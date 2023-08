Do nejmenšího SUV Volva si motor můžete vybrat už jen v bazaru, nabízí víc za zlomek ceny nového auta před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Pokud jste Švédům nevěřili, že začnou lidem diktovat, co za motor si mají koupit do svých aut, pak jste se mýlili. Udělali to a u nejmenší SUV XC40 při tom nevynechali. To je tak rázem zajímavější volbou jako ojeté.

V dnes už kultovním českém filmu Černí baroni kdysi zazněla hláška, která bohužel sedne jak na éru normalizace, tak na současnost. Kapitán Ořech totiž prohlásí: „O tom, co je správné, rozhodujeme my, strana!“ Taková slova za svá přijala už řada velkých automobilek, které se rozhodly, že lidem již nebudou prodávat to, co chtějí, ale to, co je „správné”. V některých segmentech tak již nenarazíte na dieselové motory, přestože hlavně k SUV patří jako ryba k vodě. Místo toho jsou na výběr benzinové či mnohdy už jen hybridní a elektrické varianty.

Když Volvo XC40 jakožto nejmenší SUV švédské značky přišlo v roce 2017 na svět, bylo možné sáhnout pouze po čistě benzinových či dieselových motorech. O dvě léta později pak nabídku doplnil plug-in hybrid a následující rok na to i elektromobil. Loni ovšem automobilka v tichosti přistoupila k faceliftu, s jehož příchodem došlo na vyřazení dieselů z nabídky. S benzinovou jedna-pětkou naladěnou na 129 koní tak 4 425 milimetrů dlouhé SUV aktuálně startuje na 924 tisících korun. A za nejlevnější mild-hybrid již dáte 999 000 Kč. Nějakou volbu tedy pořád máte, ale alternativy jsou to ve srovnání s diesely vesměs špatné a ještě horší.

Vstupenku do klubu majitelů SUV Volva tak dnes paradoxně můžete pořídit lépe a levněji v autobazarech. Na poli ojetin navíc nejste omezeni tím, co dnes automobilka považuje za správné, místo toho máte svobodu volby. Vše přitom závisí na vašem rozpočtu, benzinové verze startují okolo 330 000 Kč, zatímco za ty dieselové je třeba zhruba 100 tisíc korun připlatit. V obou případech pak sice můžete počítat s maximálně pětiletým stářím, ovšem zároveň také s nájezdem pohybujícím se okolo 200 000 km. Tak či onak se jedná o zlomky cen nových aut.

Na vozy, které mají na kontě nájezd v řádu desítek tisíc km, to chce zhruba půl milionu korun. Jeden takový kousek z dubna 2020, jehož první majitel najel 70 430 km, proklepli i naši němečtí kolegové. Ti zmiňují, že jakkoli Volvo uvnitř použilo jednodušší plasty, kabina celkově působí spíše prémiovým dojmem. Kůží čalouněná sedadla jsou pak pohodlná, a to i na dlouhých cestách. Kritizují však koberec, který je použit na podlaze a dveřních panelech, neboť působí jako magnet na prach a jde velmi špatně vyčistit.

XC40 je kritizováno rovněž kvůli předčasné korozi, což je u Švédů poněkud překvapivé. Problémy měli kolegové také s multimediálním systémem, to je však již známější slabina značky. A je třeba také zmínit, že 19palcová litá kola sice hezky vypadají, ovšem komfort uvnitř snižují. Přeplňovaný 1,5litrový tříválec je... prostě tříválec a výměnou za svou nekultivovanost nedává ani nízkou spotřebu, s méně než 8,4 litry na sto kilometrů v reálném světě nepočítejte.

Přihodit můžeme ještě pár slov o rané produkci, která měla hlavně softwarové potíže. Zkontrolujte proto, že senzory autonomních brzd fungují, jak mají, a že přehrán byl program modulu automaticky zasílajícího vaši polohu při nehodě záchranným složkám. Malá várka aut pak trpěla i na opěrky zadních sedadel, které nevydržely setrvat ve vzpřímené poloze, stejně jako se do oběhu dostalo i několik exemplářů se špatně připevněným posilovačem brzd.

Pokud si tedy chcete být absolutně jisti, že většina nešvarů je již mimo hru, sáhněte stejně jako kolegové po modelovém roce 2020. „Jejich“ benzinové provedení T3 je přitom aktuálně nabízeno za 23 980 Eur (cca 576 tisíc korun). Stejně staré dieselové modely pak i navzdory nižšímu výkonu (150 koní) startují minimálně o 25 tisíc korun výše, což jen potvrzuje zmínku o lepší vhodnosti daného ústrojí pro tento typ aut. Lidé jsou si toho vědomi, automobilka si ale bohužel jede svou.

XC40 lze na trhu s ojetinami pořídit již od 330 tisíc korun, za zhruba dvojnásobek pak máte málo jeté dieselové provedení z roku 2020, u kterého již došlo na vychytání prakticky všech porodních bolístek. Nové auto s horší nabídkou motorů za násobné ceny vedle toho nedává smysl. Foto: Volvo

Zdroj: Auto Bild, TÜV

