Další elektrická pohádka dostala na frak, většina dnešních majitelů elektromobilů už je znovu nechce

Soudný člověk k tomu nepotřebuje žádné studie, neboť mu stačí s elektrickým autem chvíli žít, aby poznal, že pro spoustu lidí představuje leda slepou uličku. Těm ostatním otevřou oči následující data.

Je až fascinující, kolik přetvářek, polopravd a otevřených lží provází pokusy o vnucení elektrických aut všem. Má to svou logiku, neboť přirozeně lepší řešení se prosadí samo. A protože elektromobily přirozeně lepším řešením vedle spalovacích aut nejsou, musí se jim v tomto směru „trochu pomoci”. Pozoruhodné ovšem je, kam až jsou někteří v této věci ochotni zajít.

Jedním z vylhaných argumentů na podporu elektrických aut je, že kdo k nim jednou „přičichne”, už nikdy nechce jinak. Stačí si s nimi sjet, abyste věděli, že to je skutečně jen lež - sám jsem přičichl mnohokrát a spíše už nikdy nechci znovu, ale to není až tak důležité. Uvážíte-li jen jejich cenu, ztrátu hodnoty nebo faktickou nepoužitelnost pro některé dnes zcela obvyklé způsoby využití automobilu, víte, že spoustu lidí prostě musí zklamat.

Kdybyste ale náhodou nevěřili vlastnímu racionálnímu úsudku, jsou tu i různé studie či průzkumy, které dosvědčují právě to. Ten poslední pochází z dílny nizozemské VZR neboli Vereniging Zakelijke Rijders, řekněme Asociace řidičů firemních aut. Ta pravidelně zkoumá náklonnost nizozemských řidičů obecně k elektromobilům a data z posledního výzkumu provedeného mezi početnou skupinou nizozemských vlastníků elektroaut budou pro fandy těchto vozů až šokující.

Znovu si totiž elektromobil nejenže nechce koupit každý, není to ani většina z nich. Plných 57 % současných majitelů či uživatelů už nechce další auto do zásuvky, což je čára přes rozpočet těch, kteří by chtěli na „elektrickou víru” překlopit 100 % majitelů spalovacích vozů. Děje se zjevně opak - majitelé elektromobilů jsou zpět lákáni klasičtějšími řešeními.

Abychom byli přesní, plná čtvrtina lidí dnes jezdících elektromobilem zvolí příště nějakou formu hybridního pohonu, další skoro čtvrtina (24 %) se vrátí k benzínu a 8 % dokonce zvolí naftu. Pouze 43 % z nich zůstane u elektromobilu. To je skutečně krutý konec další z elektrických pohádek, navíc v zemi, která dělá pro rozmach elektrických aut první poslední.

Důvody, proč lidé elektromobily opouštějí, opravdu nepřekvapí. Majitelé zmiňují rušení daňových výhod, omezenou použitelnost a z ní vyplývající neflexibilitu zejména pro plnění pracovních úkolů, malý dojezd a dlouhou dobu dobíjení a z ní vyplývající neefektivitu. Zkusíte hrát překvapené? My už to snad ani nedovedeme - toto jsou věci, které má každý soudný člověk před očima, aniž by elektromobil viděl, natož s ním pak jezdil.

Dodejme, že to není poprvé, co o tomto trendu v posledních dnech slyšíme. V souvislosti s poznáním VW, že o jeho elektromobily není zájem, i jindy velmi optimistický šéf SMMT Mike Hawes prohlásil: „Říkával jsem: 'Nikdo, kdo řídil elektromobil, se nevrací k benzínu nebo dieselu, protože zážitek z jízdy je fantastický',” praví dnes a přiznal, že už to neplatí. Lidé se vrací k tradičním řešením, neboť s elektromobily bývá život složitý. „Teď začínám slyšet lidi, jak říkají: 'Já prostě nemůžu žít s úzkostí kolem toho, kde budu moci dobít',” dodává Hawes. Za daných okolností se to muselo stát, prostě muselo. Lidem je vnucována věc, která sama o sobě není s to uzmout kormidlo evoluce.

Škoda Enyaq je jedním z oblíbených elektromobilů v Nizozemsku, pořizován je především jako firemní auto formou leasingu. Soudě podle aktuálních uživatelů elektrických vozů ale i Enyaq většinu těch současných ztratí. Jistě jich může ještě více získat jinde, přesto očividně nemíří k věčné slávě. Foto: Škoda Auto

