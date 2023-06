Zaříznutý kompakt Kie v bazarech zaujme nízkou cenou, přitom boduje i vysokou spolehlivostí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Levná a spolehlivá ojetina? To zní jako to správné auto pro současnou dobu, přesně takovým ale tato Kia aspoň statistiky je. Jako nové si Rio můžete pořídit už jen ze skladových zásob dealerů, ojeté můžete mít za třetinu se slušnou perspektivou další existence.

Ford Fiesta není jediným malým vozem, se kterým se letos rozloučíme. Na počátku února totiž Kia oznámila, že její Rio letos skončí v mnoha zemích, a to včetně celého evropského kontinentu. Korejci tehdy poukázali hlavně na změny v chování zákazníků, kteří stále více dávají přednost SUV všeho druhu před klasickými karosářskými styly. Neznamená to nicméně, že by dané tržní segmenty hodlali zcela opustit. Ještě menší Picanto má totiž v nabídce ještě nějaký ten pátek vydržet. Za Rio pak má zaskočit podobně velký Stonic, což je crossover mezi hatchbackem a SUV.

Pokud aktuálně máte o Rio zájem, musíte sáhnout už jen po skladových vozech, do výroby už nelze zadat nic. Kapesník však vytahovat nemusíte, naopak by se vám na tváři měl objevit spíše úsměv. Jen v Česku je dnes k dispozici hned 116 exemplářů. A jakkoli dle ceníku by nejlevnější z nich měl stát 339 980 Kč, reálně vám postačí o pár desítek tisíc korun nižší suma. Je však třeba počítat s tím, že většinu skladovek pohání základní atmosférická jedna-dvojka.

Kromě tohoto motoru je Rio k dostání rovněž s přeplňovaným litrovým tříválcem, verze se 100 koňmi však již snadno překonávají metu 400 000 Kč a za takové provedení GT Line se 120 koňmi dáte dokonce přes půl milionu korun. To již na čtyřmetrový hatchback není málo, pročež by nás nepřekvapilo, kdyby řada lidí zamířila raději do autobazarů. I proto, že u aut z druhé ruky lze vybírat ze širší nabídky pohonných jednotek, mezi nimiž nechybí ani 1,4litrový turbodiesel.

Zrovna s „producentem sazí“ je ale třeba zacházet opatrně. Nikoli proto, že by dosavadní majitelé zásobovali internet kritikou od rána do večera. Důvodem je spíše fakt, že Rio je výrobcem i zákazníky bráno jako auto do města. V té chvíli ale nemusí docházet ke správné regeneraci filtru pevných částic. Riziko drahé opravy je tak vyšší než u benzinových agregátů, a to i přes jednu z nejdelších záručních lhůt v branži - za sedm let u Kie nemusíte ani připlácet.

Převážný pobyt vozu ve městě však má své důsledky i mimo motorový prostor. V případě zájmu nabízený exemplář prověřte od podvozku až po střechu. Za parkovací senzory je totiž třeba u základu připlácet, karoserii tak mohou kvůli neopatrnému parkování zdobit různé šrámy. Problém je to hlavně u zmíněné úrovně GT Line, která dostala do vínku odlišné nárazníky, nástavce prahů či zadní spoiler. A rovněž také 17palcová litá kola, která mohla být odřena o obrubník.

Všechny tyto vady, stejně jako možnost znečištěného interiéru, jdou nicméně na konto předchozích majitelů. Továrna má zatím na kontě pouze jediný škraloup, kterého se navíc velmi rychle zbavila - u aut vyrobených mezi dubnem a červnem 2017 nemusí fungovat dětské zámky zadních dveří. Tento nešvar přitom měli prověřit dealeři a případně vadný kabel vyměnit. Pokud tedy narazíte na exemplář z daného období, raději si ověřte, že nebudete muset ihned do servisu.

Tím se dostáváme k cenám, které startují okolo 150 tisíc korun. Je pak jen na vás, zda upřednostníte vyšší výkon či nižší nájezd - za danou sumu můžete kráčet oběma směry. Pokud se nicméně rozhodnete pro obojí, jste rázem o 50 tisíc Kč výše jako nic. A protože v takové chvíli nabídka ojetin již není zrovna košatá, můžete na vyjednávání o nižší ceně rovnou zapomenout. S ohledem na nemalou spolehlivost vozu to ovšem není až taková oběť.

Rio čtvrté generace zaujme stylem, kvalitou i cenou, ať již jde o zcela nový nebo ojetý vůz. Je tak škoda, že Korejci s tímto vozem končí. Foto: Kia

Zdroj: Auto Bild, TÜV, Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.