychlil už rozjetý proces.

V poslední době jsme tak svědky řady vysloveně ekonomicky devastujících prodejů zánovních Ferrari, která se dřív prodávala i po určitém čase za stejné nebo vyšší ceny, než byla pořízena. Dnes je to opravdu dalece passé, neboť model SF90 Spider, jehož fotky obklopují tento text, se přes aukci Bring a Trailer prodal za 570 tisíc USD, tedy 12,2 milionu Kč. Hromada peněz? No, pro vás možná, pro prodávajícího ne. A to pořád nevíte vše.

Šlo o pouhý rok starý vůz, který za tu dobu najel jen 507 kilometrů. Ani tedy nelze říci, že by si ho majitel koupil do garáže a nic, nepatrně s ním jezdil tak, aby ho měl k ruce, a přesto zachoval maximum jeho hodnoty. Moc se mu to nepovedlo - vůz totiž koupil za 701 261 USD, tedy přes 15 milionů Kč. V aukci mu ale nikdo nenabídl víc než 540 tisíc USD, což je 11,6 milionu Kč.

Jak to, že tedy auto prodal za výše zmíněnou částku? V aukci nebylo dosaženo tzv. rezervní ceny, jejíž konkrétní výši pochopitelně neznáme, v takovém případě se aukční firma pokouší domluvit konkrétní „deal” mezi nejvýše přihazujícím a prodávajícím. A potenciální kupec se nakonec tak trochu smiloval a přihodil dalších 30 tisíc dolarů, tedy asi 650 tisíc. Výsledná cena přesto pro prvního majitele znamená „provar” asi 2,8 milionu Kč neboli nějakých 5 522 Kč za ujetý km jen na ztrátě hodnoty. K výnosnému obchodu to má znovu sakramentsky daleko...

Chcete rozfofrovat skoro 3 miliony za rok jako nic? Kupte si Ferrari. Majitel tohoto kousku to poznal na vlastní kůži. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 2024 Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano@Bring a Trailer

Petr Miler

