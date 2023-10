Dokážete ještě říci, z jaké země je reálně ten který automobil? A je to vlastně vůbec podstatné? včera | Petr Prokopec

V poslední době se často mluví o čínských autech, která některým lidem pořád nevoní. Ale Tesly prodávané v Evropě jsou často také čínské, některá Volva jsou také čínská, některá BMW a Mini jsou také čínská. A je vlastně Škoda česká nebo Hyundai korejské? Hranice v tomto směru přestávají existovat.

Pokud nejste na stránkách Autoforum.cz poprvé, nejspíše víte, že Škodu pravidelně titulujeme jako mladoboleslavskou automobilku, zatímco Hyundai a Kia jsou korejské, Peugeot, Citroën či Renault francouzské a takové Audi, BMW, Mercedes-Benz či Volkswagen německé. Reflektujeme tím původ těchto značek, samotných aut ale nikoli. A je otázkou, zda je to v dnešním světě ještě korektní přístup. Za příklad si můžeme vzít Hyundai a Kiu, neboť řada modelů těchto značek nemá s Koreou nic společného - třeba i30 se vyrábí v Nošovicích, Ceed v Žilině. A nejde jen o faktickou výrobu, evropské produkty některých neevropských automobilek mají kolikrát za i zdejší design, mají za sebou místní vývoj atp.

Na ještě větší zmatení může dojít u velkých automobilových koncernů. V případě skupiny VW tu máme hned několik značek, které sdílí části vývoje i výroby. A mezi nimi je pochopitelně také zmíněná Škoda. Ta je považována za českou, ovšem spadá pod Němce, bez jejichž techniky by zřejmě dávno neexistovala. Znamená to ovšem, že bychom takovou Octavii měli považovat spíše za německý vůz? Jak by tomu ovšem následně bylo u takové dvojice Passat/Superb? Oba vozy se totiž budou v nové generaci vyrábět v Bratislavě. Jedná se v tu chvíli o slovenská auta?

Snad ještě větší zmatení může být spojeno s Bugatti. Její zakladatel Ettore Bugatti je totiž původem Ital. Následně pak sice získal francouzské občanství, Molsheim však dříve byl německým městem. Teprve posléze připadnul zemi galského kohouta. Značka pak pro změnu ve své novodobé historii byla nejprve vlastněna italským obchodníkem Romano Artiolim, než ji převzal VW. Jak ale tedy Bugatti titulovat? Jako značku italskou, francouzskou nebo německou?

Tato automobilka navíc nově formálně spadá pod chorvatský Rimac, což nám do placu přihazuje další národnost. V podstatě tak asi jedinou vhodnou volbou je označení evropská. Na něco podobného ovšem můžeme zapomenout u koncernu Stellantis, neboť ten je tvořen šesti italskými, třemi francouzskými, jednou německou, jednou britskou a čtyřmi americkými značkami. Kromě toho pak má ústředí v Nizozemsku. A ještě větší guláš ve všem v poslední době dělají Číňané.

Dříve ryze čínské Geely koupilo Volvo, Lotus nebo Proton. A pro všechny vozy často používá jedny základy, které současně dává k dispozici i úplně novým značkám jako Polestar nebo Zeekr. Takový Polestar má ústředí i designové studio ve Švédsku, ovšem svá auta vyrábí v Číně, kde také dochází na oficiální prezentace. Volvo se nyní chystá na trh s novým MPV EM90, které ale bude skoro tím samým, čím je Zeekr 009. Co je takové auto zač? Je to švédský, čínský nebo snad globální vůz? Dát takovým dílům jakákoli lokální označení se i s perfektní znalostí pozadí jejich vzniku zdá nemožné, protože žádný jednoznačný původ prostě neexistuje.

V případě původně čínských automobilek jsou pak zajímavé i aktivity koncernu SAIC, který u nás mohutně boduje, i když možná ani nevíte, co to SAIC je. Ovládl totiž britskou značku MG, která je ale dávno používána jen jako označení v Číně vyráběných aut. Titulujeme je tak jako čínská, ale je to fér, když Volvům říkáme švédská? Mnohá Volva jsou dnes švédská přesně tak, jako je MG britské.

Odpověď na jakoukoli z řečnických otázek v tomto článku položených tak bude vlastně záležet na tom, koho se zeptáte. A nemůžete rozumně vybírat, která je správná. Svým způsobem tak začíná být jedno, odkud to které auto reálně je, přestává to být podstatné, neboť to s ohledem na provázanost různých značek a jejich produktů nehraje velkou roli v tom, co jsou vlastně zač. Jejich funkční podstatu je třeba zkoumat ad hoc, i dva různé vozy stejné značky mohou mít dokonale jiný původ.

Stávající Škoda Superb se vyrábí v Česku, v hojné míře však staví na německé technice, přičemž Škoda spadá pod německý koncern VW. Nová generace pak zamíří na slovenské montážní linky, u čehož budou německé motory či platforma. Půjde tedy o český, slovenský či německý vůz? A v dnešním automobilovém světě existují i větší rébusy. Foto: Škoda Auto

