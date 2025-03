Elektrická party zdarma v Rakousku končí. Elektromobily budou podléhat silniční dani, majitelé zaplatí až desítky tisíc ročně 13.3.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to něco, co se nevyhnutelně stane v každé zemi, která dnes elektrická auta uměle zvýhodňuje daňovými výhodami. Jednoho dne prostě přestanou platit, v Rakousku se to stane s 1. dubnem. A nejde o apríl.

Už celou dekádu jsou majitelé elektromobilů rozmazlováni, kde jen to jde. Na jejich auta se jim skládají ostatní, parkovat mohou zdarma, kde chtějí, a s pořízením či provozem jejich vozu nejsou spojené prakticky žádné daně a poplatky. Není tak vlastně překvapivé, že je často kupují i ti zákazníci, které by jinak bateriový pohon vůbec neoslovil. Jenže zmíněné výhody jejich rozhodnutí mění.

Po celou dobu, kdy vzduchem létá jedno zvýhodnění za druhým, ovšem varujeme před změnou, která je nevyhnutelná. Pokud totiž vládní kasu na jedné straně vyluxujete, musíte ji na té druhé také naplnit. K tomu dosud sloužila hlavně spalovací auta, neboť na bedra jejich majitelů byla nakládána stále větší daňová zátěž. Dokud byla majitelů elektromobilů hrstka, dělalo se to snadno. Jakmile jich ale přibude, ony výhody se stanou neufinancovatelnými.

Nutně se tak vždy jen čeká na chvíli, kdy stát místo cukru přijde s bičem, který dopadne právě na záda majitelů elektromobilů. A v Rakousku takový moment právě přichází, neboť od 1. dubna tam majitelé elektrických aut budou platit každoročně silniční daň, jak informují tamní média. Ta je u našich jižních sousedů v případě spalovacích aut vypočítávána na základě výkonu motoru a emisí CO2, pročež bylo třeba u bateriového pohonu vyrukovat s odlišnou metodikou. A radost z ní nebudou mít znovu hlavně majitelé výkonnějších aut.

Právě počet koní pod kapotou, stejně jako hmotnost, jsou klíčovými parametry. V případě výkonu je ovšem za základ brán ten stálý, který lze využít alespoň po dobu půl hodiny, nikoli maximální, který často máte k dispozici jen po pár sekund. I přesto se ovšem hlavně majitelé luxusnějších vozů mají nač těšit, neboť z výpočtů výše odkazovaných rakouských novin bude platit, že zatímco na majitele Dacie Spring čeká roční odvod ještě přijatelných 66 Eur (cca 1 650 Kč), vlastníci Audi e-tron již zaplatí 1 142 Eur (28 600 Kč). A není to maximum, v extrémním případě lidé zaplatí až 2000 Eur, tedy přes 50 tisíc korun za rok.

V Rakousku přitom dle posledních dat jezdí 204 tisíc elektromobilů, jejichž vlastníci nově do státní kasy budou odvádět v průměru 400 Eur (cca 10 tisíc Kč) ročně. Vláda si tedy jen tímto jedním zdaněním bateriového pohonu přijde na nemalé peníze. Pokud by k něčemu podobnému přistoupilo Německo, kde je elektromobilů dokonce 1,65 milionu, rázem se tamní rozpočet může těšit na slušnou vzpruhu. Jenže k tomu se nová vláda nechystá, místo toho chce dál rozhazovat.

Je to však skutečně jen oddalování nevyhnutelného, přičemž čím více budou elektromobily nyní státní kasu ždímat, tím víc do ní budou muset majitelé následně přispívat. A protože Rakušany použitá metodika je pomalu jediná použitelná, možná by v případě chystané koupě naši západní sousedé měli již nyní přemýšlet, zda opravdu potřebují mít pod kapotou stovky koní. Zvláště když je jen stěží využijí, neboť při jízdě vyšší rychlostí jim baterie dojdou jedna dvě.

Příklady výše roční silniční daně nově uvalené v Rakousku na elektromobily

Audi e-tron 55 - 1 142 Eur/28 600 Kč

BMW i3 - 170 Eur/4 250 Kč

BMW i4 - 530 Eur/13 250 Kč

BYD Seal - 813 Eur/20 350 Kč

Dacia Spring - 66 Eur/1 650 Kč

Hyundai Inster - 108 Eur/2 700 Kč

Škoda Enyaq - 480 Eur/12 000 Kč

Tesla Model 3 - 732 Eur/18 350 Kč

Tesla Model Y - 950 Eur/23 800 Kč

VW ID.3 Pro - 514 Eur/12 850 Kč

Takové Audi e-tron se Rakušanům nově příliš nevyplatí, na daních totiž budou platit jako zběsilí. Jsme tak zvědavi, kolik z nich se začne vracet ke spalovacím vozům už kvůli tomu. Foto: Audi

Zdroj: Kronen Zeitung, Heute.at

Petr Prokopec

