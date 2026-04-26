Elektrický Fiat 500 je jako ojetina už po pár letech neskutečně levný, stojí zatím ale obvyklá osina v zadnici
Je to krásné auto, za které jako za nové dáte i dnes v průměrné konfiguraci okolo 800 tisíc Kč. O to víc překvapí, že po pár letech ho jako sotva využitou ojetinu koupíte za pár desítek procent takové sumy. To je kouzlo, kterému lze snadno podlehnout, je ale třeba vidět celý obrázek.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
včera | Petr Prokopec
Na první pohled elektrický pohon působí přitažlivě. I s rodinou a její bagáží na palubě si můžete vychutnat zrychlení často nemající daleko k akceleraci supersportů. A stejně tak klid luxusních limuzín. Pokud navíc máte vlastní dům či garáž, neexistuje nic jednoduššího než po příjezdu připojit vůz k nabíječce a ráno odjíždět s plnou kapacitou baterií. Ještě donedávna jste s ním pak mohli parkovat pomalu kdekoli zdarma a někde i za „stejnou cenu” dobíjet.
Jenže mince s jednou stranou neexistuje a také zde pomalu každou pozitivní věc vyvažuje minimálně jedna negativní. Přičemž asi nejlépe je shrnují kolegové z Auto Bild, kteří otestovali Fiat 500e z roku 2022. Tedy ani ne čtyři roky starý 3,6metrový elektromobil, který měl najeto 40 687 kilometrů. To je pořád zánovní auto, u kterého by leckdo čekal cenu blízkou té původní, jenže to je omyl - i přes tak nízké stáří a nájezd se hodnota italského vozu drasticky propadla.
Zatímco původní majitel za něj za platil takřka 30 tisíc Eur neboli 730 tisíc korun, dnes je Fiat 500e k dispozici za 10 980 Eur, tedy jen za 267 tisíc korun. Italský elektromobil tedy podobně jako ty konkurenční svého prvního majitele připravil o neskutečné peníze, aniž by si ho nějak zvlášť užil. Je pak sice hezké, že za ně nabídnul nemalý šmrnc a na poměry Fiatu vysokou kvalitu, ovšem tato pozitiva blednou vedle dalších negativ. Kolegy testovaný exemplář totiž počítal se základní technikou, tedy s elektromotorem naladěným na 95 koní a baterií s využitelnou kapacitou 21,2 kWh. Z té ovšem zůstalo už jen 93 procent, reálný dojezd se tak pohybuje mezi 150 a 275 kilometry, ovšem jen za ideálního počasí.
Kolegové ovšem upozorňují, že stačí, aby teploty klesly k bodu mrazu, a už se váš akční rádius dramaticky snižuje. Ještě hůř je na tom Fiat 500e na dálnicích, které opravdu nejsou jeho revírem. Tím jsou města, kde můžete využívat rekuperaci brzdné energie a kde nižší reálný dojezd až tak moc nevadí. Navíc zde máte již pomalu na každém rohu dobíjecí stanice, u kterých ani nečekáte příliš dlouho. Ne však díky vysokému dobíjecímu výkonu, ten ostatně činí jen 85 kW, ale kvůli oné malé baterii.
Velikost akumulátoru rovněž prospívá hmotnosti vozu, která činí na elektromobily sympatických 1 255 kilo. I s pouhými 95 koníky tak Fiat nabídne svižnou dynamiku, nicméně jeho rozlet utne omezovač již ve 135 km/h. S větším paketem o využitelné kapacitě 37,3 kWh pak sice můžete jet až stopadesátkou, stejně jako se natahuje dojezd, ovšem při nákupu budete muset sáhnout do kapsy hlouběji. U obou variant je ale třeba akceptovat, že i když budete teprve druhým majitelem auta, nejspíš budete i tím posledním.
Kolegové totiž zjistili, že náhradní paket, jehož kapacita odpovídá ani ne 5litrové nádrži na naftu, vás vyjde na 8 788 Eur, což je přibližně 214 tisíc korun. To je ovšem již téměř cena celého ojetého elektromobilu. Je to obvyklá past a osina v zadnici, jakmile překročíte časové nebo kilometrové limity záruky na baterii, musíte se smířit s rizikem, že se jednoho rána probudíte a místo plně dobitého auta vás bude v garáži čekat už jen soubor náhradních dílů nebo stylový zahradní domek.
Ojeté elektromobily tak sice díky velmi nízkým cenám působí velmi lákavě, ovšem ve finále vás mohou zruinovat víc než spalovací vozy prémiových značek. Ač tedy lze na konto Fiatu 500e zmínit, že jeho prakticky jediným problémem jsou multimédia, která mohou často haprovat, jeho podstata v podobě elektrického pohonu z něj dělá vůz, jemuž se většina lidí oprávněně vyhýbá, i když se podbízí opravdu nízkými cenami.
Fiat 500e má šmrnc, nadchne vás pak i po stránce jízdní. Jenže o nemalé peníze může připravit jak první majitele, tak i ty další kvůli svému elektrickému pohonu a s ním souvisejícím rizikům spojeným s baterií. Foto: Fiat
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
22.4.2026
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
21.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Test MotoGP v Jerezu - na čele tři Aprilie 19:24
- Honda Test Days 2026: vyzkoušej si novinky i prodejní bestsellery 16:13
- Jerez: Vyhrál sice Marquez, ale Alex, tedy stejně jako vloni. včera 15:16
- Vítězem Moto2 se stal Senna Agius, 14. Salač včera 12:44
- Vítězem Moto3 v Jerezu Quiles včera 11:08
Nejnovější články
- Prodeje elektromobilů už se hroutí i v Číně, tržní podíl německých automobilek bere dech
před 4 hodinami
- Vzácná francouzská silniční raketa, která šla po krku i BMW M5, se dá koupit v krásném stavu. Jeden z 1 046 kusů stojí podle toho
před 5 hodinami
- Korejci začali testovat nový spalovací motor pro své ostré modely. V Evropě. A snad i pro Evropu
před 7 hodinami
- Porsche si za svůj Taycan účtuje 2,8 milionu korun, Číňané prodávají tohle jen za ďábelských 666 tisíc
před 8 hodinami
- Prodejní rekord auta nabízeného ve stejné podobě od roku 2011 důrazně připomíná, co lidé chtějí. A nedostávají
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva