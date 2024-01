Data o spotřebě vašeho auta od roku 2021 teď míří do Bruselu, jejich předávání můžete zamezit před 10 hodinami | Petr Miler

Mluvilo se o tom mnohokrát, velmi plíživý nástup těchto praktik ale mohl snadno způsobit, že si ani neuvědomujete, že „přišel ten den”. Od 1. ledna 2024 může mít EU na stole všechna data o spotřebě vašeho vozu za poslední víc než tři roky, i když vaše auto není připojené k internetu.

Jezdíte rádi rychleji? Používáte váš vůz pravidelně plně naložený? Nebo děláte cokoli jiného, co vede k vyšší spotřebě, než jaká je uvedena v katalogu automobilky? Popřípadě jste dostali dobíjecí hybrid jako služební vůz, ale málokdy dobíjíte baterii? To vše se od Nového roku hlásí do Bruselu - stoprocentně v případě, kdy máte auto koupené po 1. lednu roku 2021, velmi pravděpodobně pak v případě, kdy je z měsíců nebo nízkých jednotek let předcházejících tomuto termínu.

Že se to bude dít, jsme psali mnohokrát, vyplývá to z legislativy EU schválené už koncem minulé dekády, málokdo z obyčejných majitelů či uživatelů ale tuší, že jejich auto je až takový „práskač”. Sleduje se opravdu vše během celé životnosti vozu, data jsou ukládána i mimo samotné auto a lze je kdykoli později dohledat pro jakýkoli konkrétní automobil. Dosud ale tyto údaje pouze „někde existovaly”, od 1. ledna 2024 si je EU může nárokovat a dál zkoumat.

Lidé z oboru celé tohle nařízení znají jako OBFCM, tedy „On-Board Fuel and energy Consuption Monitoring”, doslova online sledování spotřeby paliva a energie vozu. Výrobci automobilů jsou ze zákona povinni shromažďovat údaje pro jednotlivé všechny vozy v provozu, oni i další subjekty, které přichází s vozy pravidelně do styku (typicky stanice technické kontroly) pak musí uložené údaje pravidelně zasílat Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA). Výsledná databáze si říká „Reportnet” a podobnost tohoto označení s filmovým Skynetem je jistě neúmyslná nebo náhodná.

Pozoruhodné je, že i když EU míří k zákazu spalovacích aut včetně hybridních pohonů, OBFCM se vůbec netýká elektromobilů. Člověk by čekal, že když už jde o monitoring spotřeby paliva a energie, dotýkat se bude všech vozů bez rozdílu a následně se budou porovnávat data jednotlivých pohonů. Ale ne, spotřeba elektromobilů je pro EU zjevně nulová, takže vlastně není co sledovat, no ne? Zjišťování hladu auta po elektrické energii je pro Brusel prostě nezajímavé, ten tedy tímto způsobem dohlíží pouze na data benzinových, naftových a hybridních vozidel. A zejména u hybridů je hodně zvědavý.

V případě benzinů a dieselů jsou reportovány následující údaje:

- Celková spotřeba paliva v litrech,

- celková ujetá vzdálenost v kilometrech a

- rychlost vozidla v km/h.

V případě hybridů se pak jedná o následující:

- Celková spotřeba paliva v litrech,

- celková spotřeba paliva v režimu vybíjení akumulátoru v litrech,

- celková spotřeba paliva v řidičem volitelných režimech využití elektrického pohonu v litrech,

- celková ujetá vzdálenost v kilometrech,

- celková ujetá vzdálenost v režimu vybíjení akumulátoru s vypnutým spalovacím motorem v kilometrech, br> - celkový ujetá vzdálenost v režimu vybíjení akumulátoru s běžícím spalovacím motorem v kilometrech,

- celková ujetá vzdálenost v režimu nabíjení v řidičem volitelných režimech,

- celková energie ze sítě dodaná do baterie v kWh a

- rychlost vozidla v km/h

Jsou to poněkud technické definice, ale snad si z nich uděláte představu, co vše EU zajímá. Není toho málo a pokud si na základě dříve zmiňovaného děláte iluze o tom, že data jsou vlastně anonymní a pro EU použitelná jen jako soubor statistických údajů, nemáme pro vás dobré zprávy.

Výrobci jsou povinni přidávat ke všem údajům také VIN auta, ke kterému náleží. Každý datový záznam lze tedy historicky přiřadit ke konkrétnímu vozidlu a v konečném důsledku i k příslušnému majiteli v libovolném okamžiku existence vozu. Všechna tahle data se ukládají už od zmíněného začátku roku 2021 a neuklidňujete se tím, že vaše primitivní nová škodovka nic takového nedělá. Mýlíte se, dělají to všechna auta, která jsou od té doby v prodeji, liší se pouze způsob, jak s těmito daty dál nakládají.

Právě tady přichází letošní novinky, neboť až od 1. ledna 2024 může Brusel tato data vidět. Jejich přenos má probíhat nejčastěji jednou za čas při návštěvě autorizovaného servisu, kde jsou přečtena a předána dál, popř. online, pakliže to technologie na palubě vozu dovolí. A nedělejte si iluzi, že když je vaše auto offline a vůz vám servisuje Franta z Opravny na rozcestí, utečete tomu. EU už se postará o to, aby vás „viděla”, takže povinnost stahovat a předávat tato data mají i STK. A těm se z podstaty dlouhodobě nevyhne nikdo.

Ale musí to takto dopadnout? Kupodivu nikoli. A ani nemusíte zamotat auto do alobalu nebo cokoli podobného. Odesílání těchto dat lze zabránit a zajistit, že vaše jízdní data zůstanou jen vašimi. Sama EU to umožnila v souvislosti s ochranou soukromí a německý autoklub ADAC k tomu ve svém komentáři uvádí: „Prováděcí předpis ukládá servisům a stanicím technických kontrol číst údaje týkající se skutečné spotřeby paliva, tato data jsou pak odesílána do EU. Zpracování těchto údajů je zákonnou povinností, majitel vozu má ale možnost poskytnutí těchto dat odmítnout.”

Existují různé způsoby, jak předávání zamezit. Pokud dokumenty EU chápeme správně, v případě online přenosu je třeba aktivně požádat výrobce vozu (např. e-mailem), aby data nebyla předávána dále pro vůz s vaším VIN, podobně to zřejmě bude nutné v případě návštěvy servisu (i tady tedy bude nejspíše nutná aktivita na vaší straně).

V případě STK mohu zatím posloužit jen zkušeností z Nizozemska, kde jsem byl už od začátku roku účasten kontroly kolegova vozu. Tam stanice aktivně informuje klienta, že jejich údaje o spotřebě byly přečteny a budou zaslány dál. V takovém případě může klient říci „ne” (a kolega to pochopitelně udělal, proč by takové údaje sdílel...). Technik STK ale v takovém případě odmítnutí jmenovitě hlásí dál, to tedy před EU nezůstane skryto. Praxe ale může být různá a je možné, že některé STK tuto povinnost odbydou jen malou poznámkou v papírech k tomu či onomu, že „podpisem souhlasíte s předáním...” anebo cokoli podobného. Buďte tedy obezřetní, jsme přesvědčeni, že EU do naší nebo vaší spotřeby není lautr nic.

A k čemu Brusel tato data vůbec chce mít? Oficiálním vysvětlením nepřekvapivě je, že jde o ochranu spotřebitele. EU má prý takto mít možnost sledovat rozpory mezi oficiálně udávanými hodnotami spotřeby a těmi skutečně dosahovanými. To zní skoro ušlechtile, ale co s tím? A proč data sledovat v této rozhodně neanonymizované podobě? Navíc jen pro vybrané typy aut?

Mnohem pravděpodobněji tak zní neoficiální informace, že celý systém poslouží pro budoucí zdanění aut spalujících fosilní paliva na základě jejich skutečné spotřeby, což jediné vysvětluje jak to, že data lze přiřadit ne konkrétnímu vozu, tak to, že se týkají pouze benzinových, dieselových a hybridních aut. O důvod víc, proč si nechat tyto údaje jen pro sebe - sami přece nejlépe více, kolik vaše auto „žere”. A jak s tím jste nebo nejste spokojeni, nepotřebujete EU, aby to vyhodnocovala za vás.

Kolik paliva protéká hrdlem palivové nádrže vašeho auta už déle než tři roky, může nyní EU zjistit při sběru dat během servisních či technických kontrol vašeho auta. A sledovaná data jsou velmi detailní. Jejich přenosu do Bruselu lze ale zabránit. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Europa.eu, ADAC, Autoforum

