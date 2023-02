Dejte ruce pryč od těchto letních pneumatik, v testu měly až o 19,5 metru delší brzdnou dráhu z 80 km/h dnes | Petr Prokopec

Již brzy nastane čas na první letošní přezouvání. Pokud budete muset pořizovat nové obutí a zatím nevíte, jaký typ na léto zvolit, nechte si poradit od Němců. Ti se v prvním kole sice zaměřili jen na brzdnou dráhu, i ta je ale v mnohém vypovídající. Gumy nezvládající ani deceleraci prostě nechcete.

Co neubrzdíš, to neukecáš, říká se. A za bezpečným zastavením nestojí pouze brzdy, ale také pneumatiky. Ostatně nic jiného nezajišťuje kontakt mezi silnicí a vozem. Pokud pláště máte sjeté či špatné, prodlužuje se tak brzdná dráha. I pouhý metr ovšem může stát mezi vámi a tvrdým trestem, který vyfasujete třeba za sražení chodce. Právě z toho důvodu se německý Auto Bild při svých testech pneumatik v prvé řadě zaměřuje na brzdnou dráhu. A teprve poté, co tímto způsobem oddělí zrno od plev, přikročí k rozsáhlejší prověrce.

Jelikož zima nám pomalu končí, není překvapivé, že věnovat se budeme letnímu obutí. Oproti minulosti tu nicméně máme jednu podstatnou změnu. Je sice pravdou, že kolegové se stejně jako dříve věnovali nejběžnějšímu rozměru určenému pro kompaktní třídu, ten však již poněkud povyrostl. Místo někdejších šestnáctek a následně sedmnáctek zde totiž pro letošek máme 18palcové pneumatiky se šířkou 225 milimetrů a 45procentním profilem.

Toto obutí sice mohou navléci i SUV jako Škoda Kodiaq, nicméně stejně tak se s ním počítá třeba u Octavie. Standardně je pak sice mladoboleslavská automobilka dodává k vrcholné verzi RS, ovšem za příplatek je lze dokoupit již od stupně Style. V té chvíli vás navíc sada vyjde pouze na 14 tisíc korun, což je suma, kterou jste ještě pár let nazad museli utratit za šestnáctky. V případě ráfků tedy došlo spíše na zlevňování, u pneumatik je ale třeba počítat s opakem.

Výběr správných pneumatik je tedy extrémně důležitý. Přesunout se tedy můžeme k výsledkům prvního kola, kdy došlo na měření brzdné dráhy za mokra (z rychlosti 80 km/h) i za sucha (100 km/h). Oba údaje pak Němci sečetli, což jim dalo finální skóre. Na jeho základě pak bylo 10 typů z celkových padesáti ihned vyřazeno, zatímco 20 postupuje do druhého kola. Zda po jeho absolvování bude pořadí stejné, to je prozatím ve hvězdách.

Nejhorším typem jsou pneumatiky Zeta Alventi, jenž mají na sobě zhruba 40metrovou brzdnou dráhu v obou případech, tedy za sucha i za mokra. A na mokra z 80 km/h zabrzdí o o neskutečných 19,5 metru později než vítěz testu. To je tristní. Tomuto výsledku ovšem odpovídá cena, tohle obutí vás vyjde jen na 1 150 Kč. A jakkoli nehodláme úspěch podmiňovat vysokými cenami, v tomto případě je zjevné, že na oltář láce padlo velké množství obětí, ať již jde o dezén nebo použité materiály.

Všechny neúspěšné typy najdete v tabulce níže, rozumného výsledku nedosáhl jediný. Němci říkají, ať od nich lidé dají ruce pryč, a nemůžeme je než podpořit. Riskovat cokoli s takovým obutím je nezodpovědné, ať máte do kapsy hluboko jakkoli.

Nejlepší typ nemůže být od výsledků propadlíků vzdálen více. V případě pneumatik Hankook Ventus S1 evo3 totiž za mokra potřebujete jen 24,8 metru, za sucha pak 33,3 metru. Ve druhém případě se jedná o zlepšení o 6,6 metru, v tom prvním je ovšem rozdíl dokonce 15,5metrový. Pokud přitom jedete rychlostí pouhých 55 km/h, danou vzdálenost překonáte za jedinou sekundu. Při vyšším tempu tak stačí mrknutí a problém je na světě.

Velmi podobně jako Hankook jsou na tom i pneumatiky Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, u nichž dokonce za sucha potřebujete ještě o chlup méně (33,2 m). Za mokra pak daleko více exceluje typ Pirelli P Zero PZ4, jenž má na kontě 24,9metrovou brzdnou dráhu a patří mu třetí příčka. Na čtvrtou se pak dostalo obutí Yokohama Advan Sport V107 a na páté Continental PremiumContact7, jenž jsou posledními, u nichž je celkové skóre nižší než 60 m.

Zajímavý je ale také pohled na číslo sedm. Před značky jako Toyo či Falken se totiž dostalo obutí z Číny, a sice pneumatiky Linglong Sport Master. Ty se prodávají zhruba za dva tisíce korun kus, ve srovnání s vítězným typem od Hankooku tak na sadě můžete opravdu výrazně ušetřit. Zda ale skutečně půjde o dobrý nápad, zjistíme až během pár dní, kdy kolegové přijdou s kompletními výsledky nejlepší dvacítky i v jiných disciplínách.

Toto je desítka nejhorších pneumatik v testu brzdné dráhy Auto Bildu. Nad některými čísly až zůstává rozum stát. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild



Naopak nejlepšími pneumatikami v rámci brzdění jsou Hankook Ventus S1 evo3, s nimiž na mokru zastavíte z osmdesátky na 24,8 metrech a na suchu ze stovky na 33,3 metrech. Foto: Hankook

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

