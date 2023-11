Elektrická auta prohrají se spalovacími vozy i v zemích plných dotací a nařízení, varuje KPMG, ohýbání reality přestává fungovat před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

U nás není moc o čem debatovat - při cenách elektrických aut, současných cenách elektřiny a jejich ohlášeném budoucím růstu jsou elektromobily v Česku prakticky neprodejné. Jejich situace se ale postupem času zhoršuje všude, i v domově nizozemské KPMG.

Že „elektrická revoluce” nejde podle plánu, asi nemusíme znovu říkat, prostě nejde. A nikdy jít nemohla, neboť v momentě, kdy se rozhodnete vnucovat lidem za více peněz horší řešení než to, které už dobře znají, s velkým úspěchem se to setkat skutečně nemůže. Z pohledu Česka můžeme být rádi, že jsme tu do potenciálně mrtvé větve vývoje zase tolik neinvestovali, jakkoli škody bylo naděláno i tak dost a nikde není psáno, že přes jistou racionalizaci situace nebude zítra zaveleno k ještě absurdnější snaze posunout se tímto směrem, zpátky ni krok. V Nizozemsku, kde trávím asi polovinu svého života, je ale situace docela jiná.

Tam padlo na oltář elektrických aut mnohé, v prvé řadě podstatná část jednoho z historicky největších odbytišť nových automobilů v Evropě. Nové vozy byly uměle enormně zdraženy, pakliže nejsou na oko bezemisní, daně z jejich provozu jsou brutální, ceny fosilních paliv uměle nafouknuté na nejvyšší úroveň v Evropě, na nové i ojeté elektromobily můžete dostat dotaci a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho. Přesto se nedá říci, že by šlo o zase takový elektrický ráj - na prodejích nových vozů mají elektromobily pořád těžce minoritní podíl (letos je to asi čtvrtina) a v rámci celé flotily nepředstavují ani 4 procenta všech registrovaných aut.

Před Nizozemci je tak pořád hodně dlouhá cesta, dosud se ale věřilo, že to nějak vyjde, protože výše popsané podmínky činí elektromobily relativně levnými. Nebo činily? Podle analýzy nizozemské (fakticky i dominantně historicky, formálně jde dnes o britskou firmu) KPMG se ale i v tomto případě nastal bod zlomu. Střelka kompasu se podle KMP otáčí a analytici varují, že elektromobily se stávají stále méně (rozumějte finančně) atraktivními a při nezměněném trendu se spalovacími vozy prohrají. Pro lidi totiž budou navzdory veškerému ohýbání trhu moc drahé.

KPMG uvádí, že elektromobily přes vše zmíněné zůstávají v Nizozemku podstatně dražší na pořízení, provozní náklady jsou jsou ale především díky slevám na daních, uměle levnějším zdrojům energie apod. na provoz o tolik výhodnější, že se vyplatí. Protože ale KPMG nevěří, že se pořizovací ceny elektromobilů podstatně sníží, elektřina bude kvůli „greendealovým” mechanismům (sama o sobě zlevňuje) dražší a na daňové výhody dochází peníze, auto na benzin nebo naftu bude dlouhodobě opět levnější i v zemích jako Nizozemsko.

Problém je také v tom, že lidem dochází peníze. KPMG konstatuje, že Nizozemci se stále kritičtěji dívají na pořizovací cenu elektrických aut, jakkoli je relativně podobná - aktuálně ji vidí jako velký problém 66 procent nizozemských zákazníků, před dvěma lety to bylo 54 procent. A analýza dochází k závěru, že s těmito faktory - jak cenou aut, tak makroekonomickou situací - bezprostředně nikdo nic neudělá.

KPMG tak vidí jen dva způsoby, jak probíhající vývoj zastavit. Prvním je dosažení nižší ceny elektřiny samotnými majiteli elektrických aut třeba její vlastní výrobou skrze solární panely nebo dobíjením mimo špičky. Jak moc je tohle efektivní a hlavně uživatelsky udržitelné, bude záviset případ od případu. Druhá možnost je, že by politici zastavili kroky vedoucí k omezení umělých zvýhodnění. To se nám to budoucnost elektromobilů ocitla v pěkných kleštích...

I „jasně naplánovaná” elektrická budoucnost v zemích, jako je Nizozemsko, přestala být tak jasná. KMPG nevěří, že pouze uměle vybudovaná finanční výhodnost elektrických aut je udržitelná, a tak lidé dají přednost spíše spalovacím vozům. Foto: Škoda Auto

Zdroj: KPMG

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.