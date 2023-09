Dnes už ikonický Fiat v bazarech pořád táhne navzdory zastaralé konstrukci. Nebo je to díky ní? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Automobilový trh se zjevně dostal do bodu, kdy zastaralost nejenže nemusí být nevýhodou, ale dokonce se stává předností. Přináší totiž konstrukční jednoduchost, která mnoha kupcům ojetin vyhovuje, i když zrovna u Fiatu Panda nepřináší kýženou spolehlivost.

Před nedávnem jsme si posvítili na Hyundai i10, tedy vůbec nejlevnější nový vůz na českém trhu. Ovšem v souvislosti s ojetinami, neboť i 275 tisíc korun je pro řadu lidí suma, kterou si nemohou dovolit utratit, zvláště pak za 3 670 milimetrů dlouhý hatchback. Dnes se pro změnu přesuneme k Fiatu Panda, který je rovněž jedním z mála aut, která jako nová ještě můžete koupit za relativně smysluplné peníze. Jakkoli i v tomto případě se vám peněženka asi bude rozevírat s nepříliš velkou ochotou, neboť ani Panda není zrovna rodinným vozem - na délku měří 3 635 mm, tedy ještě o chlup méně než i10.

Není to nicméně jediný problematický aspekt pětidveřového italského hatchbacku. Zapotřebí je zmínit, že jeho třetí a stále aktuální generace přišla na trh již v roce 2011. Po technické stránce zde tedy máme relativně zastaralý vůz, ačkoli třeba motory již prošly několika modernizacemi, stejně jako třeba multimédia. Základ se ovšem nezměnil, což ale nakonec někteří začínají vnímat pozitivně. Je to konstrukčně jednoduché auto, které se dá snadno opravit, což zrovna v případě Pandy asi bude třeba. Pokud se totiž zadíváte do aktuálního TÜV Reportu, bez ohledu na stáří Panda platí za jedno z nejhůř hodnocených aut. A na rozdíl od soupeřů se ani nemůže vymluvit na velký nájezd, ten je vždy spíše podprůměrný.

V jedné oblasti nicméně Panda poráží Hyundai i10 na hlavu. Jak asi již tušíte, jde o cenu - korejský vůz lze v případě druhé generace, která dorazila v roce 2013, pořídit od nějakých 60 000 Kč. Na stejně starý italský hatchback s podobně vysokým nájezdem vám ovšem bude klidně stačit klidně i polovina. Než se ovšem rozhodnete, že místo dvoudenního pobytu v Legolandu utratíte své peníze za druhé či třetí auto do rodiny, zvažte veškeré okolnosti. Reputaci nadmíru nespolehlivého výrobce si totiž Fiat nevysloužil pro nic za nic. A Panda ji bohužel nerozporuje.

Když se podíváme na detaily statistiky, zjistíme, že v případě maximálně tříletých aut přichází kritika sice „jen“ u pětiny aut, ovšem týká se prakticky všech oblastí. Pozor je tedy třeba dávat na motory, podvozek i elektroniku. Ke cti Fiatu je sice třeba zmínit, že většina závad byla odstraněna během týdne, a to navíc v rámci záruky, tím ale chvála víceméně končí. Čím starší totiž italský hatchback je, tím více práce s jeho návratem na silnici budete mít práci. Kromě již zmíněného se totiž skoro stoprocentně připravte na výměnu světel, brzd či výfuku.

Ona nízká cena tak může být draze vykoupena. Obecně se proto doporučuje pošilhávat pouze po novější produkci, za kterou již musíte zaplatit minimálně 100 tisíc Kč. Anebo o něco málo víc, pokud chcete maximálně pětiletý vůz s nájezdem pod 100 tisíc kilometrů. Kolegové z německého Auto Bildu otestovali exemplář z roku 2018, se kterým jeho majitel najel jen 22 053 km. Autobazar v Lüneburbu však za tento vůz požaduje 11 450 Eur (cca 279 tisíc korun), což není zrovna lidová cena.

Auta s podobným nájezdem a stářím lze totiž obecně pořídit levněji, často i za výrazně méně než 200 tisíc korun. Znovu se nicméně musíme odkázat na i10, které je k dispozici za stejné peníze, ovšem v případě korejského hatchbacku již jde o současnou generaci, jenž byla představena v roce 2019. Její reputace, stejně jako faktický stav, jsou ovšem na zcela jiné úrovni. Volba je ovšem čistě na vás, Panda je ikona svého druhu a v bazarech zjevně táhne, proto je i relativně drahá.

Panda třetí generace se začala vyrábět již před dvanácti lety, ani po takové době navíc značka nedokázala kvalitu vychytat na jedničku. Problémy se během úvodního tříleté existence týkají hned pětiny aut. Foto: Fiat

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

