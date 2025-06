Další Ferrari je pro jeho kupce finanční pohromou, navzdory inflaci nominálně přichází o víc jak 3 miliony za pár let včera | Petr Miler

Vzhledem k vývoji cenové hladiny v posledních letech je v podstatě běžné, pokud dnes pár let staré auto prodáte za podobné peníze, za které jste jej koupili. Ferrari by tedy měla být jen dražší, děje se ale pravý opak. A ani modely 296 GTB a GTS tomuto osudu neunikají ani trochu.

Jezdit s Ferrari bylo po léta kouzelnou věcí. Nejen proto, že jste jezdili s výjimečným vozem asi nejslavnější automobilové značky, ale i proto, že vás to téměř nic nestálo. Jasně, museli jste dát nejdřív dohromady pár milionů, které nepotřebujete. A pak „cálovat” věci jako pojištění, benzin nebo pneumatiky, které určitě nebyly levné. Těm největším nákladům jste ale unikli a při prodeji mohli hledět na velmi solidní finanční bilanci celého vlastnictví.

Automobilka totiž už drahnou dobu „dává” ke každému nově prodanému vozu sedmiletý servis v ceně, což je pochopitelně významná položka. A nejpodstatnější ztráta hodnoty byla kolikrát nulová či záporná. Situace tedy nakonec zašla až tak daleko, že automobilka v roce 2018 hrdě hlásala, že provoz jejích aut nestojí víc než provoz Dacií. A mohla mít velmi snadno pravdu.

Platilo to až donedávna, protože její auta si držela hodnotu tak dobře jako málokterá jiná. A nemuselo jít o nic - zde se chce vzhledem k používanému názvosloví Italů říci „sic” - až tak speciálního. Však hezké kousky modelu 458 jsou dnes často dražší než později nabízené modely jako 488 a F8. A i ty si nakonec drží cenu velmi dobře, kolikrát se stále prodávají za vyšší než původní cenu. Tenhle lákavý prodejní model se ale Ferrari rozpadá na atomy.

Jak je od jara mocně probíráno díky odhalením jednoho automobilového guru, Ferrari má najednou problém svá auta prodávat - nová i ojetá. Není to tak, že by je lidé nechtěli vůbec, je to pořád žádoucí zboží, ale nechtějí je už tak moc, aby to jejich ceny drželo na stejně vysoké či stále vyšší úrovni. V poslední době jsme opakovaně mluvili o fiasku modelu SF90, není v tom ale samo.

Jak se dnes mocně probírá na Ferrari Chatu, ve stejné pozici je i model 296 GTB a GTS. Tedy nástupce probíraných typů 458, 488 a F8. Dekády trvající kouzlo zachování hodnoty je u něj najednou pryč, a to ze stále stejných důvodů - hybridní pohon pouze s motorem V6, kontroverzní design, interiér postavený kolem displejů.

Můžete klidně říkat, že hybrid je super, V6 je cool, design je krasavec a z displejů se vám v kapse otevírá prezervativ, nic ale nezměníte na tom, co si myslí trh. A situaci na něm velmi trefně shrnuje diskutující, který si říká roma1280:

„V současné době je na prodej 273 exemplářů modelu 296 s cenou od 299 tisíc dolarů, a to nepočítám všechny ty 296, které prodejci mají na skladech a nemohou je inzerovat. Nebudeme to přikrášlovat, sekundární trh s modelem 296 je katastrofa a každý den vidíme dodávky nových aut s přebujelými cenami, které se jen přidají k hromadě. Tohle auto je asi tak daleko od sběratelského vozu, jak si jen lze představit.

Většina majitelů modelu 296, se kterými se znám a kteří prodali nebo se snaží prodat svá auta, říká, že auto je raketa, ale řízení je hodné zapomnění a haptické ovládání je otravné.”

Je to venku. A není to přehnané. Většina 296 GTB starých dva, maximálně tři roky se v USA navzdory nájezdům kolikrát v řádu nízkých jednotek tisíc km prodává za ceny okolo 6 až 6,5 milionů korun, obvykle o nějaké 3 miliony levněji, než byly pořízeny. A situace v Evropě není jiná, na Mobile.de vidíme exempláře dokonce s cenou pod 6 milionů Kč při stáří necelého jeden a půl roku a ani ne 2 tisících najetých kilometrech.

To jsou brutální propady v momentě, kdy se inflace postarala o to, že spousta obyčejnějších aut na ceně za tu dobu nominálně skoro neztratila a jejich hodnotu „vyžrala” jen inflace. Ta se vyžrala kus hodnoty i z oněch Ferrari, k tomu se ale přidává ještě tak výrazný nominální pokles ceny. Majitelé tak mohou být snadno reálně o 4 i víc milionů Kč v minusu a na to prostě nejsou zvyklí.

Tento trend, který lze snadno primárně připsat hybridnímu pohonu coby (v případě Ferrari naprosto) nesmyslné úlitbě normované spotřebě pak bude jistě i jedním z důvodů, proč automobilka prakticky odpískala svůj elektrický program. To by se totiž teprve děly věci. Jak nakonec můžete vidět sami na Ferrari Chatu, nákladově citlivější majitelé nastalý stav nedávají. To jen opravdu bohatí lidé, kterým 296 vyhovuje tím, jaká je, poklesy hodnoty „neřeší”. Kolik lidí si ale může tohle dovolit říci?

Také Ferrari 296 GTB je pro majitele finanční pohromou, už se to nedá zastřít. Hlavní viník? Podle všeho hybridní pohon s motorem V6. Foto: Ferrari

Zdroje: Ferrari Chat, Mobile.de

