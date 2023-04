Dieselové ojetiny, které vás pobaví a přitom nezruinují: Ideály svého druhu pro těžké časy před 10 hodinami | Petr Prokopec

Pokud je pro vás auto něčím víc než autobusem, který si musíte sami odřídit, současně ale máte omezený rozpočet na jeho pořízení i provoz, je volba nikoli slabého, nikoli „užraného” a nikoli úplně odtažitého vozu možným kompromisem. Němci vybrali právě takové modely.

Za posledních osm let byla s diesely spojena větší démonizace, než jakou si kvůli rozličným obviněním zažili herec Kevin Spacey či filmový producent Harvey Weinstein. Skandál Volkswagenu byl nicméně jen špičkou ledovce, neboť postupem času vyšlo najevo, že ve větší či menší míře podvádí v podstatě všichni. I kvůli tomu začal být vyvíjen stále větší tlak na elektromobilitu, která je prezentována jako velmi čisté řešení. Že k něčemu takovému má daleko, nemá smysl opakovat, dnes se hodláme zaměřit na ony diesely.

Podle názoru mnoha lidí patří nafta do kamen, nikoli do aut. A pokud už na natankování nádrže dojde, měl by jí disponovat jen nákladní automobil. Jakmile se však většina odpůrců vydá na delší cestu, začne náhle věci vidět odlišně. S diesely je totiž spojena nižší spotřeba i větší dojezd. Pokud k tomu připočteme ještě nižší ceny u čerpacích stanic, rázem vám jednoduchým výpočtem vyjde, že takový výlet na Azurové pobřeží zvládnete nejlevněji a klidně i na jeden zátah v dieselovém voze.

Že vám ovšem jen praktičnost k životu nestačí? To lze pochopit, ostatně i my se chceme za volantem trochu pobavit. I něčeho takového jsou dieselová auta schopná, jen je třeba trochu lépe vybírat. V tomto směru nás přitom předešli němečtí kolegové z Auto Bildu, kteří za účelem levné zábavy za volantem doporučují hned tři dieselové ojetiny. A všechny lze z druhé ruky koupit levně.

V prvé řadě si posvítíme na mnichovský kompakt, jehož základní provedení 116d používá 1,5litrový tříválcový turbodiesel. A jakkoliv 116 koní není zrovna malým stádem, jistější je sazka na dvoulitr. V té chvíli již můžete kočírovat 150 (118d) či dokonce 190 koní (120d). Provedení 125d jich pak nabízí dokonce 224, ovšem exemplářů k mání manuální převodovkou je jako šafránu. I z toho důvodu nemůžete při pořízení počítat s lácí.

Ideálem je tak BMW 120d, které v dobrém stavu pořídíte v pěkném stavu od zhruba 15 tisíc Eur (cca 349 tisíc Kč). V té chvíli můžete počítat s maximálně osmiletým stářím, nájezdem zhruba 100 tisíc km, průměrnou spotřebou 6 l/100 km a řízením, jenž nabízí nemálo citu. Mimo jiné i proto, že výkon míří stále ještě na zadní kola, nikoli na ta přední jako u současného provedení. Jedinou stinnou stránkou je tak menší prostor pro kolena na sedadlech druhé řady, ale o ten tu primárně nejde.

Přesunout se můžeme k sedanu nebo kombíku se čtyřmi kruhy ve znaku. Na verzi osazenou třílitrovým šestiválcem naladěným na 218 či dokonce 272 koní již budete potřebovat aspoň 17 tisíc Eur, tedy asi 400 tisíc korun, nicméně ve druhém případě (tam to bude chtít spíše půl milionu) již lze standardně počítat s pohonem quattro a osmistupňovým automatem. Co by ale v případě BMW bylo bráno za negativum, je v případě plnohodnotného rodinného transportéru spíše pozitivem.

Také A4 zvládá úspornou jízdu, jeho reálná žíznivost se pohybuje mezi 6 a 7 litry. Spíše než skrze utažené zatáčky jej pak budete s úsměvem na rtu vodit skrze ty otevřenější a rychlejší. Výsostným revírem Audi je nicméně dálnice, po které se můžete z jednoho bodu do druhého přesunout způsobem, ze kterého ostatním cestujícím poklesne čelist. Navíc tu máte bytelný interiér, který je stále ještě v kurzu, neboť generace B9 přišla až v roce 2015.



Jdeme do finále k nejstaršímu účastníkovi zájezdu. Třetí generace Volva V70 totiž pochází z let 2008 až 2016. Pod kapotou však nadále disponovala ikonickými pětiválci. S nimi pak bylo spojeno až 205 koní, což variantě D5 stačilo na 8,2sekundový sprint. Provedení D4 si oproti tomu muselo vystačit s nižším výkonem (181 koní), jenž navíc zaměstnával jen přední nápravu. Kromě toho pak hru ovlivňovala i hmotnost 1 880 kg.

Ovšem švédské kombi je v rámci bezpečnosti tankem, který nemá konkurenci. Pohybovat se navíc zvládá za 7 až 8 litrů paliva. Jeho největší devizou je ovšem zvuk - pokaždé, když zašlápnete plynový pedál, dočkáte se serenády, jaká s diesely obvykle spojena není. V důsledku toho si nakonec budete užívat i při nižších rychlostech, a to přesto, že v zavazadelníku jste schopni odvézt půl chalupy najednou. Do kapsy je ale třeba sáhnout znovu alespoň pro 17 000 Eur (400 tisíc Kč).



