10 let staré elektromobily jsou dnes zralé do šrotu, říká jejich prodejce, řešení neexistuje | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

V roce 2009 stál víc než osmiválcový Ford Mustang. A zatímco ten dnes ve slušném stavu nekoupíte za méně než 400 tisíc Kč a na jeden zátah zvládá stovky kilometrů, cena Nissanu Leaf je prakticky nulová, stejně jako použitelnost.

Český vozový park patří statisticky k nejstarším v Evropě. Průměrně jezdíme 15letými vozy, což pro ČR nevypadá jako bůhvíjak dobrá vizitka, na vše se ale dá hledět z různých úhlů pohledu. Vzhledem k tomu, že průměrné stáří aut pravidelně se pohybujících po silnicích je zjevně nižší, to ukazuje spíše na úctu Čechů k autům a ochotě udržovat i vozy, kterých by se jiní vzdali. Nakonec i díky druhovýrobě lze starší vozy udržovat v příkladné kondici pomalu za babku a využívat je jen nárazově, třeba jen pro radost.

Na něco podobného nicméně budete muset v elektrické éře zapomenout. Z aut se v podstatě stane spotřební zboží, které se nevyplatí opravovat. Dokazuje to případ Nissanu Leaf první generace, který se nejprve ve Spojených státech začal prodávat v létě roku 2009, přičemž japonská automobilka měla v daný moment na kontě již 20 tisíc předobjednávek. Postupně pak v zámoří prodala 150 tisíc aut, což není zrovna špatný výsledek. Zvláště když Leaf byl cokoliv jiného, jen ne levný. Nissan si za něj účtoval 32 780 dolarů (cca 716 tisíc korun), což bylo o 2 285 USD (50 tisíc Kč) více, než kolik chtěl Ford za osmiválcový Mustang.

V případě modrého oválu jste přitom dostali čtyřmístné auto s velký zavazadelníkem, které vpředu disponovalo 4,6litrovou jednotkou a 304 koňmi. Stovku Mustang GT zvládal za 5,6 sekundy, zatímco jeho nádrž jste po vyprázdnění naplnili v řádu minut. Leaf se oproti tomu dočkal pouhých 109 koní a baterie o kapacitě 24 kWh, na jejichž doplnění sice u rychlodobíječek stačilo 30 minut, ovšem následně jste dojeli maximálně 117 reálných kilometrů.

Jak je tomu ovšem dnes? Mustang GT stále zvládá stovku za méně než 6 sekund, přičemž v závislosti na tlaku vaší pravé nohy mu nádrž může vydržet i na stovky kilometrů. A v bazarech stojí slušné kousky nejméně kolem 400 tisíc Kč. Oproti tomu desetiletý Nissan Leaf je zralý do šrotu, jak uvádí Stephan Lang. Tento automobilový dealer z Atlanty a zakladatel databáze s více než 2,7 miliony aut se specializuje hlavně na degradaci baterií. A ta je v případě japonského elektromobilu v podstatě katastrofická.

Dle Langa bateriím Leaf po pěti letech provozu zbývá 70 až 85 % původní kapacity. Vše nicméně závisí na tom, zda byl provozován v teplém či naopak chladnějším podnebí, zda po celou dobu stál v garáži či na příjezdové cestě a v neposlední řadě i na tom, jak často s ním jeho majitel jezdil. Nicméně to se již bavíme o novějších vozech - třeba osmiletá auta s původními akumulátory jsou na tom citelně hůře a desetiletá jsou téměř nepoužitelná.

Lang totiž uvádí, že Leaf z roku 2013 má typicky dojezd mezi 55 a 80 kilometry, jakkoliv již viděl i horší stavy. Majitelé ho tak mohou používat maximálně tak na nakupování, pokud mají obchod v podstatě na dohled. Ovšem jen po několik málo dalších let, neboť degradace baterií stále pokračuje. Pořízení nového akumulátoru pak nedává smysl, neboť byste museli sáhnout do kapsy pro 22 050 Eur (575 tisíc Kč), což je cena lecjakého nového auta.

Americký prodejce dodává, že nelze všechny elektromobily házet do jednoho pytle, neboť některé jsou na tom lépe, ovšem i v případě Tesel se kapacita baterií rok od roku snižuje a například majitel nejvíce ojeté Tesly světa potřeboval na ujetí 1,2 milionu km akumulátory čtyři. Vývoj dále pokračuje, což je na jednu stranu povzbudivé - dnešní baterie mohou vydržet více. Současně to ale znamená, že i dnes nové elektromobily budou za pár let čelit podobným problémům šrotu, jako ty starší dnes. Novinky nabízí větší dojezd a navíc jsou výrazně dotované, takže se dostávají na cenu ojetin či dokonce ještě pod ni. To znovu udělá ze starých elektrických aut obtížně prodejné zboží.

Že to pro svět neznamená nic dobrého, nemusíme opakovat. Vozy s alternativním pohonem totiž přichází na svět s neskutečným emisním batohem na zádi, od kterého jim pomůže jen dlouholetý provoz. Ten však evidentně není reálný. I kdyby tedy z ulic zmizely výfuky, ekosystém se nezlepší.

Nissan Leaf první generace se dnes dá použít maximálně tak na nákup rohlíků v nepříliš vzdáleném obchodě. Koupě nových baterií je pak mimo hru, stojí totiž majlant. Tedy za předpokladu, že je vůbec seženete. Foto: Nissan

Zdroj: Focus

Petr Prokopec