Elektromobily ztrácí hodnotu už desetkrát rychleji než spalovací auta, je to další rána pro jejich zamýšlený rozmach

Špatně a stále hůř, tak si vedou elektrická auta z hlediska nákladů jejich vlastnictví. I když jsou na pořízení extrémně drahá, nominálně i relativně jsou na tom daleko nejhůř ze všech běžnějších aut, pokud jde o další pokles jejich hodnoty.

Trvalo drahnou řádku let, než si toho všimla širší veřejnost, i tak jsme rádi, že se to konečně stalo. Už roky upozorňujeme na to, že koupě elektromobilu je ekonomickou sebevraždou svého druhu kvůli extrémnímu poklesu hodnoty těchto aut, až jejich větší rozšíření se ale postaralo o to, že se z toho stalo patřičně vážně vnímané téma.

Důvody jsme rozebírali naposledy včera při probírání očekávaného poklesu hodnoty dnes nových elektroaut během dalších čtyřech let, a tak se dnes nebudeme opakovat. Prostě a jednoduše náklad vašeho vlastnictví určitého auta tvoří hlavně rozdíl mezi jeho pořizovací a prodejní cenou a pokud si ten či onen vůz nedrží hodnotu, je pro vás velmi drahý. Rozdíly na tomto poli existují odjakživa, nikdy v moderní historii jsme ale nepoznali to, co dnes předvádí elektrická auta.

Tradiční formulka pro očekávaný vývoj hodnoty vozu je -25 % během prvního roku vlastnictví a okolo -5 % během každého dalšího. Je to trochu ošidný výpočet, neboť oněch prvních 25 % rozdílu dělají obvykle z větší části slevy reálných cen oproti těm ceníkovým, přičemž v posledních letech jsou obě tyto hodnoty v průměru nižší. Tak či onak je neobvyklé, když nějaký vůz už jako ojetý (tj. nikoli během prvního roku vlastnictví, ale později) klesá na ceně byť o 10 až 20 %. Elektromobily jsou na tom ale nejen takto špatně, jsou na tom ještě hůř.

Ukazují to data tradičně velmi precizní firmy iSeeCars, která analyzuje americký trh s ojetými vozy všeho druhu. Ta si při své tradiční analýze všimla toho, že se za poslední rok až neuvěřitelným tempem propadly ceny elektromobilů ve srovnání s čímkoli jiným. Zatímco celkový průměr změny hodnoty prodávaných ojetin za poslední rok činí 3,6 %, u elektromobilů jde až o 30,5 %. Pokud bychom tedy srovnali jen pokles hodnoty elektrických a spalovacích aut, bavíme se až o desetinásobném (!) rozdílu oproti průměru, to je šílené.

I nominální propady jsou navíc extrémní, nejobyčejnější Tesla Model 3 ztratila za jediný rok v průměru 16 258 dolarů na své hodnotě, to je přes 352 tisíc korun, skoro 30 tisíc za měsíc. A to je dnes auto za 800 nebo 900 tisíc korun, ne víc. Absolutním propadem hodnoty se takřka vyrovnává tradičním luxusním „provarům” typu Range Rover, ještě dál pak jdou Modely S a X, které přišla meziročně na ceně až o 18 980 USD, tedy asi 412 tisíc korun. To jsou dnes absolutní „jedničky”. A není to jen případ Tesel, skoro o 20 procent hodnoty meziročně přišel i Nissan Leaf, mizerně jsou na tom také dobíjecí hybridy, další moderní nesmysl. Takové BMW 5 nebo Hyundai Ioniq (oba vozy v hybridních verzích) ztratily na hodnotě přes 15 % za rok.

A znovu připomínáme, že jde o pokles hodnoty ojetin, tedy ne změna ceny nové auto-ojetina, ale ojetina loni-ojetina lets, kde průměrem je zmíněných 3,6 %. Už 15 % je tak bláznivá změna, o více jak 30 % ani nemluvě. A nominální sumy v řádu statisíců nevyznívají ani o trochu lépe.

Znovu se tak ukazuje, jak ekonomicky nemoudrým rozhodnutím koupě elektrického auta je, i kdybyste náhodou - a dnes to vážně není moc pravděpodobné - něco ušetřili na cenách elektřiny. Bude to plivnutí do rybníka vedle poklesu hodnoty auta, které onou elektřinou „krmíte”.

Samozřejmě, podobně jako u cen akcií platí, že dřívější vývoj hodnoty není zárukou obdobného vývoje v budoucnu a experti si dnes myslí, že Tesly jsou už tak levné, že se podobný propad nemůže opakovat. Může to tak být, nemusí, my bychom si elektromobily každopádně raději nezahrávali, je to trhem nevyžádané zboží žijící primárně z politické podpory. A ta - jak známo - může kdykoli zmizet jako pára nad hrncem.

