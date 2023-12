Elektromobily jsou zásadně poruchovější než spalovací auta, říká studie CR, plug-in hybridy jsou totální fiasko před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Je to další statistika potvrzující, že očekávání vyšší spolehlivosti elektrických aut byla naprosto lichá. Obhájci těchto vozů budou s gustem napadat metodiku CR, ta je ale po dekády stejná. A přesto jsou výsledky studie takové, jaké jsou.

Na čem u auta z dlouhodobého hlediska záleží nejvíce? Není to design, výkon či spotřeba. A ve finále to nemusí být ani samotná cena. Místo toho se na první místo dříve nebo později dostane spolehlivost či trvanlivost a leda poměr obojího k pořizovací ceně. Dnes to platí tím spíš, že éra dostupných nových vozů se zdá být u konce. A od auta, které může být tím posledním novým, které si lidé zvládnou koupit bez toho, aniž by zadlužili i děti svých dětí, tedy očekávají patřičnou výdrž.

Najít dnes takové auto je ale stále těžší, za čímž stojí i politický tlak spojený s elektrifikací. Na její oltář totiž míří miliardy, bez kterých je třeba se obejít jinde. Trpí tak kvalita, a to bez ohledu na pohon, paradoxně jsou to ale právě elektromobily, které jsou na tom nejhůř. Nedávný TÜV Report vyjevil jako absolutní dno spolehlivosti pár let starých aut Teslu Model 3 a americký magazín Consumer Reports (CR) nyní tvrdí něco podobného.

Američané se přitom spolehlivosti nových i ojetých aut věnují již dekády. Metodika se přitom po celé ty roky neměnila - případné problémy tak byly rozděleny do několika oblastí, jenž následně vedly k finálnímu skóre vyjádřeném na škále od jedné do sta, kdy vyšší číslo představuje vyšší spolehlivost. CR pak data, která získal při svých vlastních testech, spojuje s informacemi od svých čtenářů. Následně pak dochází na kalkulaci předpokládané spolehlivosti těch kterých modelů.

Letošní rok je nicméně počátkem nové éry, neboť výčet oblastí, ve kterých lze hledat problémy, se rozšířil ze 17 na 20. CR tímto způsobem reaguje na narůstající počet elektrifikovaných aut, oněmi novými kategoriemi jsou tedy elektromotor, baterie a dobíjení. Vše ostatní nicméně zůstává při starém. Pro letošek přitom studie počítá s daty, jenž se týkají 330 tisíc aut modelových let 2000 až 2024. Jejich majitelé pak vypovídali o problémech, které zaznamenali v posledních 12 měsících.

Jak už jsme naznačili, výsledky pro elektromobily a plug-in hybridy nejsou ani v nejmenším lichotivé. I když první zmíněné disponují menším množstvím pohyblivých komponentů a mají jednodušší pohonné jednotky, jejich spolehlivost je v průměru o 79 procent nižší, než je tomu u spalovacích aut. To je rozdíl několika tříd navzdory tomu, že tu máme pouze 12 kategorií, ve kterých může nastat problém, zatímco u čistě benzinových či dieselových vozů jde o 17 oblastí. Důvodem má být skutečnost, že jde o poměrně mladou technologii.

Ještě lépe než čistě spalovací auta jsou na tom ovšem klasické hybridy, tedy takové vozy, u kterých se elektromotor přidává ke slovu jen za určitých okolností. Povětšinou ale nejsou schopné zvládnout jakkoli delší jízdu čistě na elektřinu, mimo jiné i proto, že disponují malou baterií. To pak ve finále vede i k jejich nižší ceně. Dle CR přitom na kontě mají i o 26 procent vyšší spolehlivost, a to přesto, že výčet kategorií, ve kterých lze hledat problémy, v jejich případě stoupl na 19.

Plug-in hybridy mají kritických oblastí na kontě hned 20, počítat je totiž třeba se všemi sedmnácti jako u spalovacích aut, ke kterým se přidávají jak elektromotor, tak baterie a dobíjení. Výsledkem je pak o 146 procent horší spolehlivost než u benzinů a dieselů. CR nicméně dodává, že výjimky se najdou. A nemělo by asi být překvapením, že jednou z nich je Toyota RAV4 Prime - japonská automobilka totiž spolu s Lexusem vládne žebříčku výrobců.

Pokud byste hledali Teslu, musíte sjet zrakem až na 14. příčku. Ještě hůře je na tom Rivian, který je třetí od konce. Zajímavé je, že z obou stran je orámován evropskými výrobci (VW a Mercedes). Obecně totiž platí, že výrobci ze starého kontinentu jsou po těch asijských producenty spíše spolehlivých aut. Je to však hlavně zásluha Mini, Porsche a BMW, nikdo další se mezi desítku nejlepších nedostal - třeba Audi je až dvacáté a Volvo pětadvacáté.

Co dodat? Snad jen to, že se automobilový svět zásluhou politiků a aktivistických automobilek dostal do nezáviděníhodného stavu. Výrobci totiž elektrifikovaná auta potřebují prodávat, zatímco lidé pro změnu nemohou čekat až na chvíli, kdy svůj produkt zbaví alespoň většiny porodních bolístek. Logicky tedy zvolí to, co je v nabídce nyní, a co je nezruinuje ani při pořízení, ani během provozu. Pak už jen budou doufat, že jejich poslední nové auto v životě nezamíří do šrotu dříve než oni do rakve. To nejsou moc hezké vyhlídky.

Spolehlivost elektromobilů a plug-in hybridů je podle poslední studie CR tragická, příkladem jdou spalovací vozy a konvenční hybridy. Grafika: Consumer Reports, tiskové materiály



Existují nicméně i výjimky mezi které patří třeba plug-in hybridní verze Toyoty RAV4. Asijští výrobci ostatně v žebříčku deseti nejlepších značek obsadili sedm míst, další tři připadají na Evropany. Americká produkce vesměs ostrouhala. Foto: Toyota

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.