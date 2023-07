Kdysi drahá luxusní SUV koupíte už po pár letech levně jako ojetá, jen dejte pozor na jejich Achillovy paty před 5 hodinami | Petr Prokopec

Za cenu obyčejných základních škodovek můžete mít vozy, které si s modely jako Octavia nebo Superb netykají prakticky v ničem. S většinou z nich jsou ale spojeny typické problémy, na které je třeba dát pozor.

V posledních letech se z SUV všeho druhu stala pomalu modla, kterou uctívá skoro každý druhý kupec aut. Výrazně jiná není ani situace u nás, neboť za první letošní pololetí bylo prodáno 115 548 nových vozů. Hned 51 761 registrací neboli 44,8 procenta připadá na SUV. Prim hraje segment C, tedy ta obchodní třída, ve které se pohybují Škoda Kamiq, Karoq a Kodiaq. Poměrně hodně vyhledávaná jsou ovšem i největší auta, která se v rámci této části trhu nabízí, tedy velká SUV jako Audi Q7, BMW X5 či Mercedes-Benz GLE.

Tuto trojici tedy můžete najít poměrně často zastoupenou i v bazarech, stejně jako Range Rover Sport, Volvo XC90 a Volkswagen Touareg. Před nějakými osmi lety přitom každý model stál zhruba 2 miliony korun, byť v takové chvíli již nešlo o základní provedení, nýbrž výše postavenou výbavu doplněnou o nějaké ty příplatky. Dnes je na koupi stejných aut stačí okolo 500 000 Kč. A pokud přidáte pár set tisíc navíc, mohou být i málo jetá a relativně zánovní.

Ani tak to nejsou zanedbatelné peníze, je ale třeba si uvědomit, co za ně dostáváte. Pod 4,8 metru délky totiž tato skupinka neklesne. Do jejích zavazadelníků jste pak schopni naložit půlku typického panelákového bytu či si můžete vybrat, zda půjdete cestou tří řad sedadel. V té chvíli lze ušlou praktičnost dorovnat střešní rakví či přívěsem, který klidně může být i obytný. Pokud zvolíte dieselový pohon, zvládáte díky vysokému točivému momentu odtáhnout až 3,5 tuny.

V tomto ohledu nicméně velmi záleží na první registraci. Ještě v roce 2015 totiž naftové motory měly i v Německu více než 50procentní tržní podíl, kdysi oblíbený pohon však byl později zasažen kauzou Dieselgate. Loni tak již „producenti sazí“ dosáhli pouze na 20 procent tržního podílu. Tedy u našich sousedů a u všech aut, v Česku a u větších modelů je situace nadále jiná. Na diesely obecně totiž v rámci nejvyšších segmentů připadá 60 až 70 procent, oproti tomu hybridizace či elektrifikace je na úplném minimu.

Opomíjet nesmíme ani poměrně vysokou spolehlivost, jakkoli černá ovce se často najde. Pokud však první majitelé dokázali akceptovat vysokou pořizovací cenu, pak se vyrovnali i s účty ze servisů. Lze tedy počítat s transparentní historií i odškrtnutím všech povinných prohlídek. Stejně tak ovšem platí, před čím u luxusních aut varujeme - vyšší sumy budou chtít servisy i po vás, v případě více ojetých kousků tedy rozhodně neutrácejte veškerý rozpočet jen za pořízení.

Nač si dát pozor? To si řekneme u každého z šesti velkých SUV zvlášť, přičemž danou skupinku jsme srovnali dle abecedního pořadí. Obecně pak už jen dodáme, že pohon všech kol, který byl povětšinou standardem, řadu majitelů vybídl k výletům mimo zpevněný asfalt. Při výběru proto rozhodně zkontrolujte podvozek - pokud objevíte známky počínající koroze či dokonce ještě zbytky bláta, raději dejte ruce pryč. Vykouknout by na vás mohl drahý šotek.

== Audi Q7 ===

Druhá generace Q7 je na trhu od roku 2015. Díky hliníkové konstrukci ve srovnání s předchůdci zhubla, což se příznivě projevilo na spotřebě. Protože však minimem jsou i nadále dvě tuny, trpí hlavně vzduchový podvozek, jehož oprava je nákladnou záležitostí. Celková kvalita ovšem šla nahoru, jakkoli stinnou stránkou je, že se to odrazilo na poměrně vysokých nájezdech. Vozy s 200 tisíci kilometry lze tak pořídit od 670 000 Kč, za kousky s méně než 130 000 km ale již dáte 930 tisíc korun.

BMW X5

Jelikož generace F15 skončila ve výrobě v roce 2018, můžete mít nejstarší kousky s 200 tisíci km na tachometru již za 470 000 Kč. Je nicméně třeba vědět, že již po najetí 150 tisíc kilometrů hrozí poškození hřídele, povětšinou kvůli defektu olejové pumpy. Při vysokém nájezdu je třeba rovněž měnit rozvodový řemen, což není levná záležitost, neboť na motoru je usazen vzadu. U méně jetých a mladších aut ovšem cena již stoupá na přibližně 810 000 Kč.



Mercedes-Benz GLE

GLE je o chlup menším vozem než X5. I když ale výroba generace W166 taktéž skončila v roce 2018, stejně staré a ojeté kusy stojí o 120 tisíc korun více. A zatímco u BMW můžete počítat s šestiválcem, v případě Mercedesu je to čtyřválec. Takto malé diesely selhávají kvůli vstřikování, dalším problémem je prosakování hydraulického napínače řetězu, jenž může vést k jeho prodloužení a následně k poškození motoru. U šestiválců pak odcházejí turbodmychadla.



Range Rover Sport

Druhá generace britského SUV dostala bohatou standardní výbavu, před nějakými osmi lety jste tak na verzi s šestiválcovým dieselem potřebovali 1,7 milionu korun, zatímco nyní vám postačí méně než 700 000 Kč. Za to dostáváte kombinaci 306 koní a méně než 200 tisíc km. Rotující části motoru nicméně mohou způsobit jeho poškození, při výměně řemene je třeba separátně objednávat také řemenice, které nejsou součástí balení.



Volkswagen Touareg

V roce 2018 zjevně v Německu docházelo na hromadné střídání stráží, ve výrobě totiž končila i druhá generace „lidového SUV“. Protože však VW není ve stejné prémiové lize jako BMW či Mercedes, lze zhruba sedmiletý Touareg pořídit za 670 000 Kč, ovšem s méně než 120 tisíci najetými kilometry. Problémem u dieselových šestiválců jsou přitom jak vadné vstřikovače (do roku 2014), tak selhání palivové pumpy. Benzinové jednotky jsou pak sice levné, ovšem velmi žíznivé.



Volvo XC90

Za nejstarší kusy druhé generace velkého Švéda dáte přibližně 810 tisíc korun, nájezd by ovšem v tu chvíli neměl překračovat 130 000 km. Čtyřválcové motory s maximálně dvoulitrovým objemem jsou překvapivě velmi robustní, to se ale již nedá říci o podvozku - časté jsou hlavně problémy se vzduchovými měchy. Zákazníci si navíc zprvu stěžovali na multimediální systém, načež Volvo muselo sáhnout po vylepšení softwaru. Nejčastěji narazíte na příhodnou verzi D5 s 224 koňmi.



