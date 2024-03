Elektrická party končí, majitelé elektromobilů budou platit skoro 4 tisíce ročně za to, že jejich těžká auta ničí silnice včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Doby, kdy byli majitelé elektrických aut jen zasypáváni penězi všech, kteří o tyto vozy nestojí, se stávají minulostí. A nezůstane jen u toho, teď budou sami muset platit. A byť zprvu dostali opravdu hodně, v souvislosti s novým poplatkem v kanadské Albertě už prskají.

Snaha přimět lidi koupit si elektrická auta, o která přirozeně nestojí, dosud připomínala party, při které vzduchem nelétají konfety, ale bankovky. Samotná auta i jejich kupci byli zasypáváni dotacemi, stejně tak dostali slíbené leccos zadarmo. Takovými ekonomickými laskominami se mnozí nechali zlákat, aniž by přemýšleli, kdo tuhle party platí a jak velká kocovina z ní může být.

To druhé se muselo stát, nakonec už nyní dýdžejové na elektrických party přestávají hrát. Spolu se solidaritou s pistolí u hlavy (anebo si někdo z vás mohl vybrat, zda sousedovi tak či onak přispěje na elektromobil?) pak končí i drinky zdarma a majitelé bateriových vozů musí stále více sahat do svých kapes. A i když se po nich chce relativně malá suma, nepřekvapivě u toho prskají na všechny strany. V té chvíli si člověk říká, k čemu by došlo, pokud by zpětně měli uhradit vše, nač se jim složili jiní.

Mluvíme o dění v Kanadě, kde politici vládnoucí provincii Alberta rozhodli, že majitelé elektrických aut budou muset platit roční poplatek ve výši 200 kanadských dolarů (cca 3 700 Kč) za používání tamních silnic. Není to nic, to určitě ne, nejde ale ani o žádnou závratnou sumou - jedná se o pouhé půlprocento hodnoty nejlevnějšího elektromobilu, jaký je v Kanadě aktuálně k mání (mimochodem jde o Mini Cooper SE). Dle zákonodárců jde o kompenzaci za nadměrnou hmotnost, kvůli níž které vozy s bateriovým pohonem ničí vozovky víc než spalovací auta.

Informují o tom kolegové z Auto News Canada, kteří spočítali, že majitelé elektromobilů tímto způsobem obohatí státní kasu během fiskálního roku 2024-2025 o 1 milion dolarů (asi 23,39 mil. Kč). Během následujícího roku by se pak daná suma měla navýšit pětinásobně a ve fiskálním roce 2026-2027 by již mělo jít o 8 mil. USD (187,1 mil. Kč). To už je dost, stále jde ale o kapku vody v moři v porovnání se zátěží, jenž dopadá na vlastníky spalovacích aut - ti skrze daň na palivo ročně platí 1,4 miliardy dolarů (32,74 mld. Kč).

Bližší detaily mají být známé letos na podzim, přičemž nový poplatek má začít platit od 1. ledna příštího roku. Již nyní se však proti němu vymezil třeba Brian Kingston, šéf kanadské asociace výrobců motorových vozidel. Ten uvedl, že „zdanění elektrických vozidel nepovede ke snazšímu dosažení kanadských ambiciózních cílů, které se týkají elektromobility“. Aby totiž lidé dali šanci bateriovému pohonu, je prý třeba „vládní pomoc na všech možných úrovních“.

Kanadská vláda přitom lidem snižuje cenu elektrických aut přímou dotací 5 000 dolarů (asi 76 tisíc korun), firmy pak navíc mohou počítat ještě s výhodnými daňovými odpisy. V úvodu zmíněná party tedy stále nekončí, jen zkrátka došlo na zpoplatnění každého drinku relativně symbolickou částkou. Už to ale zjevně představuje problém. Přičemž málokdo z majitelů elektromobilů si uvědomuje, že přijdou daleko horší časy - a to ve chvíli, kdy elektřina bude zdaněna stejně jako pohonné hmoty.

„Je zapotřebí spravit silnice. A potřebujeme, aby každý pomohl,“ uvedl k věci ministr financí provincie Alberta Nate Horner. To jsou slova, se kterými lze souhlasit. V tomto ohledu není divu, že politici chtějí po majitelích elektromobilů chtějí peníze, které majitelé spalovacích vozů neplatí, alespoň ne přímo. Jak moc ale albertské silnice pár milionů dolarů placených za rok spasí, zůstává otázkou.

Elektrická auta jako Ford F-150 Lightning jsou velké těžké stroje, které silnice určitě nežehlí. Jejich zatížení novými poplatky je tak pochopitelné, když ale uvážíme, že jejich kupci dostávají na každý vůz dotaci 5 000 dolarů a mají i řadu dalších výhod, není částka 200 CAD za rok vysoká. Přesto zastánci elektromobility okamžitě prskají - jsou zvyklí brát, ne dávat. Foto: Ford

Zdroj: Auto News Canada

