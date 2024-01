Elektromobily jsou „děla ztráty hodnoty”, říkají experti, jsou obří rozdíly mezi tím, co chtějí lidé, a co přichází z leasingů včera | Petr Miler

Že elektromobily nedrží hodnotu zdaleka tak dobře jako spalovací vozy, víme dávno. A má to svou logiku. Tento pohled na věc přesto otevírá oči. Ukazuje, že i když se podaří nastavit podmínky tak, aby zejména firemní klientela elektromobily kupovala, spása to stejně není.

O tom, že si elektromobily nedrží cenu tak dobře jako spalovací vozy, jsme poprvé psali už v roce 2013. Nebylo pro nás tedy překvapením ani to, když experti na zůstatkové hodnoty aut začali okolo přelomu dekády hlasitě upozorňovat na to, že se tyto vozy rychle stanou prakticky bezcennými, ani to, když statistiky o pár let později vykreslily přesně takovou realitu, která neopouští ani trh ojetých vozů.

Důvod je pořád stejný - baterie, v tomto případě kvůli své omezené životnosti a vysoké ceně. Je to jednoduchá matematika, když je na baterky poskytována záruka 8 let nebo 160 tisíc km, leckdy nevydrží o mnoho víc než to, náhrada přijde snadno na půl milionu a zbytek auta nemá po letech větší cenu než mrzkých pár set tisíc. Tahle kombinace táhne zůstatkovou hodnotu aut k nule v nebývale krátkém čase a nic se na tom nezmění, dokud nepřijdou koncepčně úplně jiné akumulátory.

Zdánlivě k tomu není mnoho co dodat, experti na zůstatkovou hodnotu z mé druhé domoviny, z Nizozemska, k tomu ale mají ještě jeden zajímavý poznatek. Firma Autotelex dlouhodobě vydává rozsáhlé analýzy trhu s novými i ojetými vozy a jejich vliv na ztrátu hodnoty jednotlivých typů aut i konkrétních modelů, aby jiným firmám ulehčila výběr nových vozů tak, aby pro ně představovaly co nejefektivnější koupi. A k výše uvedeným, v podstatě technickým důvodům, přidává ještě jedno podstatné zjištění - o elektromobily je velmi malý zájem mezi soukromými zákazníky, tedy typickými kupci ojetin, dokonce i v takové zemi, jako je právě Nizozemsko. A čím více se jich zejména kvůli daňovým zvýhodněním a různým dotačním schématům prodává jako nových, tím víc míří jejich zůstatkové ceny ke dnu.

Analýza Autotelexu uvádí, že zatímco v případě spalovacích aut můžeme do roku 2024 očekávat znovu klidný obrázek vývoje zůstatkových hodnot, v případě elektromobilů lze čekat další divočinu. Na koncovém trhu to zatím není znát, firma ale už v prosinci loňského roku zaznamenala další prudký pokles zůstatkových hodnot elektromobilů z končících operativních leasingů. A právě tady je ukryté jádro pudla.

Zatímco Nizozemsku se daří „vnutit” různými zvýhodněními a znevýhodněními elektrické vozy prvním majitelům, zejména pak firmám, tento zájem není opětován mezi kupci ojetých vozů, což jsou zejména soukromé osoby. Z končících leasingů tedy na trh ojetin míří více a více aut, pro která ale neexistuje více a více kupců. Nabídka tak roste, skladové zásoby se zvyšují a ceny logicky míří dolů.

„Zdá se, že existuje velký nesoulad mezi tím, co přichází z leasingů, a tím, co lidé chtějí,” uvádí k věcí Autotelex a bez okolků označuje některé elektromobily za „děla ztráty hodnoty”. Mezi takové vozy patří zejména dražší modely, mj. Tesla Model S nebo Jaguar-I Pace, zmíněné okolnosti ale „staví most ke ztrátám hodnoty elektromobilů obecně”, konstatuje Autotelex.

Na tomto stavu je vidět, že pokud by politici chtěli zajistit životaschopnost elektromobilů napříč celým cyklem, museli by je dotovat nejen nové, ale i ojeté a vymyslet ještě něco, co majitelům zachrání kůži, až se budou potýkat s auty staršími než 8 let. Něco takového je pochopitelně nemožné, je to od začátku neživotaschopný koncept, který bez revolučních změn nevyhnutelně pojde na svou vnitřní neefektivitu. Otázkou je jen to, co vše budeme muset obětovat, než k tomuto závěru dojdeme a budeme se schopni znovu začít řídit zdravým rozumem.

Foto: Jaguar

