Elektromobily se stávají finančně neúnosnými i pro služby na sdílení aut, jejich provoz stojí ročně o 185 tisíc víc než u spalovacích vozů

/ Foto: Škoda Auto

Leckdo je ochoten si za něco „zeleného”, byť klidně jen domněle, připlatit. Tady je ale řeč o takových penězích, že se provoz těchto aut v rámci flotil carsharingových firem stává ekonomicky neúnosným. A jejich podíl na celkovém počtu provozovaných aut tak klesá.

Sdílení aut není neznámé ani Česku, ve větší míře se ale uchytilo za hranicemi. Třeba ve Velké Británii je takových organizací, často líbivě titulovaných jako automobilové kluby, zhruba pět a půl tisíc, aktivní jsou pak nejvíc v Londýně. A vzhledem k tomu, že se oháněly tím, že jejich existence povede k účinnějšímu boji s klimatickými změnami, měl jejich vozové parky měly tvořit především elektromobily. Jak ale nyní informuje Auto Express, zastoupení elektrických aut v těch flotilách začalo klesat.

Odvolává se na data národní organizace pro sdílenou dopravu CoMoUK, podle níž se v ambiciózních elektrických plánech se objevily trhliny. Podíl elektromobilů na flotilách sdílených vozů loni klesl na 30 procent z předloňských 35 procent. Něco takového se stalo poprvé, což CoMoOK vnímá jako tragédii: „Automobilové kluby stály v čele přesunu na elektromobily, neboť u soukromníků je jejich podíl jen čtyřprocentní. Je zde ale riziko, že tento pokrok bude ztracen.“ Další vývoj stejným směrem se ale zdá být nevyhnutelný.

Ačkoli elektromobily požívají nespočet daňových a dalších výhod ve srovnání se spalovacími vozy (která naopak byly a jsou zatěžovány sankcemi - situace je podobná jako v EU), jejich provoz je nesrovnatelně dražší než v případě spalovacích alternativ. CoMoUK ve svých kalkulacích zmiňuje částku 6 276 liber, tedy 185 tisíc korun, coby rozdíl v ročních provozních nákladech. To je ohromná suma, a tak je jen logické, že dochází ke zkraje popsanému.

Richard Falconer stojící za carsharingovou firmou Co Wheels k věci říká, že by rád používal víc elektrických modelů, ale za současných podmínek je to prostě nereálné. Znovu se tak potvrzuje, o kolik dražším - nikoli levnějším - špásem elektrická auta jsou. A to musíme zopakovat, že jsou dotovaná od sklepa na půdu, panovat na trhu přirozený stav věcí, prakticky si neškrtnou.

Potvrzuje to také fakt, že přirozený zájem o elektromobilitu je velmi nízký. Poměrně razantní růst prodejů pak byl a je dán hlavně všemožnými zvýhodněnými, která hnala dolů ceny jak koupě, tak provozu. Jenže ani to při současných cenách elektřiny, pojištění a dalších klíčových vstupů nestačí k tomu, aby byl provoz elektrických aut v jakémkoli nákladově konkurenčním prostředí ekonomicky udržitelný.

Auta jako Škoda Elroq jsou carsharingovými firmami často preferována kvůli relativně nízké pořizovací ceně a příslibu nižších provozních nákladů. Realita je zjevně opačná, ve Velké Británii je jejich provoz dramaticky dražší než v případě spalovacích aut. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

