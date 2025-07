Další zákazník Porsche může děkovat automobilce, že zmastila jednu ze svých ikon, na dvou letech ježdění s ní dokonce vydělal před 10 hodinami | Petr Prokopec

Pro nás ostatní je to jednoznačně prohra, ale pro ty, kteří si tohle auto koupili ještě před jeho dost nesmyslným a nepochopitelným faceliftem, jde o malou výhru. Dnes díky němu prodávají svá ojetá auta dráž, než je koupili, navzdory dalece nenulovému nájezdu.

Inovované Porsche 911 GTS se z některých úhlů pohledu zdá být krokem správným směrem. Třeba když si uvědomíme, že ve srovnání s předchozím provedení došlo zvětšení objemu jeho motoru ze 3,0 na 3,6 litru. Spojen s ním je ale hybridní systém, který tento benefit zabíjí jak z bezprostředního, tak z dlouhodobého úhlu pohledu. A vše je dokonáno nevyhnutelným použitím osmistupňové automatické převodovky, se kterou sice vůz zrychlí na stovku za 3 sekundy a rozjede se až na 312 km/h. Bez elektřiny ale bude pomalejší a manuál už k autu nedostanete ani za příplatek.

Něco takového okouzlí možná ty, kteří tato auta běžně nekupují, nadšenci, pro které je dnes už ikonické GTS určeno především, ale pláčou. A to ani nemluvíme o tom, že cena s těmito nesmysly neznamenajícími v podstatě nic jiného než relativní snížení papírové spotřeby vzhledem k výkonu, zamířila zase o něco výš. Novinka se tak víc než lákadlem stala postrachem ještě před svým plným odhalením, však kdyby automobilka vozu prostě zvýšila výkon ve spojení s jinak stejnou technikou, nabídla by víc za míň. A nikoho by si proti sobě nepopudila.

Tento krok ve výsledku znamená, že se předchozí „čistší” a lehčí verze začíná stávat obrovským lákadlem, přestože už ta byla do značné míry kompromisem. Manuál a veškerý výkon na zadku jste u ní ovšem dostali. A tyto prvky spolu s hmotností nižší o zhruba 50 kilo vedou klientelu stále častěji do bazarů či do aukčních síní než do samotných showroomů. Nedávno jsme tak mohli informovat o prodeji GTS modelového roku 2024, které jeho majitel po najetí 10 tisíc kilometrů prodal dráže, než jej původně koupil.

Na stejné aukční platformě, tedy webu Bring A Trailer, se následně objevilo další GTS. Tentokrát šlo pro změnu o modelový rok 2023, přičemž jeho původní majitel se kromě zakázkové modré metalízy Ipanema Blue rozhodl také pro instalaci aerodynamického bodykitu, kterému vévodí výrazné zadní křídlo. Souběžně s tím sáhnul také po 20palcových předních a 21palcových zadních kolech z modelu Turbo S. A v nemalé míře se vyřádil také v karmínově červeném interiéru.

S autem si též docela užíval, však počet najetých kilometrů přesáhnul 11tisícovou metu. Přesto se ovšem znovu o nehybridní GTS strhla nemalá bitva. Ta skončila nejvyšším příhozem ve výši 212 tisíc dolarů neboli 4,44 milionu korun, čímž byla znovu překonána původní pořizovací cena. Nedošlo pak sice na dosažení té minimálně požadované, majitel se ovšem s nejvýše přihazujícím nakonec domluvil na částce, která vyhovovala oběma, a GTS tedy garáž skutečně změnilo.

Pohled do české inzerce naznačuje, že podobná situace jako v USA panuje také u nás. Momentálně si zde totiž můžete pořídit GTS taktéž z roku 2023. Jen míra individualizace je u stříbrného kousku daleko nižší. Najeto ovšem má pouhé tři tisíce kilometrů, což cenu vyšponovalo na 4,2 milionu. Původně nicméně nehybridní GTS startovalo na 4 116 844 Kč. Dva roky starý vůz se tak blíží k ceně nové verze, která je k mání od 4 370 883 Kč.

Také toto Porsche 911 GTS změnilo majitele za víc peněz, než jej pořídil ten původní. Stačilo, aby značka přišla s nástupcem s hybridním pohonem a povinným automatem.

