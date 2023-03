Další Japonec prokázal své kvality, s původním motorem najel přes 1,6 milionu km. A jezdí dál před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Jeho majitel začal teprve v roce 2015 pracovat jako kurýr lékařských potřeb, od té doby jezdí každých dvanáct měsíců okolo 160 000 km. Dodnes tak činí s jedním jediným autem s původním motorem.

Hondu Accord již nějaký ten pátek v evropské nabídce značky nenajdeme. V případě zájmu tedy musíte do bazarů, kde ceny startují pod 20 tisíci korunami. Za takovou částku pochopitelně pořídíte ty nejstarší, přinejmenším patnáctileté kousky, které mají najeto stovky tisíc kilometrů. Takové parametry jistě velké množství zájemců odradí, odepisovat však byť takový Accord ale může být chybou. Američan Justin Kilmer totiž s kupé z roku 2003 již najel více než 1 milion mil, tedy více jak 1,6 milionu kilometrů.

Dvacetiletý Accord původně pořídila Kilmerova žena v roce 2015, kdy spolu teprve randili. V té době mělo kupé najeto 185 tisíc mil (297 665 km). Justin ovšem následně přijal práci jako kurýr lékařských potřeb, k čemuž začal užívat právě tuto Hondu. Každoročně musel zvládnout zhruba 100 tisíc mil (160 900 km), což by řadu lidí přimělo k neustálé obnově vozového parku. Kilmer ale setrval u japonského držáku.

Jelikož se Justin rozhodl vše zdokumentovat, máme k dispozici veškeré informace týkající se údržby. Nadmíru působivé je, že Accord stále má původní motor, jakkoli Kilmer jej plánuje v dohledné době vyměnit. K tomu ostatně již došlo v případě některých vnitřních komponentů, stejně jako původní není ani zavěšení. Nahrazena pak jednou byla i převodovka, což jen vyzdvihuje robustnost manuálu.

„Naučil jsem se, že některé díly je třeba měnit pouze za originální. Slyšel jsem totiž až příliš mnoho hororových příběhů od lidí, kteří se rozhodli ušetřit při výměně řemenu, a následně koukali na zcela zničený motor,“ uvedl ještě před dosažením milníku Kilmer. Zároveň však připustil, že v některých případech sahá po netovárních komponentech. Mezi ně přitom patří jak litá kola, tak výfuk Tsudo nebo brzdy Powerstop.

Zajímavé je, že mimo hnací ústrojí již automobilka s tak vysokou kvalitou spojována být nemůže. Kilmer totiž musel vyměnit zámky dveří, stejně jako sedadlo řidiče. Vůz nicméně ani přesto nehodlá poslat do světa. Místo toho jej po výměně motoru plánuje využívat i nadále. Mimo jiné i proto, že za posledních osm let pomohlo řadě lidí od zdravotních problémů. „Právě to je jeho skutečný odkaz,“ říká dnes.

My už jen zmíníme, že šestiválcové ústrojí v době výroby produkovalo 243 koní výkonu a 288 Nm točivého momentu. Jak je na tom pohonná jednotka nyní, nelze s jistotou říci, ale funguje. Otázkou je také to, co Kilmer s tou originální po výměně udělá. Jelikož jej ovšem k vozu vážou nemalé nostalgické pocity, nakonec by nás nepřekvapilo, kdyby jej použil jako základnu stolku do obyváku, pokud o ni tedy neprojeví zájem sama Honda.

Sedmá generace Hondy Accord byla v Americe k mání také s třílitrovým šestiválcem. Ten se objevil již u předchůdce, s rokem 2002 nicméně přišly revize spojené se sacím a výfukovým ústrojím. Výkon se tak zvedl o 40 koní. Více než to ale zaujme spolehlivost jednotky, zdá se být nezničitelná. Foto: Honda

Zdroj: Road and Track

Petr Prokopec

