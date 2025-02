Důchodci si koupili Teslu Cybertruck. Ujeli s ní 109 km a pak raději řekli synovi, ať ji zase prodá včera | Petr Miler

/ Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

„Tahle kára asi není pro starý,” chce se parafrázovat jeden slavný výrok. Nakonec to ale nepřekvapí, to poslední, co by mě v důchodu napadlo, by byla koupě nové Tesly. Tím méně pak modelu Cybertruck.

Můžete vzít sebelepší auto a stejně se vám nestane, že s ním ohromíte každého. Některé vozy k tomu mají blíž a jiné dál, bude třeba těžké najít někoho, komu by nevyhověl žádný VW Golf v plejádě verzí některé ze svých prvních evolucí. V případě polarizujících strojů - vizuálně, technicky i jinak - jako je Tesla Cybertruck, to jistě bude o mnoho snazší.

Nevíme, co vedlo starší pár sedmdesátníků k tomu, aby zatoužili právě po tomto voze, ale stalo se to. Zařadili se tedy mezi zájemce o čekali měsíce a měsíce, než jim byl jejich Cybertruck ve verzi Cyberbeast dodán i s předplaceným FSD, tedy „Plným autonomním řízením”. Vůz si převzali na konci loňského roku, dojeli s ním domů, ještě si jej nechali zabalit do matně černé fólie spolu s tónováním oken a to byl v zásadě konec příběhu.

Takto s vozem ujeli pouhých 68 mil, tedy 109 km, než požádali syna, aby jej prodal. A nezdá se, že by šlo o případ snahy vůz rychle zpeněžit pro zisk - jednak proto, že jej asi už těžko prodají za víc, než byl koupen, navíc jej syn nabídl v aukci Cars and Bids bez rezervní ceny, takže je smířen i s tím, že se prodá pod cenou, prostě musí pryč.

O všem informuje sama aukční firma našeho starého dobrého přítele Douga DeMura, podle níž byl vůz příliš velký na to, aby to bylo starším majitelům pohodlné. A také si nezvykli řízení po drátě. Raději tak zvolí něco menšího a klasičtějšího - skutečné se zdá, že Cybertruck není nic pro starší a pokročilé, skoro bychom řekli, že nepřekvapivě.

Podívejte se na auto sami, nakonec si můžete i přihodit. Aktuální cena už je ale za hranicí 2 milionů Kč v přepočtu, je to v podstatě nový vůz ve svém vrcholném provedení s víc jak 850 koňmi výkonu a stovkou pod 3 sekundy. Na důchod akorát. Přesto nemáme pocit, že by nás lákal - podívejte se, jak od pohledu laciné a nekvalitní auto to v řadě aspektů je. A to se říká, že na fotkách vypadá každá ojetina dobře. Tahle ne a vlastně to ani pořádně není ojetina...

Je smutné, když už po 109 ujetých km zjistíte, že nějaké auto dál nechcete. Přesně to se stalo kupcům tohoto Cybertrucku, teď je na prodej v aukci za jakoukoli cenu, které bude dosaženo. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Zdroj: Cars and Bids

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.