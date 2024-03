Elektromobily pořád nedokážou svou provozní efektivitou porazit spalovací auta, říká studie, tak co tu vůbec řešíme? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Možná by mělo smysl pro elektromobily něco obětovat, pokud by znamenaly opravdu nějaký přínos. Je ale zjevné, že i dnes existují efektivnější, levnější a pohodlnější řešení osobní automobilové dopravy. Tak proč se vůbec bavíme o nařizování elektromobilů všem?

Elektromobily bývají prezentovány jako nejefektivnější forma automobilové dopravy. Takové tvrzení může ale vypustit z úst jen někdo, kdo se na efektivitu provozu auta podívá velmi úzce a v případě elektrických vozů zanedbá vysoké emise vzniklé při výrobě, akceptuje lež o jejich nulových emisích generovaných při jízdě, které ovšem pořád vznikají při výrobě elektřiny, a přehlédne zřetelně více omezenou životnost takových vozů. Pokud cokoli z toho - anebo ještě lépe úplně všechno - vezmete v potaz, dojdete skoro nevyhnutelně k závěru, ke kterému došla i organizace podřízená EU. Tedy že efektivnější jsou pořád řešení, která vyžadují menší energetické vstupy, mají delší životnost a dokáží se pohybovat s velmi malou spotřebou energie jako takové. V odkazovaném případě to byla Škoda Octavia s motorem TDI.

To je ale evropský fenomén, dnes se na věc podíváme optikou studie nazvané Greener Cars, za kterou stojí americké Sdružení pro energeticky efektivní ekonomii alias ACEEE (American Council for an Energy Efficient Economy). Také to rozhodlo vzít v potaz veškeré aspekty spojené s efektivitou provozu toho kterého automobilu, aby zjistilo, jaká auta lze oprávněně titulovat jako zelená, neboť o nic jiného než o celkovou provozní efektivitu v případě emisí CO2 nejde. Dopady samotného provozu, stejně jako výroby a všech příslušných emisí souvisejících s provozem, pak byly promítnuty do škály od nuly do sta.

Z 1 200 různých modelů, které jsou aktuálně ve Státech v prodeji, nejvyššího skóre dosáhla... No elektromobil to znovu není, jde o Toyotu Prius. Tedy o hybrid, který svou existenci pořád staví okolo spalovacího motoru. V tomto případě šlo o dobíjecí provedení s o kapacitě jen 13,6 kWh, které sice zvládne nějaký ten elektrický dojezd, pořád ale spoléhá primárně na benzinový dvoulitr. Toyotě se díky této kombinaci povedlo dosáhnout jak vysoké okamžité provozní efektivity i díky udržení hmotnost lehce nad 1 500 kily, tak omezených vstupních nákladů i dlouhodobé životnosti. Ani ona 13,6kWh baterie nevydrží věčně, ale nahradit ji snad nebude stát statisíce.

Prius tedy na oné stupnici od nuly do sta dosáhl 71 bodů, čímž dramaticky překonal třeba i takový elektrický Hummer (skóre 29-30 podle verze). Na ten s despektem pohlížíme od chvíle, kdy se objevil, zejména kvůli jeho extrémní hmotnosti dalším projevům neefektivity, i když je prezentován jako úžasná věc s „nulovými emisemi”. K těm mají elektrický pick-up i spřízněné SUV v reálu zjevně hodně daleko, a to nejen kvůli víc než čtyřtunové hmotnosti. Však jen jejich baterie váží více než mnohá auta, což znamená, přírodu zatěžuje jak jejich výrobou, tak jejich neustálým převážením.

Hummer je tak reálně více škodlivý než Chevrolet Corvette Z06 (skóre 31). Tedy sporťák osazený výkonným a objemným osmiválcem. Ještě lépe než americké duo je pak na tom dokonce i Maybach třídy S (skóre 39), o spoustě jiných hybridních a spalovacích autech ani nemluvě. Nakonec i takové Tesly dosahují skóre jen okolo 50, což je hodnota srovnatelná třeba se sportovními Golfy R a GTI (47-49), v podstatě jakékoli „normální” spalovací auto je na tom lépe (Mazda 3 2,5i - 52, VW Jetta 1,5 TSI - 56, Toyota Corolla 2,0i - 57 atp.). Tohle je zkrátka komplexní pohled na věc, výsledky všech hodnocených aut si můžete projít sami. Něco nám říká, že kdyby Američané nezavrhli kompaktní diesely, nějaký bude na piedestalu i zde.

Absence výfuku či naopak přítomnost elektrického pohonu tedy opravdu nemá nic společného s tím, jak je to či ono auto efektivní či přeneseně „čisté”. Místo toho se ukazuje, že klíčová je stále hmotnost, velikost a vůbec schopnost vozu efektivně hospodařit s energií, ať je mu dodána jakoukoli cestou. Na pochopení tohoto stavu věcí stačí základní fyzika anebo třeba tato studie. Není to tak těžké, dnes ale lidé snad více než kdy dříve vidí jen to, co chtějí vidět.

Studie GreenerCars 2024 jen dokládá, že elektromobily opravdu nejsou vrcholem efektivity čistoty, vládnou jiné koncepce. Grafika: ACEEE, tiskové materiály



Absolutně nejefektivnějším vozem je hybridní Toyota Prius. Foto: Toyota

Zdroj: ACEEE

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.