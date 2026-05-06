Elektromobily dál připravují majitele o šílené peníze, tento mu během 147 schramstnul km přes 600 tisíc a skoro polovinu původní ceny

S otevřeným víkem kufru vypadá trochu jako Otesánek, kterým skutečně je. Nová auta sice krátce po koupi téměř vždy ztrácí hodnotu nemalým tempem, tohle je ale úplně nová realita. Přijít o tolik peněz za tak malý nájezd u ne až tak drahého auta, to bere dech.

včera | Petr Prokopec

Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Na první odhalení Jeepu Wagoneer S došlo už v květnu roku 2024, první exempláře tohoto ryze elektrického modelu ale k dealerům dorazily až v lednu 2025. Navíc se jednalo pouze o výbavu Launch Edition, u které automobilka kromě většího množství doplňků přistoupila také ke zvýšení výkonu dvou elektromotorů na 608 koní. To nicméně cenu zvedlo na 72 195 dolarů neboli na 1,5 milionu korun. A jakkoli z českého úhlu pohledu nemusí jít o úplně nezajímavou nabídku, Američany Wagoneer S příliš nezaujal.

Automobilka proto nakonec dlouho neváhala s příchodem níže položené úrovně Limited, se kterou cena klesla o 5 tisíc dolarů, tedy o přibližně 105 tisíc korun. Souběžně s tím pak šel dolů i výkon, ovšem ani 507 kobyl není zrovna marné stádo. Jízdní dynamiku pak ostatně třeba americká média u tohoto provedení nikdy nezpochybňovala. Stejně jako třeba dojezd, který byl dle metodiky EPA vypočítán na 473 km. Jenže ve všech ostatních ohledech dostal Wagoneer S palec dolů.

Kolegové přitom nejčastěji zmiňovali slova jako „nedotažený“ či „napůl upečený“, která jsou v ostrém kontrastu s oficiálním přístupem. Jeep totiž vždy uváděl, že příchod jeho prvního elektromobilu určeného pro americký trh byl zpožděn touhou po dokonalosti. Té se prý povedlo dosáhnout, a protože vůz měl vskutku zazářit, bylo rozhodnuto, že nezůstane vyhrazen pouze Spojeným státům, ale podívá se také do zbytku světa včetně Evropy.

Zatím ovšem Wagoneer S v místní nabídce chybí a ve své domovině automobilka přistoupila dokonce k vynechání letošního modelového roku. Místo toho zkusí dealeři vyprodat své sklady, s čímž jim ovšem budou muset pomoci ohromné slevy. Elektrické SUV totiž loni dosáhlo pouze na 10 864 registrací, přičemž za oficiální cenu se neprodal snad jediný kousek. Po konci dotací navíc zájem klesl ještě více, za říjen, listopad a prosinec se tak prodalo jen 613 aut.

Nezájem je opravdu masivní, jak ukazuje i jeden z oněch necelých 11 tisíc prodaných kusů, který se před pár dny objevil v aukci Bring A Trailer. Ta mu nakonec nového majitele našla, jenže je výměnou za 38 500 dolarů, tedy pouhých 80 tisíc Kč. To je skoro poloviční suma oprotité, kterou zaplatil první majitel. Ten navíc za volant sotva usedl, jeho Wagoneer S má totiž najeto jen 91 mil, tedy pouhých 147 km. Navíc nebyl nabouraný či poškozený a uvnitř děti rozhodně nečechraly čalounění nožíkem.

Kromě toho se elektrické SUV dočkalo i mnoha prvků nad rámec výbavy Limited, ve finále tak jistě oficiálně stálo víc než 67 195 USD (1,4 milionu Kč), na které tato verze startuje. Nic z toho však brutálnímu propadu hodnoty o víc než 600 tisíc korun v přepočtu nezabránilo. Přičemž výsledek aukce nejspíše jen Jeep ujistí o tom, že když letos ani později nepřijde s novým provedením, nic se nestane.

Zatímco tedy před svou premiérou byl Wagoneer S titulován jako jedno z nejvíc očekávaných SUV roku 2025, dnes bychom ho bez přehánění nazvali jedním z nejzbytečnějších aut na trhu. Byť v současné chvíli hlavně je kandidátů na takový titul slušné množství. Tak to ovšem dopadá pokaždé, když se někdo pokusí ignorovat trh a myslí si, že mu odbyt někdo zařídí skrze manipulaci s ním. Možné to do nějaké míry je, ale jen odtud potud...


Tento elektrický Jeep Wagoneer S najel jen 147 kilometrů, během kterých nedošlo ani na nehodu, ani na žádné jiné poškození. Přesto se ale nakonec v aukci prodal jen za téměř polovinu původní ceny, majitele přišlo tak malé ježdění na víc než 600 tisícovek. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 91-Mile 2025 Jeep Wagoneer S Limited 4XE EV@Bring A Trailer

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.