Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují

Podobných statistik už jsme pár probírali, vždy ale byly postavené na datech z USA. To jistě není zcela irelevantní, stoprocentní překryv s evropskými preferencemi ale čekat nelze. Teď se můžeme konečně podívat na zoubek i jim na základě dat z Nizozemska.

včera | Petr Prokopec

Foto: Toyota

Podobných statistik už jsme pár probírali, vždy ale byly postavené na datech z USA. To jistě není zcela irelevantní, stoprocentní překryv s evropskými preferencemi ale čekat nelze. Teď se můžeme konečně podívat na zoubek i jim na základě dat z Nizozemska.

V současné době ve světě existuje zhruba 320 aktivních automobilek. Přesné číslo snad ani nelze zjistit, neboť třeba v Číně každoročně vznikne a zanikne řada nových firem, jejichž jména se kolikrát ani nenaučíme včas vyslovovat. Kromě toho někteří zavedení výrobci přivádí na svět nové a nové značky jako na běžícím pásu, i když často nepřináší nic podstatně nového. Pro zavedené automobilky se tak stále důležitějším faktorem stává loajalita, neboť utíkat rozhodně je kam.

Problémem pro mnohé výrobce je ovšem ta skutečnost, že se hlavně v Evropě v posledních letech obrátili k zákazníkům zády. Došlo na vyřazení oblíbených modelů či verzí z nabídek, přičemž jejich místo zaujaly novinky, po kterých sotvakdo nevolal. Protože ale hlavně ty s elektrickým pohonem automobilky potřebují prodávat jako sůl, došlo na zdražení těch zbývajících předchozích bestsellerů. Mimo to byly zavedeny nepopulární úsporné kroky, které vedly ke zhoršení kvality. Nic z toho k věrnosti zákazníků pochopitelně nevede, právě naopak.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat, americké průzkumy už nějaký ten pátek pravidelně ukazují, že věrnost zákazníků automobilovým značkám dál a dál klesá. A není to žádná americká specialita, vidíme to i na datech z Nizozemska, kde se tamní portál ikwilvanmijnautoaf.nl zaobíral tím, jak dlouho si první majitelé nechávají auta té které značky.

Na čele se nepřekvapivě usadili asijští výrobci, hlavně pak ti japonští, kteří k sobě dokážou vázat zákazníky dlouhotrvající spolehlivostí a nízkými provozními náklady. Chvost žebříčku oproti tomu okupuje Tesla, což vzhledem k věrnosti tvrdého jádra majitelů překvapí. Ale měkký obal zjevně také dělá svoje. Vedle toho jsou dole také drazí Němci, u nichž ovšem do hry promlouvá i fakt, že jejich lépe situovaní majitelé obměňují svůj vozový park přirozeně častěji.

Přesto zarazí, že na úplně poslední příčce figuruje Porsche. Tedy značka, jejíž model 911 býval spojen se skoro nekonečnou loajalitou. Je pak možné, že je tomu tak i nadále, jen v trochu menší míře. A do statistik stále více promlouvají jiné modely. Takový Taycan mnozí lidé prodávají už po roce dvou a také aktuální Macan nebude zdrojem dlouholetého uspokojení klientely zvyklé na určité kvality. Průměrná doba vlastnictví Porsche se tak v Nizozemsku propadla jen na 2,7 roku. Stejně je pak na tom i zmíněná Tesla, která má ale na kontě o pár dnů navíc, pročež v žebříčku skončila na druhém místě od konce.

Dále tu máme trio Mercedes-Benz, Audi a BMW, kdy na třícípou hvězdu připadá 3,1 roku, na čtyři navzájem propojené kruhy 3,2 roku a na modrobílou vrtuli 3,3 roku. Pokaždé zde máme dobu odpovídající přibližně klasickému leasingu a s ním spojených odpisů, takže to nemusí nic velkého znamenat. Zde je škoda, že studie se již dále nevěnuje dalším nákupům této klientely - dá se ale předpokládat, že většina z ní zůstává u značky i nadále, jen mění model.

Přesunout se můžeme zpátky na čelo pelotonu, kde s 5,1 roky trůní Toyota. Ta má oproti ostatním výrobcům značný náskok, neboť Honda se dostala na 4,7 roku, Hyundai na 4,6 roku a Mitsubishi a Nissan shodně na 4,5 roku. Přítomnost poslední zmíněné značky může být překvapivá, neboť poslední dobou s kvalitou a loajalitou příliš spojována není. Tyto věci ale zjevně mají svou setrvačnost.

Značky aut s nejdelší dobou vlastnictví prvními majiteli

1. Toyota - 1 860 dní (5,1 roku)
2. Honda - 1 703 dní (4,7 roku)
3. Hyundai - 1 692 dní (4,6 roku)
4. Mitsubishi - 1 650 dní (4,5 roku)
5. Nissan - 1 628 dní (4,5 roku)

Značky aut s nejkratší dobou vlastnictví prvními majiteli

1. Porsche - 993 dní (2,7 roku)
2. Tesla - 1 001 dní (2,7 roku)
3. Mercedes-Benz -1 132 dní (3,1 roku)
4. Audi - 1 185 dní (3,2 roku)
5. BMW - 1 200 dní (3,3 roku)


Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 1 - Porsche Taycan 4S Cross Turismo 01Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 2 - Porsche Taycan 4S Cross Turismo 03Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 3 - Porsche Taycan 4S Cross Turismo 04
Do nizozemských statistik v případě Porsche rozhodně promlouvá Taycan, který mnozí lidé prodávají už po roce a pár najetých kilometrech. Navíc s obrovskou ztrátou, což u nich asi věrnost ke značce zrovna neposílí. Foto: Porsche

Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 4 - Tesla Model Y 2025 facelift vs pre-facelift srovnani 01Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 5 - Tesla Model Y 2025 facelift vs pre-facelift srovnani 02Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 6 - Tesla Model Y 2025 facelift vs pre-facelift srovnani 03
Pozoruhodná je jistě i neloajalita podstatné části kupců Tesel. Foto: Tesla

Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 7 - Toyota Land Cruiser 250 Prado EU 2024 2025 oficialni 01Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 8 - Toyota Land Cruiser 250 Prado EU 2024 2025 oficialni 02Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují - 9 - Toyota Land Cruiser 250 Prado EU 2024 2025 oficialni 03
Naopak Toyota... Je třeba vůbec něco říkat? Foto: Toyota

Zdroj: ikwilvanmijnautoaf@Persportaal

Petr Prokopec

