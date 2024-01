Druhé statisticky nejspolehlivější auto je jen pár let staré Audi, přesto ho koupíte levněji než novou Fabii před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Vysoká spolehlivost, prestižní značka a stáří v řádu jednotek let? To zní jako recept na drahou ojetinu. Přesto tohle auto koupíte relativně i absolutně levně, Q2 se ostatně vyrábí poprvé a naposledy.

Mezi novými auty je to propadák svého druhu, v Česku obzvlášť. Tady si ho loni za prvních 11 měsíců roku nekoupilo ani 50 lidí, v celé Evropě jich nebylo ani 50 tisíc. Audi Q2 coby malé SUV vypadá jako recept na úspěšný vůz, s představami zákazníků se ale očividně nesešlo a automobilka už potvrdila, že tento model skončí bez nástupce.

Stát se to musí už brzy, neboť Audi své nejmenší SUV uvedlo do prodeje už v roce 2016. Přes omezené prodeje tedy není problém na Q2 narazit i v autobazaru, kde představuje o poznání zajímavější nabídku než nový vůz. Ceny exemplářů z let 2016 až 2017 osazených litrovým tříválcem o výkonu 116 koní nebo stejně silným 1,6litrovým TDI totiž startují už okolo 320 tisíc korun. A to prostě není mnoho, uvážíme-li, že mezi novými vozy za tyto peníze nekoupíte ani nejnuznější Fabii (na tu potřebujete o 50 tisíc víc) a novou Q2 nekoupíte pod 743 900 Kč, i když vezmete zavděk úplně „oholeným” provedením. A když přihodíte pár desítek tisíc korun navíc, dostanete se k pozdějším exemplářům s docela malými nájezdy a v zajímavějších specifikacích.

Q2 navíc trochu klame tělem. S délkou 4,19 metru je sice kratší než Audi A3, ovšem díky zvýšené střešní linii nabízí srovnatelný vnitřní prostor. Do zavazadelníku pak pobere 415 až 1 045 litrů všeho možného, což bez problémů postačí i na rodinný víkend. Mimo to vůz dostal do vínku světlou výšku 15 cm, přesto se v zatáčkách chová spíše jako osobní vůz než pravověrné SUV. A vypadá pořád svěže, ostatně ani se moc nemělo jak okoukat.

Hlavním důvodem, proč je Audi Q2 zajímavou alternativou, je ale jeho spolehlivost. Dle aktuálního TÜV Reportu jde statisticky o druhé nejspolehlivější auto vůbec. V důsledku toho můžete do autobazaru vyrazit i bez spřáteleného technika, neboť oblastí, na něž je třeba dávat pozor, je naprosté minimum. Přesto na testovací jízdě raději trvejte. Pokud totiž hned po nastartování slyšíte i cítíte převodovku DSG, je jisté, že daný exemplář nedostal vylepšený software. Kromě toho Audi v roce 2019 povolalo auta do servisů kvůli špatně svařeným bodům u zadních sedadel.

Tím ale aspoň trochu časté potíže končí, na další případné problémy by vás tak měl upozornit stav exteriéru a interiéru odkazující na péči předchozího majitele. Pokud totiž karoserie a čalounění jsou bez poskvrnky, dá se předpokládat, že byl pravidelně měněn olej a došlo i na výměnu brzdových kotoučů a vůz nebyl ani účastníkem výletů do terénu. k tomu ostatně jeho podvozek zrovna nevybízí, a proto by v pořádku měly být tlumiče, pružiny a řízení.

Obávat se rovněž nemusíte koroze, problematického výfuku či nadměrného úniku oleje. Suma sumárum tu tedy máme pomalu reklamu na kvalitu, byť vadné kousky se pochopitelně mohou najít. Jak jsme ale zmínili, za těmi stojí spíše nedostačující údržba předchozích majitelů než pochybení samotné automobilky. Jak už padlo na úvod, mezi ojetinami můžete mít i superúsporné diesely 1,6 TDI, které mohou být vaše i s nájezdy okolo 100 tisíc km za ceny od 350 tisíc Kč. A sáhnout můžete také po ostré SQ2 s 300 koňmi, tam ale o láci nemůže být řeč - bez nějakých 670 tisíc Kč si neškrtnete.

Audi Q2 se začalo prodávat až v roce 2016, přesto ho dnes koupíte levněji než základní Fabii. Zejména díky téměř neprůstřelné kvalitě je to lákavá volba, podle TÜV existuje jen jeden statisticky spolehlivější vůz. Foto: Audi

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

