Dobré a dostupné ojetiny, kterých si ale v autobazarech málokdo všímá

Zapomeňte na Octavii, Golf nebo Focus - jsou to dobrá auta, ale chce je každý a podle toho stojí. Když se v bazarech zaměříte na dobrá auta, která ostatní přehlíží, koupíte lépe.

V případě vyhledávaných ojetin jsou lidé už po léta nudně vyzpytatelní. Škodovky, volkswageny, německé prémiovky, pár fordů a korejských modelů - tímto výčtem snadno pokryjete valnou většinu trhu. Prakticky stejná situace panuje u našich západních sousedů, snad jen s tím rozdílem, že více než rozličným Škodám lidé fandí spíše Golfu, Passatu či Tigaunu a menší prémiovky od Audi, BMW a Mercedesu jsou žádané ještě více než v Česku.

Jde o právem vyhledávaná auta, přetlak na straně poptávky z nich ale dělá relativně drahé volby. mezi nimiž opravdu pěkné kousky rychle zmizí z nabídky. Přitom v jejich stínu lze najít auta, která za méně peněz poskytují podobné množství muziky, na trhu jsou ale z různých důvodů přehlížená. Třeba jen nedostala tak zajímavý design, svého času měla na trhu příliš povedeného konkurenta nebo jej do role outsiderů pasují předsudky. Právě na takové vozy se pravidelně zaměřují kolegové z německého Auto Bildu a nyní vybrali další zajímavé kousky, které figurují stranou masivního zájmu.

Nedostatečná pozornost nevylučuje použití povedené a spolehlivé techniky obalené, všechny zvolené modely jsou tak velmi vysoko ve statistikách spolehlivosti. Jen nevšímavost lidu postupně snižuje jejich cenu, proto v nich lze s trochou trpělivosti lze najít opravdu zajímavé kandidáty na pořízení dobré ojetiny. Tady je šest takových modelů.

1. Honda Jazz (GE)

Kompaktní hatchback Honda Jazz generace GE opravdu nikoho neuchvátí, je to ale velmi spolehlivý pracant, který překvapí hlavně svým vnitřním prostorem - bez potíží jej lze používat jako rodinné auto, pokud dětem není 20 let. Do 5 tisíc Eur (132 tisíc Kč) prodejci nabízí pěkné exempláře s nájezdem okolo 100 tisíc kilometrů, které mají ještě nejlepší léta před sebou. Pozor na vadné brzdové vedení, špatný automat či občasnou korozi, nicméně tyto neduhy jsou často následkem nedostatečné údržby předchozích majitelů. Když se smíříte s obyčejnějšími kousky z nabídky, budou stačit i 4 tisíce Eur (105 tisíc Kč).

2. Toyota Auris (E150)

První a zároveň předposlední kompaktní Toyota tohoto jména je podobně nápadná, jako zbytek flotily japonské automobilky té doby - skoro vůbec. Téměř neviditelný Auris přitom plní svoji službu na výbornou. Vozy z let 2007 až 2012 s nájezdem okolo 60 tisíc kilometrů, jejichž stav lze stále označit za prvotřídní, se s cenou pohybují do 6 tisíc Eur (158 tisíc Kč), což z nich dělá velmi zajímavé nabídky. Trvanlivé odpružení, elektronika, převodovky i motory kromě dieselu D-Cat jsou považovány za nezničitelné části. Některé exempláře trápí problémy s ruční brzdou, osvětlením nebo lakováním. Na více jeté vozy bude stačit i podstatně méně peněz.



3. Mazda 6 (GH1/2)

Mazda 6 druhé generace je další přehlíženou ojetinou, na trhu najdete vozy se stále mírným nájezdem okolo 100 tisíc kilometrů, za které prodejce požadují okolo 6 500 Eur (171 tisíc Kč). Kupující si musí jen rozmyslet, jestli je ochotný ušetřit za slabší antikorozní úpravu, poddimenzované části podvozku a méně spolehlivé diesely. Varování snadno řeší suché stání a volba ověřeného benzinového agregátu s nižším zatížením přední nápravy.



4. Volvo V70 (3. generace)

Rodinné kombi se vším všudy, protože vhodný tvar velkého kufru pojme veškeré nezbytnosti nabalené manželkou a posádka uvnitř je chráněna kvalitní stavbou masivní konstrukce. Kousky staré okolo 10 let s nájezdy pohybujícími se na hranici 200 tisíc kilometrů vychází na cca 7 tisíc Eur (184 tisíc Kč) - může se to zdát jako hodně, technika hravě zvládne ujet ještě několikrát tolik pod pravidelnou kontrolou oleje, posilovače řízení a zapalování. Nezapomínejme, že V70 je už po léta auto se statisticky nejvyššími průměrným nájezdy, prostě vydrží. Rané exempláře či vozy s vyššími nájezdy stojí kolem 6 tisíc Eur (158 tisíc Kč) a i ty mohou mít slušnou perspektivu.



5. Ford Kuga (C394)

Kuga s cenou nešla tak nízko jako většina dalších aut z tohoto přehledu, na dnes tolik populární kompaktní SUV je ale i cenově zajímavou alternativou. Desetileté kusy s nájezdem okolo 100 tisíc kilometrů vyjdou i na méně než 12 tisíc Eur (316 tisíc Kč). Relativně dostupný vůz nejlépe vynikne s 2,5litrovým pětiválcem na benzín, kterému stačí i podvozek. Diesely jsou problematičtější kvůli nejisté váze vzduchu a ucpávajícímu se filtru pevných částic. Nezávisle na motoru mohou některé verze z let 2008 až 2013 vykazovat vadná ložiska kol, nebo úbytek oleje. Podle kolegů jsou problematické kousky k rozeznání už podle ceny - v bazarech se objevují i vozy za ceny okolo 6 tisíc Eur (158 tisíc Kč), které jsou prý jen pastí čekající, až se do ní chytnete.



6. Mercedes-Benz SLK (R171)

Zájemci toužící po něčem emotivnějším mohou zvážit pořízení stylového Mercedesu se skládací střechou. Druhá generace SLK nikdy nedosáhla popularity svého předchůdce ani většího SL, a tak kusy vyrobené v druhé polovině minulé dekády vyjdou s nájezdem mezi 100 a 150 tisíci kilometry překvapivě levně - stojí jen okolo 10 tisíc Eur (270 tisíc Kč). A nejdostupnější kusy koupíte už za 7 tisíc Eur (184 tisíc Kč), přestože nejsou problematické. Dvoumístný roadster váženého původu skrývá skutečně kvalitní techniku. Vozy z let 2004 až 2011 jsou skutečné trvanlivé, drobný kompromis zastupují snad jen vzhled některých materiálů a brzdové vedení.



