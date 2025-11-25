Další majitel poznal skrytou cenu elektromobility, za opravu ťukance mu servis naúčtovat přes 460 tisíc

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Rivian

Mezi údajné výhody elektromobilů má patřit jejich levnější údržba a servis. Realita však i v této oblasti vyznívá opačně, neboť podle dostupných dat opravíte spalovací auta v průměru o 29 procent levněji, navíc rychleji. A problémem bateriového pohonu není pouze baterie, kterou je vždy třeba odpojit a různě složitě se s ní potýkat, nýbrž také nedostatek náhradních dílů i proškolených techniků. Pokud je pak u toho ještě značka Rivian, je rovněž třeba počítat s absurdní konstrukcí designem, kvůli které se opravy takových aut stávají hotovou noční můrou.

O problémech majitelů s drobnými ťukanci jsme se dříve zmiňovali hned několikrát a ani tento příběh sdílený na Redditu nestaví automobilku do dobrého světla. Její pick-up R1T si totiž pořídil podnikatel, kterému jeden ze zaměstnanců při couvání se svým vozem omylem trochu „pocuchal fazónu“. Pokud by se taková promáčklina jedné ze stěn zadní korby objevila třeba na Fordu F-150, během týdne by nejspíš nebylo co řešit a veškeré náklady by pokryla pojišťovna. U Rivianu to takhle nefunguje a ceny oprav jsou tak absurdní, že s nimi mají problém právě i pojišťovny.

Na nehodu došlo v květnu, kdy se svým odhadem přišla pojišťovna dotyčného zaměstnance. Ani tu zjevně nenapadlo, že by šlo o něco zvláštního, a tak cenu opravy odhadla na 1 700 dolarů neboli 36 tisíc korun. Jenže u Rivianu je celý bok karoserie z jednoho dílu, navíc pak ještě přechází ve střechu. To je jistě zajímavé z designového úhlu pohledu a patrně to přispívá také k tuhosti vozu. Jenže pokud dojde byť jen na drobné poškození vozu, je třeba opravdu rozsáhlá oprava.

Protože majitel zjevně již o problémech s opravami ťukanců slyšel, a ne zrovna v dobrém, raději rovnou kontaktoval automobilku. Ta mu sdělila, že nejbližší autorizovaný servis se nachází zhruba 480 kilometrů daleko a odhadla, že oprava by měla vyjít na 16 tisíc dolarů, čili na 335 tisíc Kč. Když nicméně majitel vůz k technikům přivezl, ti objevili ještě další poškození. Po sedmi týdnech, které oprava zabrala, si pak servis řekl dokonce o 22 tisíc dolarů, což je přes 460 tisíc korun. Za takovou částku si v USA snadno koupíte jen pár let starý F-150, a to komplet i s nepomuchlanou karoserií.

Asi tedy nepřekvapí, že došlo na problémy s placením ze strany pojišťovny. Ta totiž uvedla, že ceny servisu jsou nepřiměřené a majiteli nabídla, že uhradí jen 13 tisíc dolarů, tedy 273 tisíc Kč. Protože vlastník nechtěl předání pick-upu dále zdržovat, rozhodl se daný rozdíl nejprve zaplatit ze svého, než přistoupil k dohadům s pojišťovnou. Ta ovšem na jakékoli zaslané dopisy nejprve nereagovala a k činnosti ji vyburcovala až pozdější stížnost. Majiteli i tak oznámila, že mu dodatečně zaplatí už jen 5 100 USD, což je asi 107 tisíc korun.

Ze strany právníků bylo vlastníkovi vozu doporučeno, aby tuto nabídku přijal, což nakonec udělal. Zjevně totiž dospěl k názoru, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Vůz si pak dle svých slov nadále užívá, doufá však, že Rivian u svých aut zlepší konstrukci natolik, aby opravy byly levnější. S něčím takovým bychom ale na jeho místě nepočítali. A to měl štěstí, že náraz se tentokrát oklikou vyhnul baterii, pak by byly náklady na opravu klidně i v jiném řádu.


Rivian R1T je pro autorizované servisy požehnáním, pro majitele však noční můrou. A pro pojišťovny též, oprava drobného ťukance na záběrech níže může vyjít i skoro na půl milionu korun. Foto: Rivian

Zdroje: RepresentativeCat940@Reddit, The Car Expert

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.