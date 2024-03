Dnes už neprodávaná vlajková loď Fordu v bazarech láká cenami, jsou až směšně nízké před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

V Evropě ve své čtvrté generaci skončilo před dvěma lety, neprodalo se jej ale zase tak málo, aby ho nebyly plné bazary. Právě tam Mondeo láká. Jeho starší exempláře stojí pakatel, sáhnout přitom můžete pořád po slušné paletě motorů včetně několika dieselů.

Před dvěma lety nás možná už definitivně opustil Ford Mondeo. Modrý ovál se totiž rozhodl, že v Evropě bude nabízet spíše SUV všeho druhu. Nad touto strategií lze jen kroutit hlavou, neboť jakkoli auta se zvýšeným podvozkem a stavbou karoserie loni dosáhly na celkových registracích 51procentního podílu, stále je zde 49 procent lidí, které oslovuje cosi jiného. Přesně tuhle skupinu si přitom automobilka nechává ujít, její čistka je totiž opravdu nemalá. Po Mondeu si totiž kufry sbalila také Fiesta a v horizontu pár měsíců má dojít i na Focus.

Co pak Fordu poté zůstane v nabídce? Pokud dáme stranou užitková auta a Mustang, pak klientela skutečně může lovit jen mezi SUV. To nicméně znamená, že připravit si bude muset minimálně 434 900 Kč, za které je k dispozici Puma. S délkou 4 186 milimetrů je tento vůz jen o 10 cm delší než Fiesta, takže to není zrovna auto stvořené pro rodinné dovolené. Taková 4,5metrová Kuga je na tom již o poznání lépe, jenže ta se i po zvýhodnění cenou blíží 700 tisícům korun.

Modrý ovál tedy už není z laciného kraje, zájemcům o tradiční karosářské styly pak už nemá co nabídnout. Není tedy těžké si představit řadu někdejších zákazníků značky, kteří se před jejími showroomy otáčí na podpatku a míří do bazarů. S těmi je pak i nadále spojena značná svoboda, neboť zákonodárci na tomto poli ještě naštěstí nediktují, co smíte a nemůžete koupit. Ojetiny ale samozřejmě představují také jisté riziko, neboť s většinou z nich již není spojena tovární záruka. A původní majitel nemusel klást důraz na péči.

My si dnes proklepneme právě v úvodu zmíněné Mondeo, jehož čtvrtá generace (či dle některých také pátá) se začala v Evropě prodávat v roce 2014. O pět let později pak dorazil facelift, zatímco předloni přišel onen konec. V té době nicméně v nabídce figuroval už jen kombík, neboť sedan dostal kvůli menšímu zájmu padáka o pár měsíců dříve. Nutno však dodat, že o nezájem publika se zasadil především Ford, který v daný moment tlačil strategii jednoho vozu pro celý svět.

Základem evropského Mondea tak byl americký Fusion, což mělo vliv na kvalitu - starý kontinent je totiž v některých ohledech zhýčkanější než nový svět. Byť kritika médií byla více než oprávněná, neboť britský Top Gear poukazoval na „design působící až příliš staře“, zatímco Auto Express zmiňoval „přepážku, která v době testu již byla zlomená“. Mimo to jeho redaktoři poukazovali na panoramatickou střechu, která dovnitř propouští světlo, ovšem pak není vidět na centrální displej.

Má tedy smysl o tomto voze jakožto o ojetině vůbec přemýšlet? Velmi silným argumentem je cena, ta totiž startuje dokonce pod 100 tisíci korunami. Takřka 4,9metrové auto je tak k mání doslova za babku, nikoli však jen kvůli výše zmíněnému. Problémů na kontě má ve finále docela dost, přičemž začít můžeme praskajícími olejovými vanami a podobně náchylnými přítlačnými kotouči spojky. Ve druhém případě je navíc ohrožena produkce z období od června 2016 do května 2018.

Při testovací jízdě se přitom zaměřte i na klimatizaci, neboť mohlo dojít na odpojení jejího kompresoru od pohonné jednotky. K náhlé deaktivaci může dojít rovněž u světel, zkolabovat pak může i startovací baterie. Tedy ve chvíli, kdy ještě budete mít kliku - pokud jste ale nedávno rozbili zrcadlo a ještě vám přes cestu přeběhla černá kočka, nejspíše se připravte na nejhorší. Tedy že dojde na samovznícení. Před ním vás přitom ochrání pouze nově instalovaná kabeláž.

Dodat lze už jen pár slov našich německých kolegů, kteří proklepli kombík z roku 2018 osazený dvoulitrovým turbodieselem. Jeho majitel s vozem najel jen 79 900 kilometrů, přičemž loni nechal vyměnit brzdy a letos došlo na výměnu oleje převodovky. Výbava je přitom našlapaná, opotřebení pak v mnoha ohledech stěží viditelné. Požadovaných 21 690 Eur (cca 548 tisíc Kč) se tak zdá být dobrou cenou, zvlášť když za ně získáváte turbodiesel naladěný na 179 koní.

Jak jsme přitom zmínili výše, Mondeo se dá pořídit i levněji. Jen u toho nebude tak nízký nájezd či doložená servisní historie. Volba je tedy na vás, za nás už jen zmíníme, že ceny neoriginálních dílů v neautorizovaných servisech jsou velmi nízké. Ne vždy jde ovšem o kvalitní komponenty, s ohledem na premiéru vozu jimi pak může být osazen i vámi vyhlédnutý kousek. Ve finále tak možná investujte do experta, který vás do bazaru doprovodí.

Mondeo se dle modrého oválu do Evropy již nevrátí, lovit tedy můžete pouze v bazarech. Poslední generace v nich startuje pod 100 tisíci korunami, její koupě ale může být i rizikovou záležitostí. Stejně jako můžete mít kliku na vhodný kousek. Foto: Ford

Zdroje: Auto Bild, TÜV

