Dnes mrtvá ikona levných aut dokáže v bazarech zaujmout nejen cenou, koupíte ji už za desítky tisíc před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Svého času se tohle auto proslavilo velmi nešťastným řešením přední kapoty, které poukazovalo na jeho jistou nepromyšlenost. Pokud se ale přes tento aspekt dokážete přenést, je poslední Renault Twingo zajímavou alternativou za zajímavé ceny.

V roce 2014 zažil ženevský autosalon menší pozdvižení. Představena tam byla třetí generace Renaultu Twingo, u níž Francouzi příliš s radikálně novou koncepcí. Malý hatchback již nedisponoval motorem usazeným vpředu a pohonem přední kol, místo toho se pohonné jednotky přesunuly dozadu a roztáčely nápravu pod sebou. Pozornost publika se v tu chvíli znovu stáčela k přídi, kde měl dle předpokladů být alespoň menší zavazadelník. Jenže Renault přišel s řešením, ze kterého se řadě lidí protočily panenky.

Francouzi se totiž rozhodli, že když už motor instalovali vzadu, není jediný důvod, proč by publikum mělo mít snadný přístup pod přední kapotu. Ta tedy nedostala klasické úchyty a manuální či plynovou vzpěru. Místo toho potřebujete návod, abyste se dostali k baterii či nádobce na vodu do ostřikovačů. Nejprve je totiž třeba odchlípnout kryty zasazené do čelní masky. Následně se dostanete k jakýmsi táhlům, které kapotu uvolní. Tu následně můžete odsunout, nikoli však zvednou či zcela odejmout.

Že o šťastné řešení nešlo, jsme mohli konstatovat již před devíti lety. Zhruba dva roky po debutu pak byl s problémy svého inovativního řešení konfrontován i Renault. Francouzi totiž museli povolat do servisů všechna auta vyrobená mezi 7. květnem 2014 a 6. červencem 2015, a to právě kvůli kapotě. Ta je totiž složena ze dvou částí, které jsou k sobě přilepené. Značka však zpočátku užívala špatné lepidlo, načež hrozilo, že se vrchní díl odchlípne od toho spodního.

S podobnou svolávací akcí musela francouzská automobilka přijít ještě jednou, přičemž tentokrát se problém týkal zadního spoileru. Také v jeho případě totiž došlo na spojení svrchní a vnější části špatným lepidlem, znovu tak hrozilo upadnutí venkovního dílu. Servisní technici proto byli instruováni, aby v obou případech spoje zesílili, a dané hrozbě tak zabránili. Na žádné neštěstí pak sice nedošlo, reputace vozu ale i tak zamířila dolů.

Z dané pohromy nicméně nyní můžete profitovat. Díky svému již delšímu pobytu na trhu je totiž třetí generace francouzského mini také v hojném počtu zastoupena v bazarech. Ceny startují okolo 90 tisíc korun navzdory tomu, že nájezd jen zřídkakdy překračuje 100 000 km. Kompaktní rozměry totiž Twingo předurčily hlavně k pohybu ve městě. To ovšem také znamená, že v případě zájmu je třeba prověřit hlavně stav kol a karoserie.

Jelikož vůz sloužil zároveň také k odvozu dětí do škol a školek, zkontrolujte rovněž prostor vzadu, jenž se může vyznačovat skvrnami či škrábanci. Opomíjet však nesmíte kabinu jako takovou, neboť u Twinga kromě výše dvou zmíněných došlo ještě na třetí svolávací akci. Ta byla zaměřena na bezpečnostní pásy, jejichž přezky se mohly snadno uvolnit ze zástrček. Šlo ale jen o velmi malou várku aut vyrobenou v říjnu a listopadu 2014.

V podstatě to tedy znamená, že auta, která sjela z montážní linky po roce 2016, jsou víceméně bezproblémová a zatížená pouze „šrámy“ předchozích majitelů. To ostatně potvrzují i kolegové, jenž prověřili exemplář z roku 2019. Ten měl najeto méně než 3 000 km, v podstatě tak spíše okupoval garáž než silnice. Nepřekvapí proto stav odpovídající zcela novému exempláři. Cena 10 990 Eur (cca 260 tisíc korun) je pak na prakticky nové auto zajímavá.

Jak jsme ovšem zmínili, Twingo lze pořídit mnohem levněji. Sáhnout pak můžete nejen po atmosférickém litrovém tříválci, ale také po přeplňované 0,9litrové jednotce. Ta ve vrcholné verzi GT produkuje 109 koní, jenž se zhruba tunovým vozem dokážou zamávat. Stovku tak zvládnete za 9,6 sekundy, zatímco maximálka činí 182 km/h. To je na město více než dost, ceny takových verzí startují na 200 000 Kč.

Twingo lze pořídit i ve verzi GT, tedy se 109 koňmi pod kapotou. Ta je nicméně stejná jako u zbytku produkce, k baterii či nádobce na vodu do ostřikovačů se tedy nebudete dostávat zrovna jednoduše. Foto: Renault

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.