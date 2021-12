Dlouhodobě nejspolehlivější auto podle německých STK moc slabin nemá, ale najdou se včera | Petr Prokopec

Pokud po něm zatoužíte, šance na bezproblémový kus jsou mimořádně vysoké i při relativně velkém nájezdu. „Černé ovce“ se ale najdou mezi auty všeho druhu a ojeté Mercedesy GLK a GLC nejsou výjimkou.

Na nejnovější TÜV Report, tedy rozsáhlou statistiku spolehlivosti aut poskládanou na základě dat z německých STK, jsme si posvítili vcelku nedávno. Ve srovnání s loňským rokem se přitom na čele nic nezměnilo, králem se stal Mercedes-Benz GLC jako už mnohokrát předtím. Je nicméně třeba dodat, že SUV třícípé hvězdy tradičně dominuje pouze kategorii dvou- a tříletých aut. Čím je starší, tím hlouběji se v poli propadá. Mezi čtyř- a pětiletými vozy jej tak najdeme na desátém místě, u šesti- a sedmiletých tu pak máme čtyřiadvacátou příčku. Na té je už Mercedes zapsán pod předchozím názvem GLK a s tímto označením jej pak najdeme i mezi osmi- a devítiletými (22. místo) a deseti- a jedenáctiletými auty (22. místo).

Jednička už to není, pořád jsou to ale skvělé výsledky a mimořádně vysoké průměrné hodnocení. To by na první pohled nemuselo dávat důvod k obavám, nicméně jak se říká, s důvěřováním je třeba i prověřovat. Nejinak je tomu v tomto případě, neboť GLC má v případě podvozku relativně časté problémy s lichoběžníky. Ty při počátečním opotřebení začnou vydávat pisklavý zvuk, který můžete považovat za alarm - jakmile proniknou do kabiny, na nic nečekejte a vyrazte do servisu. Čím déle však jeho návštěvu budete odkládat, tím více se vám prodraží, neboť posléze dojde na rachot a případné poškození dalších komponentů.

S touto slabinou je skutečně třeba počítat, u pětiletých a starších exemplářů jsou totiž závady na podvozku třikrát četnější než u průměru celé branže. Právě to vysvětluje onen pád z pódia, ke kterému se navíc přidává případné selhání touchpadu operačního systému Comand (sic). Haprovat může také kalibrace asistenčních technologií a popraskat umělá kůže Artico. Tím však kritika Mercedesu GLC končí, byť lze zmínit ještě méně odolné brzdy . Ve srovnání s ostatními vozy však jde jen o velmi malou pihu na kráse. Pokud tedy pořešíte vše zmíněné, koupě se nemusíte obávat.

V případě varianty GLK je nicméně již třeba zpozornět o trochu více. Koneckonců zde máme starší vůz, který má najeto více kilometrů a tudíž u jeho komponentů došlo k většímu opotřebení. Prověrku přitom znovu odstartuje u podvozku, zejména pak u pružin a tlumičů. U vozů s dieselovým motorem se vyplatí kontrola rozvodů, stejně jako skutečnosti, zda vůz prošel svolávací akcí zaměřenou na airbagy. Takové přitom proběhly dokonce dvě, první v roce 2017 a druhá loni.

V případě brzd míří nadprůměrná kritika k nožní brzdě, a to zejména kvůli jejímu nepříliš častému použití. Výměnu nicméně budou potřebovat i některé brzdové hadičky, stejně jako třeba vodní pumpa. A aby toho nebylo málo, pak u jedenáctiletých exemplářů lze počítat s případným únikem oleje. Výfukový systém vám nicméně již vrásky na čele přidělávat nebude, což platí také o světlech. Stejně spolehlivé je pak v těchto ohledech i modernější GLC.

Suma sumárum tedy SUV třícípé hvězdy není vozem, nad kterým byste měli zlámat hůl. Realitou je spíše pravý opak, což však má svoji nevýhodu - předchozí majitelé si svých aut cení, načež GLK s relativně obstojným nájezdem a výkonem pořídíte od nějakých 250 tisíc korun. Na novější GLC, jenž je ve výrobě od roku 2015, si ale budete muset připravit takřka trojnásobek. A pokud zatoužíte po verzi AMG s 510 koňmi, pak vám nebude stačit ani milion.

Mercedes GLC již nějaký ten čas vládne německému TÜV Reportu, byť jen v kategorii nejmladších aut. Jakmile ale trochu zestárne, začněte poslouchat podezřelé zvuky jdoucí od podvozku. Foto: Mercedes-Benz



GLK je na tom jako minimálně šestileté auto hůře, ovšem ani tak nebudete servisní techniky znát jménem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

