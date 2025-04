Dobíjecí Volva, kterým hrozí požár, jezdí i v Česku. Jejich nabíjení by se měly vyvarovat stovky zdejších majitelů před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Dalo se čekat, že v Česku prodaná auta nebudou v kauze vadných baterek řady dobíjecích modelů výjimkou. A skutečně nejsou, teď už to máme potvrzené i oficiálně. Kolik ze zdejších majitelů se dočká nových akumulátorů, zatím není jisté.

„Soudruhu učiteli, hoří Volvo?“ „No, to plug-in hybridní ano.“ Parafrází dnes již legendárních Pelíšků můžeme poněkud odlehčit situaci, která minimálně pro některé majitele švédských aut příliš úsměvná není. Jak totiž před pár dny vyšlo najevo, Volvo má problém s dobíjecími verzemi modelů S60, V60, XC60, S90, V90 a XC90, které při nabíjení mohou vzplanout. Problém je s bateriemi od LG, jejichž výrobní vada může způsobit krátké spojení a následný požár. A takových aut už několik skutečně shořelo.

O celém problému jsme se dozvěděli nejprve ze Spojených států, kde tamní agentura NHTSA povolala zpátky do servisů 7 483 aut s instrukcí, aby svá auta do kontroly nenabíjeli. Protože u nich je použit stejný bateriový paket, jakým dotčené plug-in hybridní modely disponují také v Evropě, začali jsme pídit, jak je tomu zde. Kolega pak ve své druhé domovině, tedy v Nizozemsku, zjistil, že k servisním technikům bude muset 4 661 „bludných Holanďanů“, což je poměrně hodně. Na mně pro změnu zůstalo ověření, jaký je stav v Česku.

Nyní máme k dispozici oficiální vyjádření místního zastoupení automobilky, podle kterého se problém dotýká i českých zákazníků. Jak se dalo čekat, jde o menší množství lidí než v USA nebo Nizozemsku, přesto u nás čeká přinejmenším servisu stovky lidí - konkrétně jde o vlastníky 229 vozů. Důvodem jsou pochopitelně stále ony vadné baterie LG, konkrétně pak kusy vyrobené v letech 2019 až 2021, které byly instalovány do zmíněných modelů v letech 2020 až 2022. Na přehřátí paketu u nich údajně může dojít jen ve chvíli, kdy vozy stojí a mají baterie nabité, proto také Volvo majitele žádá, aby je do kontroly nenabíjeli. Místní zastoupení nicméně uvádí, že o žádném požáru, který by se dotkl dotčených vozů, neví.

Tuzemští majitelé inkriminovaných aut již měli byli kontaktováni a mohou se tak již nějakou chvíli objednávat do servisů. V nich má dojít nejen na diagnostiku, ale také na aktualizaci softwaru, který nově bude baterie více kontrolovat. Zhruba v deseti procentech, a to nikoli jen v rámci Česka, ale celosvětově (akce se souhrnně týká 73 044 vozů), pak má dojít na bezplatnou výměnu baterie. Čistě statisticky by tedy u nás požár měl hrozit asi 30 autům. Pokud se některého z klientů tento problém dotkne, má při odstavení svého plug-in hybridu na víc než den nárok na náhradní auto.

Dodejme, že už podle těchto čísel se plug-in hybridy na celkovém počtu prodaných Volv dlouhodobě podílí relativně málo. Například v roce 2020 měla automobilka podle svých dat prodat takřka 662 tisíc aut, plug-in hybridní technika se tak na registracích značky podílela jen jednotkami procent. Loni měly nějak elektrifikované vozy tvořit 46 procent z celkových 763 389 prodaných Volv, plug-in hybridy ale smetanu znovu neslízly. Loni se u nás podle dat SDA prodalo 779 hybridů všeho druhu, což znamená nejméně frekventovaný typ pohonu - i končících dieselů se prodal takřka dvojnásobek.

Jedním z inkriminovaných vozů, které musí do servisů kvůli kontrole a případné výměně baterií, je i plug-in hybridní XC60. Problém se ale potenciálně týká prakticky všech modelů dobíjecích hybridních Volv z let 2020 až 2022. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo Car Czech Republic

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.