Elektromobily přišly o další umělou a vpravdě nesmyslnou výhodu, jejich koupě dává ještě menší smysl

Petr ProkopecUž tak bylo vždy těžké dojít racionální úvahou k preferování takového auta, paleta naservírovaných umělých výhod ale dokázala některé přece jen zlákat. Těch teď ubývá, po dotacích formou daňového kreditu je teď v USA konec i s používáním „rychlých pruhů”, kupodivu na federální úrovni.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Už tak bylo vždy těžké dojít racionální úvahou k preferování takového auta, paleta naservírovaných umělých výhod ale dokázala některé přece jen zlákat. Těch teď ubývá, po dotacích formou daňového kreditu je teď v USA konec i s používáním „rychlých pruhů”, kupodivu na federální úrovni.
Jízdní pruhy vyhrazené autobusům či jiným formám hromadné přepravy již nejsou výjimkou ani v Česku. Ve Spojených státech se jim říká HOV Lane (High-Occupancy Vehicle Lane), tedy jízdní pruh vyhrazený vozům s vyšším počtem cestujících. První takový byl představen v roce 1969, přičemž využívat jej skutečně mohly pouze autobusy. O čtyři léta později však došlo na úpravu legislativy a pruh se otevřel i těm autům, ve kterých cestovali minimálně čtyři lidé. Postupem času se tento požadavek snížil na dva, v některých státech na tři.
V posledních letech ale byly HOV pruhy využívány i jako prostředek k podpoře rozšíření elektromobilů - pro něco takového se dá zneužít úplně všechno. Pokud jste tedy zvolili vůz s bateriovým pohonem, bylo rázem jedno, zda v něm sedíte sami - vyhrazený jízdní pruh jste mohli využít tak jako tak. A protože dopravní zácpy jsou obvykle v těch běžných, ovšem nikoli v těchto, šlo o jisté lákadlo. Zvláště pak v Kalifornii, kde stání v koloně je běžným denním zvykem. A protože tento stát přišel ještě s dalšími zvýhodněními elektromobility, nepřekvapivě se stal lídrem v adopci bateriových aut.
Od konce letošního ledna je ovšem v čele USA znovu Donald Trump, který již během předvolebního boje zmiňoval, že trh narovná. A nezůstal pouze u řečí, načež k 30. září letošního roku končí federální dotace, s jejichž pomocí je možné pořizovací cenu nového elektromobilu snížit až o nějakých 157 tisíc korun. Ke stejnému datu pak končí i právo elektromobilů vjet do HOV pruhu bez splnění stejných podmínek, jaké musí dodržet ostatní motoristé. I na bateriový pohon se tak bude vztahovat nutnost alespoň dvou osob ve voze, jak shrnují kolegové z Carscoops.
Jen v Kalifornii by se nové nařízení mělo dotknout 519 tisíc lidí, konec zvýhodnění ovšem logicky přesáhne i hranice tohoto státu, neboť právo států takové využití určovat lze kupodivu omezit na federální úrovni. Poznalo to i Sacramento, které se pokusilo program prodloužit alespoň do 1. ledna 2027, což svým podpisem stvrdil i kalifornský guvernér Gavin Newsom. Nicméně právě kvůli tomu, že pravidla týkající se vyhrazených jízdních pruhů spadají pod federální vládu, ani tato výjimka neprošla.
„Pozastavení tohoto programu znamená, že od 1. října 2025 přestanou platit nálepky CAV (Clean Air Vehicle) v Kalifornii i kdekoli ve zbytku USA. Pokud tedy jakýkoli vůz bude chtít využít HOV pruh, bude muset plnit příslušná pravidla a zaplatit požadovaný poplatek, jinak jeho řidič riskuje pokutu,“ uvedl ke změně pravidel úřad pro motorová vozidla. Zastánci elektromobility to pochopitelně berou jako kudlu do zad, přestože tak jako u zmiňovaných dotací dochází jen na narovnání podmínek, nic víc. Tady se jen kudly vytahují ze zad všech, kteří s umělými výhodami nemohli počítat.
Tesla nadále ovládá většinu trhu s elektromobily, koncem zvýhodnění týkajícího se jízdních pruhů tak budou postiženi hlavně majitelé jejích aut. Foto: Tesla
