Data o reálné spotřebě VW Passat TDI, TSI a hybridní verze ukazují, co je skutečně nejúspornější před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Pokud bychom měli věřit továrním datům, není mnoho co řešit, ale to je šedá teorie. Zelený strom života ukazuje, že elektrifikovaný Passat nejenže není nejúspornější, je naopak na úplném konci pelotonu.

Spotřeba paliva či jakéhokoli jiného zdroje energie byla pro majitele automobilů vždy důležitou veličinou. Je sice pravdou, že v celkových ekonomických nákladech na provoz auta bývají výdaje spojené s palivem obvykle druhotné vedle ztráty hodnoty vozu, ale to je vnímání ekonoma. Řada obyčejných lidí prostě našetřila 600 tisíc Kč, koupila si auto za 600 tisíc, už nemá 600 tisíc (a nevnímá, jak podstatné pro ně bude, zda za prodej vozu dostane za 3 roky 400 nebo 200 tisíc korun) a každý měsíc platí hlavně za onen benzin, naftu, plyn... A to víte, to s platem třeba 40 tisíc poznáte, jestli utratíte 5 anebo 10 tisíc Kč.

Spotřeba je tak sledovaným číslem, přičemž prvním vodítkem by měla být ta oficiálně udávaná. Nikdy se podle ní nešlo řídit v tom smyslu, že když má auto jezdit za 6 litrů na 100 km, skutečně za ně bude jezdit. Alespoň komparativně se ale těmto údajům jako jakžtakž věřit - když jeden vůz měl jezdit za 6 a druhý za 12, byl ten druhý obvykle o poznání „užranější”.

I tohle je ale dnes minulost, protože také tento údaj byl prakticky zneužit coby forma propagace elektrifikovaných pohonů. Patrné je to zejména u dobíjecích hybridů, kde normy léta zcela ignorovaly spotřebu elektrické energie a nechávaly vystoupit do popředí pouze spotřebu paliva za situace, kdy auto jede hlavně na elektřinu. To je tak do očí bijící nesmysl, že jsme si nad ním vlasy rvali mnohokrát. Ale automobilkám se hodil - takový VW Passat GTE se díky tomu může pyšnit apetitem 1,5 litru benzinu na 100 km. Zázrak... Nebo jedna velká lež?

Odpověď už asi tušíte, dá se nakonec spočítat na prstech pár rukou, ale proč se trápit s matikou a fyzikou, když je tu prostá praxe, že? Prostřednictvím aplikace kolegů z nizozemského Auto Weeku mohou čtenáři sledovat skutečnou spotřebu svých aut a kolegové mají k takovým datům přístup. Na celkem širokých vzorcích dat si pak mohou dávat vedle sebe různé vozy či různé verze stejných modelů a vidět, s jakou skutečnou spotřebou jezdí ve skutečném světě.

Takto v posledním vydání magazínu vedle sebe postavili poslední generaci VW Passat ve srovnatelných verzí TSI, TDI a hybridním provedení. Králem papírového světa je zmíněný hybrid, který by měl jezdit za 1,5 litru benzinu na 100 km, v praxi je ale tím nejhorším vůbec. Nicméně vezměme to z opačného konce.

Skutečným králem je Passat TDI s téměř totožným zastoupením verzí 1,6 a 2,0. V průměru jezdí za 5,5 litru nafty na 100 km, přičemž úspornější je 120koňová šestnáctistovka (5,3 l) a více si bere 150koňový dvoulitr (5,8 l). Žádný z majitelů pak nejezdí dlouhodobě za víc než 7,2 litru nafty na 100 km. Při současných cenách dieselů je to vážně jednoznačný král.

Následují benziny 1,4 TSI ve verzích se 125 a 150 koňmi, které si berou v celkovém průměru 6,9 litru benzinu na 100 km. To už je o dost víc, ale pořád slušné číslo, kterému hybridní GTE může jen závidět i přesto, že jeho srdcem je vlastně stejný motor 1,4 TSI, akorát s elektromotorem a baterií navíc.

Tahle dvojka ale ve výsledku Passatu pomáhá jen k vyššímu apetitu. Už samotná spotřeba benzinu je docela jinde než ta udávaná (3,27 l/100 km), ale to není celá pravda. Majitelé korektně evidují i spotřebu elektřiny dalších 11,36 kWh/100 km v průměru, což přepočteno na ekvivalent spotřeby benzinu podle dříve definovaného vzorce znamená, jako by auto bralo dalších 4,4 l benzinu na 100 km. Celkově jsme tedy na spotřebě 7,67 litru benzinu na 100 km resp. jejím ekvivalentu a jasně nejhorší bilanci. V nejdražší, nejtěžší a nejrozpačitěji se projevující verzi. To se vyplatí, no ne?

Plug-in hybridní Passat se tváří jako mimořádně efektivní stroj a spása lidstva, ... Foto: Volkswagen



... ve skutečném světě ale nestačí svou efektivitou ani na nejobyčejnější benziny a diesely. Hrajte překvapené. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.