Dva klíčové elektrické Mercedesy hoří i v Evropě. Automobilka musí vyměnit baterky v 52 tisících autech, to bude drahé

Petr MilerAž desítkám miliard korun bude muset zamávat Mercedes poté, co se ukázalo, že jeho příliš žhavé problémy hned se dvěma klíčovými elektrickými modely nemají jiné řešení než kompletní výměnu baterie. Cpát je lidem horem dolem se zas jednou vyplatilo.
22.2.2026 | Petr Miler
Až desítkám miliard korun bude muset zamávat Mercedes poté, co se ukázalo, že jeho příliš žhavé problémy hned se dvěma klíčovými elektrickými modely nemají jiné řešení než kompletní výměnu baterie. Cpát je lidem horem dolem se zas jednou vyplatilo.
Pokud bychom řekli, že Mercedes se svou sázkou jen na elektrická auta neudělal štěstí, mohli bychom se rovnou přihlásit do soutěže o nejzdrženlivější vyjádření roku. Prakticky pro každého se stejný postup stal větším či menším fiaskem, opravdu bychom ale složitě hledali víc než jednu dvě další automobilky, které s ním narazily takovým způsobem jako „vynálezce automobilu”.
Jistě i proto se Mercedes proměnil z firmy, která chtěla zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, ve firmu, která volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035. Třícípá hvězda se do elektrického dobrodružství pustila v souladu se svým heslem „the best or nothing”, akorát místo „the best” auta získala ocenění „the best” Hujer a skoro „nothing” nakonec kupovali jeho zákazníci. Je až tragikomické vidět, že ačkoli firma do elektrického košíku nacpala prakticky všechna vajíčka, která jí přišla do rukou, loni ale prodala nejmíň elektromobilů za 3 roky. Zákazníci prostě řekli „ne” s nebývalou razancí a nešlo před tím utéct.
Celý problém? Kéž by, křičí teď polovina Stuttgartu. Už fakt, že Mercedes do těchto aut nacpal miliardy euro, aby tím pouze přizabil své prodeje a zdevastoval nabídku tradičních modelů do té míry, že ani po šesti letech na trhu nemá ve vývoji skutečně novou třídu S, by byl veletristní. Je to ale ještě horší. I to málo elektrických aut, která prodal, totiž nezřídka stíhají technické problémy. A největší potíže se týkají klíčových elektrických modelů EQA a EQB.
Ve většině světa po nich skoro neštěkl pes, v Evropě jsou ale díky místním přerozdělovacím mechanismům relativně prodávané, vlastně jsou to jediné elektrické Mercedesy, u kterých lze hovořit alespoň o nějak významném odbytu. Je tak slušnou ironií osudu, že zrovna ty mají roky problémy se spontánně vzniklými požáry, které lidem zapalovaly domy. Automobilka je nepopírala a řešila je obvyklým, skoro se chce říci „boltovským” (ani Usain, ani baštotaxi, ale jedno hořlavé americké auto) způsobem - baterie se pokoušela různými softwarovými způsoby přivést k poslušnosti. Ale přes svolání do servisů a omezení použitelnost auta hořela dál a dál. A tak přišlo to, co přijít muselo.
Před pár dny se provalilo, že automobilka musí vyměnit baterky v autech prodaných v USA, a to ve vozech dodaných lidem mezi roky 2021 a 2024. Už to bylo nepříjemné, pořád ale šlo „jen” o nějakých 12 tisíc aut. Nebylo tehdy jisté, že se to samé týká i Evropy, jakkoli se to dalo čekat (auto se dělalo na jednom místě pro celý svět). Teď už víme, že to tak je.
Mercedes nám potvrdil (a německá KBA to svolávající akcí č. 4794004 podtrhla), že problém je celosvětový a zasahuje - podržte se - 51 729 aut. Všem těmto vozům musí automobilka bezplatně vyměnit baterie za nové bez dalších podmínek. Výrobce hovoří o „určitých” vozech tříd EQA a EQB vyrobených mezi únorem 2021 a červencem 2024, podle zmíněného čísla to ale vypadá, že půjde o všechny nebo skoro všechny dodané vozy z té doby. U nás jich bude minimum, jen Německu se ale týká 4 677 aut.
Výměna baterie zasahuje verze s akumulátory o kapacitě 66,5 kWh (250, 300 a 350) i 70,5 kWh (250+). Problémem je riziko vnitřního zkratu, který už mnohokrát vedl k požárům, z nichž o některých jsme v minulosti psali. Pokud se vás problém týká, automobilka vás bude kontaktovat, jakmile nějakou baterii bude mít (zatím jich prý mnoho nemá), do té doby prosí o parkování vozu mimo budovy a jeho nedobíjení za hranici 80 % kapacity.
Pro automobilku jde o něco jako kopanec do už skoleného reka. Firma musela na svém absurdním elektrickém experimentu prodělat neskutečné peníze přímo. A i když jej nyní odpískala, čekají ji další dodatečné faktury. Zatím jsme nezjistili, kolik jedna taková baterie stojí, i kdybychom ale použili velmi konzervativní nákladovou cenu za samotný akumulátor spolu s cenou práce za výměnu v celkové výši 300 tisíc korun, bavíme se o takovéto sumě: 15 518 700 000 Kč. A kdyby to bylo 500 tisíc korun, jsme na 25 864 500 000 Kč. To jsou desítky miliard, hodně vysoký účet za opravdu vlastně hrstky aut optikou automobilky prodávající miliony vozů ročně.
Go woke, go broke? Tak nějak to zas jednou působí.
Pro Mercedesy EQA... Foto: Mercedes-Benz
...a EQB lidé zase tak nehořeli, zato sama auta hoří ráda. Teď čeká víc jak 50 tisíc z nich výměna baterek, z toho se pro změnu začervená účetní bilance automobilky. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, 4794004@KBA Rückrufdatenbank
