Data servisů potvrzují, že elektromobily „žerou” pneumatiky víc než jakákoli jiná auta, „přeborníkem” je Tesla 30.3.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to něco, co se traduje roky, teď je to potvrzeno i statisticky. Je vskutku otázkou, jak může někdo se vší vážností považovat auta s tak vysokou hmotností a takovými výkony za ohleduplná k přírodě.

Zdarma je opravdu nejspíš jen karma, za vše ostatní nějakým způsobem zaplatíte. Platí to i v případě elektrického pohonu, kde lži o nulových emisích mohou vytvářet dojem, že elektromobily nepotřebují žádnou energii na vstupu a po jejich koupi vás už nečekají pomalu žádné výdaje. Jenže elektřina se do baterií opravdu nedostává mrknutím oka Harryho Pottera a vy ji musíte zaplatit, ať už jste zastavili u veřejné stanice nebo u domácí nabíječky.

Není to ale jediný výdaj, který s elektrickým vozem budete mít. I když se o jeho pohonu traduje, že je složeno z menšího množství komponentů, což je pravda, v servisech lidé statisticky nechávají větší částky než u spalovacích aut. A podobné je to také v případě pneuservisů, neboť s bateriovým pohonem je spojena vyšší hmotnost, navíc v tomto případě trpí rychle nastupujícími vysokými výkony elektromotorů. Opotřebení pneumatik je tedy vyšší a rychlejší, pročež je třeba do peněženek sahat častěji a hlouběji.

Britská síť autoservisů KwikFit v této souvislosti zmapovala situaci ve svých provozovnách a dobrala se zajímavého výsledku. Hned v 54 jejích servisech si totiž nejčastěji pořizují nové pneumatiky majitelé Tesel Model 3. Druhé místo s 24 „ovládnutými” lokalitami pak připadá na Citroën Berlingo, jehož třetí generace je taktéž k dispozici s elektrickým pohonem. Studie pak sice neupřesnila, jaký je jeho podíl, ovšem lze usuzovat, že za stříbrnou medailí rozhodně nestojí verze 1,2 Puretec.

Abychom nicméně nebyli k elektromobilům nespravedliví, lze pochopitelně zmínit i tu možnost, že užitkové verze jsou jejich majiteli hodně zatěžovány a proto obutí „žerou“ snáz. Podobně pak lze u čtvrté příčky, na které se umístil Mercedes-Benz CLA s 9 lokalitami, smýšlet o jízdním stylu. U třetí Tesly Model Y (16 lokalit) ale již jakékoli pochybnosti padají, znovu tu totiž máme vysokou hmotnost korespondující právě s bateriovým pohonem.

Tím pak ostatně může být vybaveno i Volvo XC40, které se sedmi lokalitami uzavírá první pětku. A nejinak je tomu vlastně u čísla šest, kterým se stalo BMW řady 4, či u čísla devět, tedy u Kie Niro. Ono je to ale logické, o překvapení tak nejde ani v nejmenším. Čím vyšší je totiž počet kil, tím je větší opotřebení pneumatik, už zmíněná vlastnost elektrického pohonu též hraje roli. A negativně se vysoká hmotnost projevuje i na komponentech podvozku, ostatně právě majitelé Tesel o tom mohou vyprávět.

Jakkoli je tedy hezké, že elektřina může stát díky stále menšímu zatížení daněmi a dalšími poplatky méně než benzin či motorová nafta, tuto výhodu zkrátka vyvažuje řada nevýhod. Spočítat si je dokáže kdokoli, kdo se nenechal oblafnout ideologií. A jak je vidno, takových lidí je nadále většina, i proto výrobci s bateriovým pohonem naráží na stále větší nezájem. Politici ale na automobilky a jejich zákazníky vyvíjí nadále velký tlak, aniž by jim docházelo, že ani častá výměna pneumatik přírodě opravdu nepomáhá.

Auta, která nejčastěji mění pneumatiky v největším počtu zastoupení KwikFitu

(pořadí, model, počet „opanovaných” zastoupení)

1. Tesla Model 3 - 54

2. Citroen Berlingo - 24

3. Tesla Model Y - 16

4. Mercedes CLA - 9

5. Volvo XC40 - 7

6. BMW řady 4 - 7

7. BMW řady 2 - 5

8. Jaguar XE - 4

9. Kia Niro - 3

10. Škoda Karoq - 3

Model 3 je evidentně požírač pneumatik, což má spojitost jak s vysokou hmotností, tak i s dynamikou tohoto elektromobilu. Jeho majitelé si jí přitom zjevně užívají daleko více než vlastníci Modelu Y, který má na kontě ještě o pár kilo víc. Foto: Tesla

Zdroj: KwikFit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.