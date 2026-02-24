Elektrická Kia se zrychlením supersportů nepřestává ruinovat majitele, dvouletá auta s mrzkým nájezdem se prodávají za míň než polovinu
Petr MilerTohle je pořád prakticky nové auto, navíc k míň než poloviční ceně dojdeme i v případě, kdy vezmeme v potaz aktuální nižší pořizovací cenu nového vozu, suma původně zaplacená kupcem byla ještě vyšší. Tohle je mimořádný „provar”, navíc nelze čekat, že by cena dál rychle neklesala.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Elektrická Kia se zrychlením supersportů nepřestává ruinovat majitele, dvouletá auta s mrzkým nájezdem se prodávají za míň než polovinu
před 6 hodinami | Petr Miler
Tohle je pořád prakticky nové auto, navíc k míň než poloviční ceně dojdeme i v případě, kdy vezmeme v potaz aktuální nižší pořizovací cenu nového vozu, suma původně zaplacená kupcem byla ještě vyšší. Tohle je mimořádný „provar”, navíc nelze čekat, že by cena dál rychle neklesala.
O tom, že elektromobily jsou děla ztráty hodnoty, jsme psali nejednou, stejně jako jsme zmiňovali, co k tomu vede. Nebudeme se tedy vracet ani k omezené životnosti vskutku extrémně drahých baterií, ani nedostatečně široké využitelnosti pro typické kupce ojetin, ani k zřejmě dominantnímu faktoru, jímž je uměle vyvolaná poptávka na trhu nových vozů, kterou dalece nevyvažuje přirozenější tržní situace v bazarech.
Tak či onak - ojetých elektromobilů se nabízí dramaticky víc, než je trh schopen absorbovat, což vede k mohutnému přetlaku nabídky nad poptávkou. Ceny ojetých elektrických aut jsou tedy relativně velmi nízké, a protože ztráta hodnoty je cena nového vozu mínus cena ojetiny, kterou je někdo ochoten vám zaplatit, výsledkem jsou skutečně extrémní poklesy, které nezaplatí nikdo jiný než ten, kdo si takový vůz koupí.
To všechno víme a chápeme, nepřekvapuje nás to. Co nás ale přece jen zaráží, je fakt, že situace se s časem ani trochu nezlepšuje, naopak se spíš zhoršuje. Nabízené elektromobily jsou přitom postupně lepší, navíc levnější, jakási manipulativní osvěta kolem nich je skoro nekonečná, přesto nelze vysledovat, že by se propady zmenšovaly. Naopak „velká data” ukazují, že nůžky mezi poklesy hodnoty elektrických a spalovacích vozů se dál rozevírají a někde elektromobily ztrácí hodnotu dokonce pětkrát rychleji než diesely.
Pozoruhodných nových důkazů tohoto stavu jsme svědky dnes a denně, některé jsou ale opravdu peprné. Jedním z přeborníků na tomto poli je jinak chválená a vlastně i docela zajímavě vypadající Kia EV6 GT, která nejenže je elektrická, ale je také na Kiu absurdně drahá. Byla ještě dražší, dnes stojí v Česku v základu 1,705 milionu Kč, v Německu v přepočtu jen o pár tisícovek míň. Věnovali jsme se tak už dříve některým kusům, které hodnotu ztratily velmi rychle, přesto přichází nové, které ji ztrácí znovu a znovu. A vůz na fotkách patří mezi ně.
Pro další informace o tomto 585koňovém autě jako takovém, které skutečně dokáže akcelerovat jako supersporty, vás odkážeme třeba naposledy zmíněný článek, tady vážně jen ke ztrátě hodnoty. Auto na přiložených fotkách bylo v Německu pořízeno v září roku 2023, je to tedy 2 roky a 4 měsíce starý vůz, který byl koupený ještě o víc než 100 tisíc dráž, než jej lze koupit nyní. Majitel toho navíc moc nenajel, na tachometru má mrzkých 26 377 km. Je to v podstatě zánovní vůz, tzv. roční auto (ta beztak obvykle nebývají jen rok stará...), vysněná ojetina, kterou mnozí kupují pomalu za ceny, za které je první majitel (po slevě) reálně koupil, tady je ale všechno úplně jinak.
Vůz lze dnes v Německu pořídit 70 tisíc Eur, teď si jej ze koupit 34 470 Eur. To je míň než polovina i tou nejoptimističtější optikou, nominálně asi 830 tisíc Kč. To je neskutečně málo na tak drahé auto, které si toho užilo tak málo. Ale je to tak, majitele EV6 GT přišly dva roky ježdění na skoro 700 tisíc Kč jen na ztrátě hodnoty. A nikde není psáno, že se za 34 470 Eur prodá - s dealerem jsme hovořili, auto u něj stojí od listopadu, zájem je skoro a cena jen klesá. Vážně síla.
Jsou to vážně kruté počty a něco nám říká, že první majitel tohoto auta si elektrickou Kiu znovu nekoupí. A nejspíš ani nic jiného s tímto pohonem. Někteří si z těchto dat vyvozují, jaká to může byt výhodná koupě v podobě ojetého vozu, ale i tady máme výhrady. Cena těchto aut relativně rychle klesá dál a obáváme se, že zrovna EV6 GT se touto optikou nevyplatí vlastnit prakticky nikomu a nikdy...
Tahle Kia přišla prvního majitele za dva roky a něco a pár desítek tisíc km na neskutečné peníze, je nám ho skoro líto. Foto: Autohaus24, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus24@Mobile.de
Bleskovky
- Poslední pětiválcová ikona Audi s pohonem quattro dostala ve sněhovém testu nabančeno od obyčejné Toyoty, to není dobré
dnes
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
21.2.2026
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
Nejnovější články
- Další a další majitelé poznávají skrytou cenu elektromobility, oprava sotva viditelného ťukance za 226 tisíc Kč je síla
před 4 hodinami
- Elektrická Kia se zrychlením supersportů nepřestává ruinovat majitele, dvouletá auta s mrzkým nájezdem se prodávají za míň než polovinu
před 6 hodinami
- Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku
před 7 hodinami
- Elektrický průšvih Volva graduje. Víc než 40 tisícům autům musí kvůli požárům vyměnit baterky za miliardy
před 9 hodinami
- Němečtí výzkumníci naplno odhalili hybridní lež moderních aut, jejich reálná spotřeba je třikrát vyšší než ta udávaná
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva