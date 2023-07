Současné počasí připravuje elektromobily až o třetinu dojezdu, je to další hřebíček do rakve jejich použitelnosti před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Elektromobily mají své výhody a řadu nedostatků jim lze odpustit, jejich nepoužitelnost pro spoustu dnes naprosto obvyklých aplikací automobilu ale nikoli. Tohle další z nich - ránou pro jejich už tak omezený dojezd není jen velmi chladné, ale i velmi horké počasí.

Ať si kdo chce co chce říká, elektromobilita stojí a padá s bateriemi. Ty ovlivňují nejen pořizovací cenu a budoucí vývoj hodnoty, definují i jejich využitelnost. Je nicméně třeba si uvědomit, že i když budete mít v podlaze zabudované kardinální kousky o využitelné kapacitě přes 200 kWh, které samy o sobě budou vážit víc než celé auto se spalovacím motorem, stále jde o ekvivalent zhruba 51litrové nádrže na naftu. A zatímco nejúspornější diesely by při takové možnosti zvládly bez problémů polovinu Evropy na jeden zátah, vám bude vystavena stopka po pár stech kilometrech. Tedy za předpokladu, že jste s plynovým pedálem moc nedivočili. Že je to dost? O tom můžete zkusit přemýšlet během snadno hodin dobíjení, které budou nevyhnutelně následovat.

I s takovými parametry je nicméně možné počítat pouze za optimálních okolností, tedy ve chvílích, kdy se teplota baterií pohybuje mezi 15 a 40 stupni Celsia. Stačí jakýkoli výkyv nahoru či dolů a rázem je zapotřebí jejich ohřívání či naopak chlazení. Něco takového se ovšem neděje z boží vůle, nýbrž za pomoci elektrické energie. Znamená to tedy, že udávaný dojezd je velmi teoretickou veličinou zásadně ovlivňovanou okolnostmi, které vůbec nemáte pod kontrolou. Léto pochopitelně nahrává vyšším teplotám a právě horké léto nás letos provází.

Pozornost byla dosud věnována poklesu dojezdu hlavně v mrazech, na stejný nešvar nicméně dochází také za zcela opačné situace. Dokládá to studie společnosti Recurrent z amerického Seattlu, která každoročně testuje a analyzuje data tisíců elektrických aut. Z posledního měření přitom vyplynulo, že horko může zredukovat dojezd až o třetinu. Firma pak sice nejmenovala konkrétní vozy, nicméně obecně má platit, že jakmile venkovní teplota přesahuje 38 stupňů Celsia, dojezd elektromobilů klesá až o 31 procent.

Jde tedy v podstatě o tutéž porci, jaká je pro změnu spojena s mrazem. Když totiž Recurrent loni testoval Ford Mustang Mach-E a Volkswagen ID.4 při teplotě -1 stupeň Celsia, dočkal se propadu dojezdu o 30 procent. Firma přitom dodává, že podrobné závěry zveřejní po ukončení stávajícího rozsáhlého kola testů, které budou pokračovat. Její šéf Scott Case uvedl, že většina jízd se dosud odehrála v ranních hodinách, tedy ještě před nástupem největších veder.

Greg Less z bateriové laboratoře michiganské univerzity nicméně uvedl, že díky základním chemickým zákonům nelze při vedrech s ničím jiným než s poklesem dojezdu počítat. „Jakmile se dostanete nad 40 stupňů Celsia, dochází k narušení pasivní vrstvy anody, což vede ke spotřebě tekutého elektrolytu a tedy ke škodám na baterii,“ uvádí. Je to další hřebíček do rakve použitelnosti bateriové pohonu. Ne snad, že by jich už dosud nebylo dost, ale ani tento výčet není úplný.

Přílišné horko ubližuje elektromobilům podobně jako mrazy, jejich dojezd tak může poklesnout takřka o třetinu. A to ani ten výchozí není nikterak okouzlující. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Auto News, Recurrent

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.