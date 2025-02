Další majitel elektromobilu při parkování ťuknul zadní světlo, tentokrát kvůli tomu auto totálně selhalo a dál už nejelo včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Prasklý plastový kryt zadního světla a škrábanec na nárazníku asi nikdo soudný neoznačí za poškození, které by mělo bránit autu v další jízdě. Jenže ve světě elektrických Rivianů je zjevně každý problém velký problém.

Pokud vlastníte auto, které dlouhodobě pravidelně používáte, pak jste se nejspíš už smířili s tím, že na drobné ťukance při parkování u něj prostě může dojít, ať se snažíte jakkoli. Nakonec na ně může dojít i bez vašeho přičinění. Často stačí zaparkovat někde u supermarketu, a přestože jste nic neudělali špatně, nepozornost či nešikovnost jiných se postará o vše „potřebné”. Teoreticky byste kvůli tomu mohli zalarmovat celé policejní oddělení, ale protože víte, že policie s tím stejně nic dělat nebude, s poškozením se smíříte a později si s ním sami nebo s pomocí servisu poradíte. Obvykle to spraví korekční tyčinka, rozleštění nebo jeden drobný díl.

Stačí však, aby auto mělo bateriový pohon, a rázem budete rádi i ta to, že policie aspoň vše zdokumentuje kvůli jednání s pojišťovnou. V sázce totiž najednou mohou být i statisíce korun, jak se nedávno přesvědčil jeden z majitelů Rivianu. Anomálie? Neobvyklost? Prostě se to sešlo? Ani ne, jak ukazuje další případ probíraný kolegy z Carscoops. Nebylo to tehdy poprvé a zjevně to nebylo ani naposldy

Další majitel auta stejné značky, tentokrát SUV R1S, totiž při parkování lehce ťuknul do betonového sloupku u cesty. Velká rána to nebyla, to je zjevné i z fotek níže, náraz způsobil sotva patrné prasknutí zadního světla a poškrábán byl také blatník. „Když jsem se ale vrátil do auta, zjistil jsem, že nemůžu zařadit ani rychlost, ani zpátečku, ani neutrál. Poté, co jsem několikrát řadu systémů resetoval, jsem zavolal na podporu Rivianu, kde mi řekli, že jde o bezpečnostní opatření a vůz musí být odtažen,“ uvedl majitel na Redditu.

Právě v té chvíli ale začaly patálie, které stále nejsou u konce, i když již nyní odsály část z jeho bankovního účtu. Aby totiž mohlo dojít na odtah, musel JCarlos Lima obvolat hned několik firem, než zajistil tu správnou odtahovku, která se dokázala vypořádat jak s těžkým elektrickým autem, tak s nízkým stropem garáží. „Nyní ale ještě potřebuji další odtah od mého domova do dílny,“ říká nešťastník, který se zatím nesvěřil ani s cenou odtahu, ani s odhadem opravy servisu.

Nás nicméně na celé věci zaráží ono „bezpečnostní opatření“. Dá se totiž předpokládat, že kvůli vysokému napětí dochází či by minimálně mělo u elektromobilů při nehodách docházet k tomu, že dané systémy jsou automaticky deaktivovány. Jenže člověk předpokládá, že půjde o takové incidenty, kdy třeba ve vysoké rychlosti narazíte do auta před vámi. Nebo kupříkladu trefíte betonový sloup, ovšem tím způsobem, že ho vyvrátíte, ne tak, že vám na zádi udělá dvě „bebínka”.

Koneckonců si vezměte, že byste Rivian R1S vzali do terénu, kde se musíte proplétat i stromořadím. V té chvíli stačí třeba jen jedno lehké uklouznutí, náraz do kmene, který možná povede jen k nějaké promáčklině, ovšem najednou se nemůžete pohnout, protože vám to systém nedovolí. Inu, pokrok nezastavíte, to je zřejmé...

Vozy Rivianu zatím prosluly hlavně drahými opravami, které přichází po drobných nehodách. Dosud se ale nestalo, že by při zanedbatelném ťukanci nějaké z nich odmítalo jet. Teď se zjevně děje i to. Ilustrační foto: Rivian

Zdroj: Rivian@Reddit přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.