Dávejte nejen o dovolené pozor na trik zlodějů, využijí chvíle nepozornosti u mýtných bran, aby vás záhy okradli | Petr Miler

/ Foto: Porsche

V principu to není nový postup, konkrétní provedení ale bude zejména pro Čechy, kteří na mýtné brány nejsou zvyklí, neočekávané. Zloději vám poškodí pneumatiku během placení a snadno se pak chytíte do jejich pasti.

Tento týden jsem byl po mnoha letech konfrontován s defektem pneumatiky. Nějaký dobrák ve městě odhodil na cestu velký ostrý vrut, který nebyl vidět, a tak jsem jej přejel. Jak se později ukázalo, přední pneumatika jej postavila do „správné” polohy a do té zadní pak vjel jako nůž do másla, které strávilo půlhodinu mimo lednici. Bylo to rychlé představení - chvilka mlácení kovu o asfalt následovaná pocitem, jako když z adidasek skočíte do důchodek.

Zastavil jsem na prvním vhodném místě u silnice a nedělal nic. Jel jsem s partnerkou, která se na mě po chvíli podívala s nepříjemně nechápavým pohledem, který dokážou udělat snad jen ženy. A přidala vlídně položenou otázku: „Proč stojíme a nic neděláme?” Tak jsem jí chvíli vysvětloval cosi o tom, že se mi celá událost zdála svým průběhem podezřelá a že se jen bojím toho, aby na nás někdo nenastražil past a nečekal opodál, až zastavíme. Pár minut jsem tedy stál, sledoval provoz za sebou i okolí vozu, nechal přejet všechna auta v blízkém dohledu, ve správný moment teprve opustil vůz a instruoval partnerku, ať se zamkne a je případně připravena volat policii.

Paranoia? Možná, ale dělám to tak už dávno od chvil, kdy jsem se dozvěděl o lidech, kteří přesně takto okrádají motoristy. Auto je totiž skvělá věc nejen v mnoha ohledech, o nichž bychom vám mohli dlouze vyprávět jako nadšení řidiči, je to také dobrá ochrana před okolím. Dokud jste uvnitř a zamčení, je na vás většina chorých mozků krátká - dostat se do auta je složité a i když se někdo bude vehementně snažit, pořád můžete šlápnout na plyn a jet, zloděj vás s největší pravděpodobností nebude sledovat a násilně zastavovat. Když jednou vystoupíte, jste „nazí” a vydaní napospas jakémukoli agresorovi.

Že to není až tak nemístná obava, ukazují níže přiložené záběry zveřejněné španělskou policií. Tam si zloději oblíbili nové provedení jinak starého triku, kdy nejen turisty napadají u mýtných bran. Tedy napadají je... Napadají jejich auta tím, že jim poškodí pneumatiky. Dělají to chytře zprava zezadu, kdy řidič je zaměstnán placením mýta, takže do pravého zrcátka ani fyzicky koukat nemůže, spolujezdec v něm obvykle nic nevidí. Jakmile se řidič rozjede a zjistí to, co jsem já zjistil tento týden, najde místo k odstavení a jde se bez váhání podívat, co se stalo. Zloději pak mohou napadnout posádku, popř. - jak také uvidíte na videu níže - znovu jen využijí nepozornosti a vezmou cosi z auta. I když si jich pak posádka všimne, stejně je bezbranná, nemá ani pojízdný vůz...

Nechci dělat chytrého, ale doporučuji v takovém případě „můj” postup - počkat chvíli, až „sedne prach”, důkladně prozkoumat okolí a v případě podezřelého jednání někoho v okolí vozu kontaktovat policii. Je to jediná snadná šance, jak rychle a bez větší přípravy otočit hru. Zdánlivě protřelí lapkové se tím mohou chytit do vlastní pasti...

I posádka podobného Porsche Cayenne 958 se stala obětí silničních zlodějů ve Španělsku. Proti jejich trikům se dá bránit obezřetností, nejen o dovolené. Ilustrační foto: Porsche

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t’aturis



Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg — Mossos (@mossos) July 18, 2023

Zdroj: Mossos d'Esquadra/Policia de Catalunya

Petr Miler

