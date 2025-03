Dobíjecí Volva hoří i v Evropě. Automobilka vyzve k okamžitému zastavení dobíjení řadově větší počet majitelů před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Dalo se čekat, že tohle nebude jen americká záležitost. Informace o potížích se běžnými tamtamy pořád nešíří, podařilo se nám ale získat oficiální vyjádření automobilky, která kritický problém připouští i pro evropskou produkci. Zdejší majitele bude kontaktovat.

Dobíjecí Volva si dnes říkají Recharge, po včerejšku si ale klidně mohou říkat Don't Recharge anebo rovnou Reignite. Dobíjet je totiž nemáte, neboť právě při doplňování energie mohou vinou defektu baterie po zkratu vzplanout. Netýká se to všech modelů značky, malý problém to ale přesto není. Jde o Volva S90 z let 2020 až 2021, V90 z roku 2022 a modely S60, V60, XC60 a XC90 z let 2020 až 2022. Vše pochopitelně v dobíjecích hybridních verzích.

Informace o této patálii přišla nejprve z USA, jak jsme uváděli včera. Na námi běžně sledovaných kanálech o evropských svolávacích akcích jsme ale o požárech plug-in hybridních Volv nenašli zmínku a nevidíme ji ani dnes - třeba obvykle nejrychlejší německá KBA dodnes neuvádí v případě dotčených modelů vůbec nic. Rozhodli jsme se tedy obrátit přímo na Volvo, aby situaci vyjasnilo.

Komunikaci s českým zastoupením má na starosti kolega, sám jsem se obrátil na to nizozemské, neboť to je má druhá domovina, kde je Volvo k novinářům obecně vstřícnější. A reakci jsem dostal prakticky hned - problém se nepřekvapivě týká i Evropy a v souladu s tím, co včera zmiňoval kolega, tu bude řádově větší.

Dnes už víme, že se týká nejen 7 483 aut v USA, ale také 585 v Kanadě, jde vskutku o globální záležitost. V Nizozemsku se zastavení dobíjení podle vyjádření Volvo Cars Nederland týká 4 661 vozů, tedy ekvivalentu víc jak poloviny počtu dotčených aut na celém americkém kontinentu. Je tak na místě předpokládat, že v celé Evropě půjde nejméně o desítky tisíc vozů - Nizozemsko pro plug-in hybridy bylo a je významným trhem, ale zdaleka nebylo tím největším.

Na detaily byla nizozemská filiálka skoupá, nevíme tedy, kolik aut reálně shořelo a do jaké míry jde jen o preventivní opatření. Každopádně uvádí, že dotčené majitele bude samo kontaktovat s tím, aby auta přestali nabíjet a vyčkali na další instrukce. Následovat bude návštěva servisu, kde dojde k prověření baterie a její případné výměně, popř. alespoň instalaci speciálního software, který bude sledovat jejich kondici.

Jakmile budeme mít další informace týkající Česka, Slovenska a případně dalších blízkých odbytišť, doplníme je. V tuto chvíli bychom „časově dotčené” modely z opatrnosti raději nedobíjeli, v dalších dnech by mělo být jasno, které vozy jsou potenciálně rizikové.

Na Don't Recharge se budou moci alespoň dočasně přejmenovat nejméně desítky tisíc plug-in hybridních Volv z let 2020 a 2022 v Evropě. Jaká přesně to zde jsou, zatím neumíme říci, informace o svolávací akci získáváme postupně. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo Cars Nederland

Petr Miler

