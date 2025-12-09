Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují
Petr ProkopecPodobných statistik už jsme pár probírali, vždy ale byly postavené na datech z USA. To jistě není zcela irelevantní, stoprocentní překryv s evropskými preferencemi ale čekat nelze. Teď se můžeme konečně podívat na zoubek i jim na základě dat z Nizozemska.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují
včera | Petr Prokopec
Podobných statistik už jsme pár probírali, vždy ale byly postavené na datech z USA. To jistě není zcela irelevantní, stoprocentní překryv s evropskými preferencemi ale čekat nelze. Teď se můžeme konečně podívat na zoubek i jim na základě dat z Nizozemska.
V současné době ve světě existuje zhruba 320 aktivních automobilek. Přesné číslo snad ani nelze zjistit, neboť třeba v Číně každoročně vznikne a zanikne řada nových firem, jejichž jména se kolikrát ani nenaučíme včas vyslovovat. Kromě toho někteří zavedení výrobci přivádí na svět nové a nové značky jako na běžícím pásu, i když často nepřináší nic podstatně nového. Pro zavedené automobilky se tak stále důležitějším faktorem stává loajalita, neboť utíkat rozhodně je kam.
Problémem pro mnohé výrobce je ovšem ta skutečnost, že se hlavně v Evropě v posledních letech obrátili k zákazníkům zády. Došlo na vyřazení oblíbených modelů či verzí z nabídek, přičemž jejich místo zaujaly novinky, po kterých sotvakdo nevolal. Protože ale hlavně ty s elektrickým pohonem automobilky potřebují prodávat jako sůl, došlo na zdražení těch zbývajících předchozích bestsellerů. Mimo to byly zavedeny nepopulární úsporné kroky, které vedly ke zhoršení kvality. Nic z toho k věrnosti zákazníků pochopitelně nevede, právě naopak.
Následky na sebe nenechaly dlouho čekat, americké průzkumy už nějaký ten pátek pravidelně ukazují, že věrnost zákazníků automobilovým značkám dál a dál klesá. A není to žádná americká specialita, vidíme to i na datech z Nizozemska, kde se tamní portál ikwilvanmijnautoaf.nl zaobíral tím, jak dlouho si první majitelé nechávají auta té které značky.
Na čele se nepřekvapivě usadili asijští výrobci, hlavně pak ti japonští, kteří k sobě dokážou vázat zákazníky dlouhotrvající spolehlivostí a nízkými provozními náklady. Chvost žebříčku oproti tomu okupuje Tesla, což vzhledem k věrnosti tvrdého jádra majitelů překvapí. Ale měkký obal zjevně také dělá svoje. Vedle toho jsou dole také drazí Němci, u nichž ovšem do hry promlouvá i fakt, že jejich lépe situovaní majitelé obměňují svůj vozový park přirozeně častěji.
Přesto zarazí, že na úplně poslední příčce figuruje Porsche. Tedy značka, jejíž model 911 býval spojen se skoro nekonečnou loajalitou. Je pak možné, že je tomu tak i nadále, jen v trochu menší míře. A do statistik stále více promlouvají jiné modely. Takový Taycan mnozí lidé prodávají už po roce dvou a také aktuální Macan nebude zdrojem dlouholetého uspokojení klientely zvyklé na určité kvality. Průměrná doba vlastnictví Porsche se tak v Nizozemsku propadla jen na 2,7 roku. Stejně je pak na tom i zmíněná Tesla, která má ale na kontě o pár dnů navíc, pročež v žebříčku skončila na druhém místě od konce.
Dále tu máme trio Mercedes-Benz, Audi a BMW, kdy na třícípou hvězdu připadá 3,1 roku, na čtyři navzájem propojené kruhy 3,2 roku a na modrobílou vrtuli 3,3 roku. Pokaždé zde máme dobu odpovídající přibližně klasickému leasingu a s ním spojených odpisů, takže to nemusí nic velkého znamenat. Zde je škoda, že studie se již dále nevěnuje dalším nákupům této klientely - dá se ale předpokládat, že většina z ní zůstává u značky i nadále, jen mění model.
Přesunout se můžeme zpátky na čelo pelotonu, kde s 5,1 roky trůní Toyota. Ta má oproti ostatním výrobcům značný náskok, neboť Honda se dostala na 4,7 roku, Hyundai na 4,6 roku a Mitsubishi a Nissan shodně na 4,5 roku. Přítomnost poslední zmíněné značky může být překvapivá, neboť poslední dobou s kvalitou a loajalitou příliš spojována není. Tyto věci ale zjevně mají svou setrvačnost.
Značky aut s nejdelší dobou vlastnictví prvními majiteli
1. Toyota - 1 860 dní (5,1 roku)
2. Honda - 1 703 dní (4,7 roku)
3. Hyundai - 1 692 dní (4,6 roku)
4. Mitsubishi - 1 650 dní (4,5 roku)
5. Nissan - 1 628 dní (4,5 roku)
Značky aut s nejkratší dobou vlastnictví prvními majiteli
1. Porsche - 993 dní (2,7 roku)
2. Tesla - 1 001 dní (2,7 roku)
3. Mercedes-Benz -1 132 dní (3,1 roku)
4. Audi - 1 185 dní (3,2 roku)
5. BMW - 1 200 dní (3,3 roku)
Do nizozemských statistik v případě Porsche rozhodně promlouvá Taycan, který mnozí lidé prodávají už po roce a pár najetých kilometrech. Navíc s obrovskou ztrátou, což u nich asi věrnost ke značce zrovna neposílí. Foto: Porsche
Pozoruhodná je jistě i neloajalita podstatné části kupců Tesel. Foto: Tesla
Naopak Toyota... Je třeba vůbec něco říkat? Foto: Toyota
Zdroj: ikwilvanmijnautoaf@Persportaal
Bleskovky
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
před 9 hodinami
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
včera
- Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku
8.12.2025
Nejčtenější články
- Líbánky skončily. Řidiči elektromobilů mají brzy začít platit za každý ujetý km poté, co se ukázalo, že ideologie silnice neopraví
11.11.2025
- Pokud máte Hondu s tímto typem kol, raději byste s ní měli okamžitě přestat jezdit
11.11.2025
- Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let
11.11.2025
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
11.11.2025
- Než se u Jaguaru zbláznili, tohle byl jejich plán. Měli hotové jiné auto připravené na kdeco, prozradil tehdejší šéfdesignér
11.11.2025
Živá témata na fóru
- Politický koutek 12.10. 14:00 - pavproch
- BMW Divize 12.10. 13:58 - Snowman000
- Onboard videa 12.10. 13:41 - abgx1
- Lampárna (stěžovatelna) 12.10. 11:16 - jerry
- IT poradna 12.10. 10:29 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 12.09. 18:17 - řidičBOB
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 12.09. 09:27 - Snowman000
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 12.06. 20:41 - mattonecz