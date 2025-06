Data z technických kontrol ukazují, jaké ojeté Hyundai i30 se nejvíc vyplatí. Ideální volba se už pár let nevyrábí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Je to i v bazarech populární auto, které je na trhu už od roku 2006. Zrovna první generaci se navzdory velmi nízké ceně v bazarech raději vynechejte, novější znamená lepší ale ani v tomto případě bez výjimky neplatí.

Pokud se mne zeptáte na kvalitu korejských aut, jako majitel Kie Cee'd SW druhé generace vám snadno poskytnu spoustu informací z prvé ruky. A povětšinou jsou pozitivních, neboť v průběhu dvanácti let jsem vlastně řešil pouze dva výraznější technické problémy. Tím prvním bylo čidlo ABS, které odešlo na jednom kole, druhým pak čepy řízení, jež bylo třeba vyměnit v loňském roce. Jinak si ale korejský kombík vystačil s pravidelnou výměnou oleje, brzd a pneumatik.

Je tu nicméně jedna oblast, kde bych slovo „kvalita“ opravdu nechtěl zmiňovat. Jde o světla, především pak o LEDky určené k dennímu svícení. Automobilka totiž zjevně sáhla po velmi levných komponentech, načež v mém případě nevydržely ani tolik co obyčejné žárovky. Protože jsou ale zalité do plastového krytu, nelze je vyměnit, místo toho musíte vyměnit celé světlo. A to není levná záležitost.

Tento problém jsem vyřešil jednoduše tím, že nefunkční diody nepoužívám, místo toho již automaticky po otočení klíčku otočím také levou páčkou pod volantem a zapnu klasická světla. Ta si přitom se žárovkou za zhruba stokorunu vystačí po celý rok, údržba tohoto vozu je tak opravdu nenáročná. Což ovlivnilo jak mou matku, tak i tchýni, aby u Korejců nakoupily rovněž - první Hyundai i30, druhá i30 Fastback.

Jakkoli jde o tradiční sourozence Kie Cee'd, v obou případech se již jedná o generaci třetí. Ta přišla na svět v roce 2016, přičemž Korejci přepřáhli na platformu K2. Rozvor zůstal stejný, všechny karosářské verze se však natáhly do délky. Zároveň došlo na příchod většího množství elektronických berliček, stejně jako proběhla rošáda v motorovém prostoru. A nedá se říci, že by šlo o změny vyloženě k lepšímu.

V případě dieselového Fastbacku se totiž jako velká slabina ukázal být filtr pevných částic, mimo to obě majitelky pohlížejí kriticky na asistenční systémy, které musí deaktivovat po každém nastartování. Protože korejské vozy vlastní jen několik málo let, na jiné potíže zatím nedošlo. V tomto ohledu se tedy od vlastních zkušeností můžeme přesunout ke zkušenostem německých techniků TÜV, které detailně probírají kolegové z Auto Bildu.

Naloženo od nich dostává hlavně poslední generace, u které může dojít na selhání zavěšení nápravy, a to ještě před první technickou. Ještě hůř je na tom původní i30, která byla k mání v letech 2006 až 2011, za tím ale stojí jak její stáří, tak fakt, že Korejci tehdy spíše než kvalitu řešili co nejnižší cenu. Druhá generace je oproti tomu chválena, byť na problémy u ní může dojít u řízení a u již zmiňovaných čepů.

Němci tím potvrzují mé zkušenosti, a to i co se světel týče, kdy každá novější generace je na tom lépe než ta předchozí. V případě zájmu o tu druhou vás tedy rovněž budou trápit, byť nemusíte měnit žárovky několikrát ročně jako u té první. Ke shodě s verdiktem techniků pak docházím i v případě brzd, kde se kotouče sjíždí rychleji, než byste čekali. Třetí generace je na tom o poznání lépe, selhat ale může posilovač brzd.

Zajímavé pak je, že na úniky oleje dochází hlavně u současného provedení, zatímco u první generace raději nesahejte po dieselech, jejichž hlava může snadno prasknout. Hyundai i30 z let 2011 až 2017 se tak ve finále jeví jako ideál, neboť na svůj věk zvládá ještě sloužit velmi dobře, přičemž zachovalé kousky pořídíte od přibližně 100 tisíc korun. Předchůdce je pak sice k mání za třetinu, ale jeho koupi si radši rozmyslete.

Za ojetinu třetí generace pak dáte klidně i čtvrt milionu korun, což vaše oko učiní o něco kritičtějším, auto ale adekvátně lépe neprospívá. Mimo to je otázkou, jak na tom po dalších pár letech používání budou ony elektronické berličky, které jsou největší slabinou moderních aut. Opravy tohoto druhu jsou totiž velmi drahé, přičemž u nejstarších exemplářů je už nekryje ani jinak velkorysá sedmiletá záruka.

Třetí generace i30 potrápí spíše uživatelsky než kvalitativně, jakkoliv nějaké mouchy rovněž má. Protože je jako ojetina už trochu dražší, můžete na jakýkoli problém hledět kritičtěji. Foto: Hyundai



Její předchůdce je k mání za rozumné peníze, a pokud akceptujete častější výměnu brzdových kotoučů či žárovek, nebude vás až tak moc trápit. Foto: Hyundai



Originál je pak sice k mání za babku, podléhat jeho svodům byste ale přesto neměli. Na opravách můžete zaplatit rychle víc než za samotné auto. Foto: Hyundai

